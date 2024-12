La Plaga urbana

Las plagas no nacen, se hacen

Se llama ‘plaga’ a cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo de interés para el ser humano, esto es considerando la doctrina antropocéntrica en la que el hombre es el centro del universo y la creación.

El concepto de plaga ha evolucionado con el tiempo desde el significado tradicional donde se consideraba plaga a cualquier animal que producía daños, típicamente a los cultivos.

Actualmente se entiende como plaga a la aparición masiva y repentina de seres vivos, no necesariamente animal y producen mermas a los intereses de las personas.

El término plaga es afín a peste. Por ej. una plaga de ratones en la ciudad podría acarrear enfermedades de gran mortandad (Peste).

Las plagas casi siempre se originan cuando se modifican los factores que mantienen estos organismos en proporciones que no nos afecten.

Puede el ser humano considerarse plaga

No es preciso etiquetar los seres humanos como plaga, pero sabemos que la actividad humana puede tener un impacto negativo en los ecosistemas. En este caso hablamos de los ecosistemas urbanos.

La ciudad es un ecosistema urbano que no es más que una comunidad de plantas, animales y seres humanos que habitan el entorno urbano.

Por lo tanto acción que busque impactar positivamente la ciudadanía sin considerar los controles necesarios para mantener dentro de los límites adecuados el posible impacto negativo que toda actividad humana produce, estaremos ante una situación que se puede salir de control y salir peor el remedio.

EL caos del tránsito urbano

La congestión de tránsito va de mal en peor y todo indica que seguirá agravándose, constituyendo ya en un peligro no solo en la proliferación de accidentes sino sobre la calidad de vida urbana.

A corto y largo plazo toda señala que se debe aplicar un conjunto de acciones sobre la oferta de transporte, así como sobre la demanda, a fin de racionalizar el uso de las vías públicas. Partiendo de una visión y estrategia muy bien planificada.

Mucha tinta se ha gastado sobre la problemática mundial del transporte, preocupa que en nuestra república, la clase política priorice el populismo y la exaltación individual al presidente de turno donde aduladores se encarguen de amplificar las actividades parcho por encima de acciones que realmente velen por nuestros intereses.

Mientras miles de millones son vilipendiados en obras que no arrancan, que no tienen los estudios debidos o simplemente quienes proponen tienen una visión con anteojeras de caballo.

La Plaga

Durante años he notado como en una esquina cualquiera de repente aparece un vehículo de motor para fines de transporte público y poco a poco se convierte el punto en una ruta más, de esas que venden y compran los dueños del país, los llamados Jimmy Hoffa de las uniones o sindicatos de transporte.

Son males necesarios ante gobiernos que priorizan obras de gran envergadura como reacción a situaciones provocadas por dejadez política y adornar la historia con placas conmemorativas.

«La paradoja de Braess, añadir capacidad a una red en la que las entidades que por ella se mueven eligen su ruta de forma aleatoria, puede, en algunos casos, reducir el rendimiento en general. »

Pero en la práctica se convierten en monstruos de ocho cabezas, esta es la imagen más tercermundista que un país puede reflejar, no importa el gasto en publicidad, no importan el mirar para otro lado cuando de las afueras del casco urbano hablemos, esto es el reflejo nuestro y de la incapacidad de nuestra clase política.

En esta foto, una esquina cualquiera de la Independencia km6, vemos cómo a diario se estacionaba una voladora, ya son dos, bloqueando la visibilidad de quien transite hacia la avenida independencia, en una zona denominada por la alcaldía como los kilómetros, reflejando el total desconocimiento urbano y por otro el descontrol de las autoridades competentes de regular el tránsito.

Mientras, en otras latitudes se habla de reducir el tráfico en un porcentaje, en mejorar los sistemas de transporte público – hacerlos energéticamente viables – reducir las emisiones de carbono – fomentar horarios de trabajos flexibles – teletrabajo – caminos peatonales – jornadas comprimidas – diversificación de los espacios de la ciudad – promover y desarrollar pueblos con conceptos vanguardistas donde sea viable migrar – crear sistema de tarifas por acceso a zonas específicas de mucha congestión – crear vías exclusivas – mejorar la calidad del asfaltado – OPTIMIZACIÓN DE SEMÁFOROS y sensores inteligentes (Sin importar en que gobierno se inició, ya que la vagabundería que vemos hoy en el INTRANT le costará a la nación miles de millones, no solo por contratos dudosos sino en salud, calidad de vida, productividad y consumo energético)- promover el uso de vehículos adaptados para la ciudad y por supuesto hacer valer las leyes de tránsito, los pare, los no rebase aquí, no cruzar doble líneas amarillas, exceso de velocidad o velocidades por debajo de un mínimo, no cruce de carriles, etc….

X: mart_rod01 Ig: mart.rod

