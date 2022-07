La vida y el accionar de María Trusa: # Yo Digo No Más

María Trusaes una dominicana de 55 años, nacida en el 1967, nacionalizada en USA, reside en Estados Unidos. Estuve con ella durante una visita por la que estuvo en La Vega, RD, para una actividad educativa y de promoción sobre la prevención del abuso sexual infantil, coordinada por compañeras de la Cámara de Comercio de esta ciudad. Nos encontramos con María Trusa un viernes 22 de julio 2022, unas 20 y picos de mujeres.

Milagros de Jesús Burgos de Félix,activa ciudadana con conciencia social y política, de Santiago RD, nos invitó a participar en este encuentro con María Trusa como Núcleo de Apoyo a la Mujer NAM, a Manuela Ysabel Vargas Medina y a quien escribe, Mildred Dolores Mata.

La Cámara de Comercio de la Vega es presidida por Irlonca Tavares quien junto a un equipo organizó el encuentro en el Shia Restaurante. Allá nos dimos cita autoridades de la PGR a nivel local, del Ministerio de la Mujer a nivel local y nacional, CONANI, el NAM, Cámara de Comercio y otras instancias que espero perdonen si no les menciono a todas.

II

¿Quién es María Trusa, que ha pasado con la vida de ella, qué es el movimiento y la fundación # Yo Digo No Más (en inglés # I Say No More)?

María Trusahace unos años acaba de desnudar parte de su vida informando sobre el hecho de cuando fue violada a los 8 años en un campo de Licey al Medio de Santiago. Actualmente tiene 55 años.

MARÍA TRUSA

Ha fundado un movimiento pro prevención, atención al abuso sexual infantil, y al abuso, al sexual, en general.

Tiene una fundación con objetivos similares.

Es una emprendedora prominente en USA que apoya con servicios médicos enfocando a la población indocumentada y busca inspirar las vidas de las personas que sufren vulneralizaciones, y en general a las personas.

Es una líder que inspira a la comunidad latina y de otras culturas, y que se proyecta como una figura significativa y simbólica para que paren ya los abusos sexuales.

Ha hecho un documental sobre su vida.

Ha coordinado acciones y tiene acuerdos en Yonkers, New York, con el sistema educativo, con las autoridades municipales de la ciudad y con las autoridades judiciales de Westchester.

Ha escrito un libro que ha titulado: # YO DIGO NO MÁS. Eleva tu voz y reescribe tu vida. Mi historia de transformación de niña abusada a mujer exitosa.

Aprendiendo sobre experiencia de violación, una plaga silente.

María Trusanos narró de manera vivencial y en su libro que, debido a que su madre tuvo que emigrar a USA para la sobrevivencia, ella y sus hermanos se quedaron al cuidado de distintas personas. Su padre, hoy fallecido, se había convertido en un señor alcoholizado, irreverente, mujeriego, violento, por lo que la relación con la madre y el padre culminó estando ella pequeña y no pudo ser cabeza de familia.

En la comunidad había un señor que tenía influencia sobre su padre, era un llamado “brujo”, que para una actividad ritualista que tenía en su quehacer de “brujería” necesitaba de un niño. Una noche su padre le estaba facilitando “al brujo” al hermanito más pequeño de María Trusa; ella tenía ocho (08) años, el hermanito tendría quizás seis. El niño lloraba y no se quería ir con “el brujo” y María Trusa también le acompañaba llorando y pedía a su padre que no se lo entregara al “brujo”, entonces el padre le entregó a María Trusa.

María Trusarogó a su padre, lloró para que no le dejara ir con “el brujo”, pero este, indiferente, impávido, sin conmoverse en lo más mínimo, la entregó “al brujo”. Narra María Trusaque “el brujo” fue con ella a un motel que, a pesar de su llanto y con su corta edad de 8 años, nadie sintió raro ese accionar “del brujo” de entrar a un motel con una niña de ocho años. En la habitación del motel le daba mucho alcohol a tomar, la violó reiteradamente, ella botó mucha sangre, sus genitales fueron rotos de manera desgarrarte… Al día siguiente “el brujo” llegó hasta su casa --la casa del brujo--, allá estaba su hermano Viriatoesperando por ella; este la cargó; luego “el brujo” fue con su hermanito Viriatoy con María Trusay la llevó hasta donde ella residía, --como si nada--, llegó “tranquilamente”, expresa María Trusa en su libro.

La lectura de este libro atrapa, queremos saber todo después que lo empezamos, es un libro auténtico, pausado, visceral, educativo, se aprende de todo sobre psicología, sociología, cultura, psiquiatría, salud, latinos, inmigrantes, derechos humanos, sororidad, solidaridad, emprendedurismo, violencia, pobreza, etcétera.

Antes de finalizar este relato coloco un párrafo del libro de María Trusa.Informo que si se desea saber más sobre su trabajo y su vida, su página web es www.yodigonomas.com, y que el usuario de su movimiento en las redes es @yodigonomas.

Acá coloco uno de los párrafos del libro de María Trusa, y motivo su lectura; en este libro se genera mucha sensibilidad, empatía, conocimiento, admiración, conciencia…Les dejo con un poco de su dolor, motivando a que compremos y leamos el libro; cambiemos la cultura del machismo, del patriarcado, y la pobre imagen y valor que tenemos aún sobre las mujeres y el abuso sexual.

Narra María Trusa:

“Me había violado y de una manera tan brutal, que prácticamente me había reventado. De hecho, a los pocos días comencé a sentir un dolor inmenso al lado derecho y debieron de llevarme de emergencia al hospital. Primero pensaron que se trataba de apendicitis. Pero luego se dieron cuenta de que aquel hombre fue tan desalmado, que mi ovario derecho hizo un nudo en las trompas de Falopio. De inmediato tuvieron que operarme para no perderlo, pues las lesiones eran tan graves que podían afectarme a futuro, dejándome sin la posibilidad de tener hijos”.

www.#yodigonomas.com @yodigonomas