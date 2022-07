Las generaciones

Antes de la era digital José Ortega y Gasset era la fuente cuasi obligatoria para abordar el concepto de generaciones. Hoy día las redes están inundadas con informaciones acerca del tema.

Sin quitar protagonismo a los jóvenes también deben divulgarse informaciones acerca de otras generaciones surgidas a partir del siglo 20.

La “Generación Interbellum” (1900-1914), constituida por nacidos entre el inicio del siglo 20 y el estallido de la Primera Guerra Mundial. Vivieron “entre guerras” pero pocos combatieron. Los más viejos estaban muy jóvenes para incorporarse a la Primera Guerra terminada en 1918 y los más jóvenes eran suficientemente viejos para ser los primeros reclutados para combatir en la Segunda Guerra, entre 1939 y 1945.

La “Generación Grandiosa”, abarca nacidos del 1915 al 1925 y tuvieron una infancia afortunada con parte de la “década dorada” del 1920.También la llaman “Generación GI”, “Galvanized Iron”, “Hierro Galvanizado”. Los más jóvenes llegaron a la adolescencia durante la Gran Depresión de 1929 y todos vivieron durante el “New Deal” de Roosevelt. Pelearon en la Segunda Guerra, fueron idealistas y los estadounidenses se caracterizaron como liberales y progresistas en política y economía.

La “Generación Silenciosa” incluye los nacidos entre 1926 y 1945.Vivieron la Depresión, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Muchos perdieron sus padres en la guerra. Hay quienes se refieren a la “Generación Seniors o Veteranos” del 1922 al 1943 con inicio y final difusos. Otros la circunscriben entre 1920 y 1940. En estas dos décadas la tasa de natalidad fue baja por la crisis económica del 1929 y la incertidumbre de la Segunda Guerra iniciada en 1939.Fueron silenciosos, respetuosos de la autoridad y no protestaron.

La “Generación de Baby Boomers” cubre del 1946 al 1960. Concluida la Segunda Guerra en 1945 se entendió que todas las desgracias quedaron atrás. Soldados que regresaron del combate y ciudadanos de mayor edad que no estuvieron en el frente, pero que tenían pocos hijos por las tragedias bélicas, engendraron en la paz un número explosivo de nuevos infantes en Estados Unidos y todo el mundo. A los “Baby Boomers” les ha tocado vivir una etapa de mejoría económica y de confort sin precedentes. Valoran la familia, la educación de los hijos y mantienen a sus padres.

La “Generación X” no está bien enmarcada. Unos la ubican del 1961 al 1981 y otros entre 1965 y 1984, teniendo su adolescencia a partir de la década de 1980. Comenzaron con la televisión a blanco y negro y han creado y disfrutado las innovaciones tecnológicas. Los fundadores de Amazon, Dell, Google, My Space, Wikipedia y Yahoo son Generación X. Culturalmente no son religiosos, tienen prácticas sociales liberales y siendo independientes no respetan a sus padres como en el pasado.

La “Generación Y” o “Millennials” es de nacidos del 1982 al 2001.Ellos definen el comportamiento social innovador como usuarios frecuentes y eficientes de nuevas tecnologías. Han vivido en una época de disolución de las familias, altas tasas de divorcio y hogares en que la madre y el padre trabajan fuera de casa. Se vinculan con los de su propia edad y dan importancia prioritaria a la cultura y valores del lugar donde trabajan. No tienen larga permanencia como empleados. Los Baby Boomers “Vivieron para trabajar” y los X “Trabajan para Vivir”, estando orientados a resultados.

La Generación Z nació con el siglo. Sus miembros son geniales aprovechando innovaciones tecnológicas. Tienen acceso ilimitado a fuentes de información infinitas. Los más acuciosos marcan la pauta a sus maestros en el aula. Son multifuncionales: hacen las tareas, navegan, “chatean” y juegan en línea al mismo tiempo. No se concentran en una sola cosa y cambian constantemente de actividades. Son inmediatistas. No creen en lo que necesita constancia y tiempo para lograrse. No han recibido educación doméstica basada en valores tradicionales.

La “Generación T”, “Táctil” o “Touch” abarca nacidos después del 2010. Crearán un mundo nuevo, que ellos conocen a través de una pantalla digital, táctil. Son digitales, interconectados e impacientes. Se sienten omnipotentes porque hacen que todo ocurra con un toque de pantalla. Quitarles el móvil supone un suplicio peor que el descenso a los nueve círculos del infierno de Dante.

En 1967, hace 55 años, el erudito sacerdote Aquiles Menéndez nos predicaba en el Tec de Monterrey, en la clase de Ética Profesional, que “La formación intelectual es un proceso lento, progresivo, acumulativo, a largo plazo , interminable”. Hay indicios de que esas enseñanzas quedaron atrás con el culto a lo efímero de los tiempos actuales