Ayer por la mañana, a las 9:33 a.m., observaba una carretilla de comida (arroz y salsa, por separado) en la acera de la sucursal de Sogebank en Turgeau. La cifra relativamente elevada de comerciantes en la acera proporciona indicaciones notables sobre la nueva realidad del otrora barrio residencial de Turgeau y nos deja adivinar la situación en Lalue, antiguo barrio distinguido de nuestra capital; y la tensión alrededor del Canapé Vert, desde principios de la semana anterior. Los comerciantes desplazados del mercado del barrio de Salomón, situado a pocos kilómetros, no llegaban realmente a ese sector. Las carretillas de los domingos han disminuido, pero no han desaparecido en mi barrio y su vecindad inmediata.

Otro fenómeno analizado ayer por la mañana, el caso de los agentes de seguridad desplazados de su vivienda por las dramáticas situaciones recientes… Se trata de un tema delicado que merece una investigación seria. Destacando que la gran mayoría de los trabajadores legalmente registrados que portan armas en Haití no gozan de ninguna evaluación psicológica. El problema es antiguo, tanto en el ejército como en la policía… Aunque el país de diciembre de 2024 es nuevo y único, tanto en sus retos como en la ausencia de la debida respuesta institucional…

El 12 de octubre de 2022, publicando la primera nota, me pregunté sobre su utilidad. Luego vino la del 27 de octubre. La hora de la tercera carretilla llamó mi atención. 8:35 am. El 1° de noviembre, alrededor de las 9:00 AM noté dos nuevas carretillas. Así que, en 3 semanas, la metamorfosis en restauración se hace evidente en mi sector. Frente a la importancia de la oferta (5 carretillas diferentes en tres semanas), admitimos que la demanda en los hogares va aumentando. Comentaba el tema esperando una reacción de las autoridades. Cuando una agencia internacional emita un comentario sobre la calidad de los alimentos que consumen muchas personas en la capital, la demagogia nacionalista se despertará. En un país donde la hipertensión arterial está aumentando, la prevención no es prioridad para las autoridades sanitarias.

Estas mismas autoridades saben guardar silencio cuando la agencia UNICEF acaba de anunciar «El número de niños y niñas reclutados por grupos armados en Haití se dispara en un 70% en el plazo de un año» (25 de noviembre de 2024). Además de todas las restricciones trágicas que podemos imaginar, la falta de alimentos es un elemento importante que permite a las bandas reclutar niños.