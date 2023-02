La Universidad Católica de Barahona (UCATEBA) apoyando el desarrollo de Pedernales

El sueño visionario de monseñor Fabio Mamerto Rivas Santo, quien consciente de que la educación es la columna fundamental para el desarrollo de los pueblos, crea en 1995 el Instituto Católico Tecnológico de Barahona (ICATEBA), aprobado mediante el decreto del Poder Ejecutivo No 231 de fecha 30 de agosto de 1995.

El proyecto fue Planificado y elaborado por FUNDASUR junto al Obispado de Barahona. Para el año 2003, el Obispado, apoyado por la Fundación Universitaria Católica Tecnológica de Barahona, Inc. (FUCATEBA), somete a la entonces Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología (SEESCyT) el proyecto de reclasificación que eleva de instituto a universidad. El Instituto Católico Tecnológico de Barahona (ICATEBA) pasa a ser la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), mediante la Resolución No 011-04 del CONESCyT del 25 de marzo del 2004 y el Decreto Presidencial No 770-04 del 9 de agosto del 2004.

En los 27 años de su existencia, al desarrollo de nuestra institución han contribuido de forma significativa los obispos: monseñor Rafael Felipe Núñez y monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, quienes han luchado y trabajado junto a hombres y mujeres de la región hasta convertirla en un faro de luz, conocimiento y desarrollo para la región Enriquillo y el país.

El objetivo fundamental de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) es contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos que conforman el Suroestes de nuestro país, además de elevar la educación de nuestra nación, promoviendo la cultura de la excelencia en todos los aspectos, sustentando su accionar en la investigación, la innovación, lo valores humanos y los valores cristianos.

Motivada por los fuertes vientos de desarrollo promovidos por el gobierno dominicano para la provincia de Pedernales, nuestra institución, UCATEBA, siempre dispuesta a apoyar, mediante la educación, cualquier iniciativa que tienda a mejorar los niveles socioeconómicos, de forma sustentable, de la población de la región Enriquillo decide abrir una extensión en esa provincia. El próximo domingo 5 del mes de febrero en curso, la UCATEBA iniciará la construcción de las edificaciones de su campus en Pedernales con el acto del primer picazo presidido por el Sr. presidente Luis Abinader Corona y las autoridades de nuestra Universidad, constituyendo esta actividad un nuevo hito en el desarrollo de nuestra institución, de la provincia de Pedernales, de la región Enriquillo y del país