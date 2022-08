Muchos se preguntarán, y sin leer opinarán, y hasta lanzarán cualquier suerte de epítetos…de calificativos.

Qué se trae Rafael Méndez con esto de que “la Provincia Bahoruco es fronteriza”…pero no está más que sobrentendido, se preguntarán.

Cierto…La Provincia Bahoruco se ubicó como demarcación fronteriza a partir de la promulgación de la primera legislación que estableció una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, la Ley número 28-01, del primero de febrero del 2001.

Se creaba un régimen de incentivos que tendría 20 años de vigencia, y que abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

En la primera versión del proyecto se dejaba a la Provincia Bahoruco fuera de la zona fronteriza, pero en vista de las características similares a las demás demarcaciones que colindan con Haití, se aceptó su incorporación.

Al vencerse la vigencia de la Ley 28-01, se promulga la Ley No. 12-21, del 23 de febrero de 2021, que crea la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo, y un régimen de incentivos, que también abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

Hasta ahí veo que Rafael Méndez está pretendiendo descubrir lo que está descubierto, dirían algunos que han leído hasta los párrafos precedentes.

Si piensan que el autor de estas líneas pretende descubrir lo que está descubierto, tienen mucha razón, pero resulta que no busco descubrir nada.

Busco solamente que se entienda, de una vez y por todas, que como siempre hay que estar en un lado, en la guerra, en la política, etcétera, la Provincia Bahoruco tiene una ubicación, está en la Zona o Región Fronteriza, tal y como lo establecieron las leyes precedentemente citadas.

Es lógico que hasta aquí todavía no se entiende qué es lo que busco con este escrito.

Resulta que cuando desde el Gobierno Central, y sucede con también con organismos internacionales, que cuando articulan proyectos para la frontera, no toman en cuenta a la Provincia Bahoruco, porque creen que no somos fronterizos. No colindamos con Haití.

Pero cuando los proyectos van dirigidos a demarcaciones que no son fronterizas a la Provincia Bahoruco se le deja fuera porque es fronteriza.

Digo esto con conocimiento de causa, y porque en innúmeras ocasiones he tenido que fajarme a hacer esa aclaración para que nos tomen cuenta para determinadas iniciativas.

Y traigo esto a colación, y lo escribo, porque me pasó recientemente cuando me presenté a la sede de un organismo internacional para que se extienda a la Provincia Bahoruco un proyecto que ejecutarán próximamente, tal como lo han anunciado.

Nos prometieron que atenderán nuestra petición, y que incluirán a la Provincia Bahoruco en tan importante iniciativa, ya que nuestra demarcación adolece de igual problemática social que atacarán con esas acciones