La perversión empirista de las ciencias

El título de este artículo no es mío, más bien es de Arnaldo Córdova, constituye una síntesis de su trabajo, sobre la perversión del empirismo cundo del bordeje científico del conocimiento se trata.

Dice Arnaldo: Que todos nos movemos cuando producimos nuestro conocimiento de acuerdo con criterios que para todos son esenciales, la objetividad, la demostración reglas elementales de identificación, las pruebas y su interpretación, la delimitación del contexto, la gramática, la explicación o la síntesis científica, la lógica que norma el conocimiento y la explicación y mucho más que implícita o explícita no sirven de apoyo como.

Kant nos enseñó en primer lugar a superar los dualismos antagónicos, entre los cuales se debatió el pensamiento científico desde sus remotos tiempo, por ejemplo Dios y el mundo. Dice Arnaldo que Kant: Él usaba una fórmula para resolver antagonismos conceptuales que de otra manera no podía ni siquiera enfrentarse fraccionalmente.

Kant separó la filosofía de la ontología y de la ética, centro más bien en la teoría del conocimiento. Para Kant el primer gran límites del conocimiento del mundo lo ubica en la naturaleza limitada del mismo sujeto. Aquí el empirismo reiterarlo para Kant, el conocimiento que no se funda en la experiencia no es conocimiento.

Entre divisiones metodológicas que logró Rousseau, algunas son decisivas para la política moderna, él dividió el hombre para distinguir al ciudadano del burgués común y corriente, dándose lugar a la constitución de la democracia del individuo libre, igual el que se ha ido conformando a lo largo del tiempo, y es igual sociales junto con el burgueses de la política.

Para Berkeley David Hume, empiristas dicen los ojos al mundo lo conocemos porque como lo vemos no hay otra manera de conocerlo y jamás entenderemos seguro como es, como es en realidad.

Marx puso al descubierto en el más mínimo arrebato ideológico de clase, la profunda mistificación de las ciencia y la visión distorsionada de la sociedad, que operó economía política clásica en sus Robinsonadas -dice Arnaldo- y el punto de partida fuesen el intercambio convierte a las cosas en mercancía y los hombres en poseedores de mercancías. Todo eso lo aceptan Marx y decide dentro de ese marco teórico demostrar, como la libertad que en ese sistema de ideas y de realidad se proclama como principio fundador ,en el cual no sería el hecho básico de la vida social y la reproducción que es el intercambio en realidad, no existe ya no digamos la igualdad que les totalmente ajena, y siguiendo las mismas premisas del sistema teórico de la debilidad de la realidad ,que se contrata que se retracte como en el fondo lo que privado, es la más animal necesidad y en primer lugar explotación del ser humano oculta detrás del intercambio.

Hayek desde luego admite que Estado es necesario, y que también los son sus instituciones, sobre todo la legislación que la diferencia de los clásicos que suponían que la función del Estado es cuidar que nadie delinca contra la propiedad privada y regular. El funcionamiento del mercado, para Hayek incluso resulta excesivo.

Qué es lo que nos ofrecen como materia del conocimiento tan sencillo, como el dato. El dato es, se supone, el elemento básico informativo de los diferentes hechos, que se estudian que todo investigador científico requiere de información, de todo tipo para formular sus conclusiones incluso aquellos que se dedican de cuerpo entero a la teoría resulta por demás obvio.

El empirismo inglés se ha impuesto sobre los elementos y conocimientos de la ciencia, lejos esta aquellos días de "los grandeces enciclopedistas humanos" como Georg Wilhelm Friedrich Hegel el último gran pensador de idealismo alemán, junto con su compatriota Johann Wolfgang Von Goethe, el último enciclopeditas humano, comparado con el alcance y la profundidad del pensamiento Cervantino. Queda pendiente empirismo y pragmatismo norteamericano, una entrega no muy lejana. -Mientras tanto honor a los enciclopedistas hombres de Ciencia-