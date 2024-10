Your browser doesn’t support HTML5 audio

25/10/2024 · 12:03 AM

Las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos están marcadas no solo por la lucha entre Donald Trump y Kamala Harris, sino también por la creciente influencia de los titanes tecnológicos Elon Musk y Bill Gates. Mientras las encuestas se cierran en estados clave, el respaldo de Musk a Trump y el apoyo de Gates a Harris podrían ser determinantes para el resultado final y para el futuro de la tecnología en el país.

De acuerdo con los datos de The New York Times, Trump lidera ligeramente en algunos estados clave como Florida y Texas, donde las encuestas reflejan una intención de voto del 49% frente al 46% de Harris. Sin embargo, en grandes centros urbanos como Nueva York y California, Harris lleva la delantera con un 53% de apoyo, capturando especialmente a los votantes más jóvenes y progresistas, interesados en políticas de justicia social y cambio climático.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y CEO de Tesla y SpaceX, ha mostrado su apoyo a Trump, lo cual no es una sorpresa para muchos. Musk ha criticado las regulaciones excesivas y ve en Trump un aliado que permitiría un entorno de desregulación, favoreciendo la innovación sin restricciones. Musk también es propietario de X (anteriormente Twitter), una plataforma con gran peso en la conversación pública, lo que podría influir significativamente en la opinión de los votantes. En un momento donde las redes sociales tienen un rol crucial en las elecciones, su control sobre una plataforma tan influyente le otorga un poder único para moldear narrativas.

Por otro lado, Bill Gates ha optado por apoyar abiertamente a Kamala Harris. Gates, conocido por su enfoque en la filantropía y el desarrollo tecnológico responsable, ha estado a favor de una mayor regulación de la inteligencia artificial y las grandes corporaciones tecnológicas, temas centrales en la plataforma de Harris. Ambos comparten una visión de que la tecnología debe estar al servicio de la sociedad, priorizando la reducción de desigualdades y la ética en el desarrollo de IA.

Este respaldo no es solo simbólico. Gates ha contribuido de manera significativa a la campaña de Harris, apostando por un futuro en el que la IA y la tecnología se regulen adecuadamente para minimizar los riesgos asociados con la automatización, tales como la pérdida de empleos o la invasión de la privacidad. Esto ha resonado entre los votantes preocupados por los efectos del avance tecnológico no controlado y los riesgos sociales que plantea.

Las encuestas muestran que ambos candidatos tienen bases de apoyo sólidas, pero los márgenes son tan pequeños en estados decisivos como Michigan y Wisconsin que el apoyo de figuras como Musk y Gates podría inclinar la balanza. En esos estados, Trump tiene una ligera ventaja, con un 48% de apoyo frente al 46% de Harris, según datos de RealClearPolitics. No obstante, la presencia activa de estas personalidades tecnológicas en la contienda podría atraer a votantes indecisos, especialmente a aquellos que se identifican con sus visiones del futuro de la innovación.

En definitiva, las elecciones del 5 de noviembre de 2024 no solo decidirán quién ocupará la Casa Blanca, sino que también marcarán el futuro del desarrollo tecnológico en Estados Unidos y su impacto en la vida de millones de personas. Mientras Elon Musk y Donald Trump abogan por una desregulación que incentive la innovación sin restricciones, Kamala Harris y Bill Gates promueven un enfoque más equilibrado y ético, donde la tecnología no solo fomente el crecimiento económico, sino que lo haga de manera responsable, priorizando la justicia social y la protección de los más vulnerables. Lo que está en juego no es solo el liderazgo político, sino el tipo de futuro que Estados Unidos quiere construir en un mundo cada vez más influenciado por la tecnología. La incertidumbre es palpable, y el resultado de estas elecciones definirá cómo la tecnología será utilizada para enfrentar los desafíos del siglo XXI.