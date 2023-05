La política exterior gaullista de Macron

TEL AVIV – La invasión rusa a gran escala de Ucrania del año pasado impulsó a Occidente no solo a oponerse al Kremlin, sino también a otros rivales, especialmente a una China cada vez más asertiva; pero el mes pasado el presidente francés Emmanuel Macron viajó a Pekín, donde declaró que en temas sensibles como el de Taiwán Europa no debe seguir simplemente el ejemplo estadounidense. Esto no gustó a Estados Unidos, pero tampoco debió sorprenderlo.