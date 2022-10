Educación Sexual Integral para erradicar embarazos en adolescentes

Según el Estado de Población Mundial 2022[1], en los años 2004 al 2020, la tasa de natalidad adolescente fue de 54 por cada 1,000 adolescente y joven de 15 a 19 años. Ya el informe 2020[2], se encargó de revelar que en República Dominicana, Bangladesh, Nicaragua y 17 países África Subsahariana, al menos el 10% de las jóvenes estaban casadas o unidas antes de haber cumplido 15 años. Y el 35.6% de las mujeres de 20 a 24 años se reportan casadas o unidas desde antes de cumplir los 18 años, con proporciones muchos más altas en el quintil más pobre, donde el porcentaje de adolescentes ya casadas o unidas es de 51.7%.

El análisis de la Oficina Nacional de Estadísticas “Unión temprana y embarazo en adolescentes en la República Dominicana: Dos desafíos que persisten[3]”, nos hizo saber que por cada madre adolescente que declaró intencionalidad del embarazo, hay entre dos y tres que no lo buscaron. Establece también que independientemente del lugar de residencia, estrato económico, nivel educativo y religión la maternidad adolescente, en la gran mayoría de los casos es resultado de un embarazo no intencional. Entre las causas de estos embarazos no planificados está la necesidad insatisfecha de planificación familiar, que afecta a una de cada 10 adolescentes y a una de cada tres entre las de menor educación. Y que igualmente, incide la carencia de educación integral de la sexualidad y la falta de uso eficaz y sistemático de los métodos anticonceptivos.

Entre las mujeres de 15 a 19 años que residen en hogares con los más bajos ingresos, el 48% ha formado unión, el 29.5% ha sido madre y el 27.5% ha formado unión y ha sido madre. Evidenciando también que el nivel de instrucción es clave para la ocurrencia o no de las uniones y los embarazos no planificados. Según datos del Fascículo I sobre Salud sexual y reproductiva de las adolescentes, de la ENHOGAR-2018, referenciado por el Boletín Panorama Estadístico[4] el 41.1% de las adolescentes de 15 a 19 años ha tenido relaciones sexuales. De éstas, el 31.3% tuvo su primer encuentro sexual antes de los 15 años y un 90.4% se inició en el sexo antes de los 18 años. El 43.7% de las adolescentes en la zona rural respondió ser sexualmente activa, frente al 40.6% de las jóvenes en la zona urbana.

La Educación Sexual Integral es lo que puede transformar esta realidad. Todo lo demás es manipulación y mentira. Logran que les crean porque, a pesar de lo evidente, queremos continuar en un anclaje imaginario de sociedad perfecta en donde las familias son un papá, una mamá, niños y niñas. Aunque vivimos en esa cotidianidad, no queremos darnos cuenta de que hay un inmenso porcentaje en el que el padre no está presente, y que en general responden a otras realidades ¿Seguimos cavando nuestra propia tumba, con sensacionalismos y manipulación? ¿Vamos a permitir que un supuesto “liderazgo” nos manipule desde sus púlpitos o sus poltronas?

Necesitamos conversaciones responsables. Definitivamente es urgente implementar educación sexual integral.

