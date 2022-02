La oposición “se la juega” con ataques a destiempo contra Abinader

Una campaña sistemática negativa, y muy bien orquestada contra la política e iniciativas gubernamentales del presidente Luis Abinader, ha sido activada en las últimas semanas por políticos de la oposición.

Buscan afanosamente contrarrestar todo intento del gobernante a aspirar a un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2024, algo que está establecido en la Constitución vigente.

Los cambios que lleva a cabo el gobierno para adecentar la administración pública, los servicios de salud, el transporte colectivo, consolidar la independencia del sistema judicial, y una mejor redistribución de los recursos del Estado hacia la población, constituyen objetivos de ataque por parte de los que pretenden regresar y que fueron desplazados del poder en el 2020.

Encabezando la trama política se destaca el líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández; Charlie Mariotti y Margarita Cedeño, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, del Revolucionario Dominicano (PRD).

Estas reconocidas figuras de la oposición tratan de evitar que el presidente Abinader se consolide aun más en la cima de la popularidad.

Persiguen con su estrategia debilitar temprano las posibilidades de que el líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aspire con éxito por un segundo mandato en 2024.

Muchos son los que quisieran ver acciones de persecución judicial por parte del independiente Ministerio Público contra el expresidente Fernández.

Los actos de corrupción que se cometieron durante sus ocho años de gestión, entre 1996-2000, y 2004-2012, sin persecución o castigo, fueron insistentemente denunciados por la sociedad civil y no se hizo nada.

El sistema judicial y el propio Ministerio Público, en ese entonces, habían sido politizados con el nombramiento de dirigentes peledeístas, y como reza el dicho, de que “entre bomberos no se pisan la manguera”, los implicados gozaron de impunidad.

En los casos de corrupción en la Sund Land (2008), en la compra de los aviones Tucanos (2009), entre otros, los implicados están disfrutando libremente los millones de pesos y dólares que le sacaron al Estado a través de sobrevaluaciones y sobornos.

Ante el descalabro del PLD, luego de perder las elecciones en 2020, y la desmoralización que ha sufrido una buena parte de los líderes de ese partido, encabezado por Danilo Medina, por acciones del Ministerio Público, Fernández se ha posicionado como la figura principal de la oposición.

Los ataques contra el gobierno de Abinader no vienen solo de la figura de Fernández, sino también de un grupo de dirigentes peledeistas que aun no se sabe si podrían ser citados por el Ministerio Público por haber participado en algún caso de corrupción en el gobierno de Medina.

A este grupo se ha unido Vargas Maldonado, presidente inamovible de lo poco que queda del PRD, quien junto a otros dirigentes de esa organización disfrutaron de la repartición del pastel gubernamental que brindaba la dirección política del PLD en los últimos ocho años de poder.

Si algo bueno tienen en común Leonel, Margarita y Miguel es que los tres llevan el prefijo ex a su nombre, es decir, que fueron y ya no son. Pero que, por sus insaciables deseos de poder, quieren volver a ser.

Leonel, que ha dado muestras de que en el partido que él esté es el único con posibilidades de aspirar, debe entender que es hora de ceder el turno a otro dirigente de su organización.

Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República, ex primera dama, ex candidata a la vicepresidencia, ex embajadora de buena voluntad de la ONU, y para completar, ex esposa del ex presidente Fernández, sus posibilidades de alcanzar la cima del poder son muy desventajosas.

Miguel Vargas, ex canciller, ex secretario de Obras Públicas, y ex candidato presidencial del PRD, sus alternativas políticas son de ir aliado a un partido ganador, para asegurase un puesto en la administración del Estado.

Una buena parte de la población quisiera ver a Leonel ofreciendo declaraciones ante los directivos de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) por su desinterés en evitar que no se cometieran actos de corrupción sin castigo ni persecución en su gobierno.

Pero la democracia, estamento que aboga por el libre juego de las ideas y la participación de organizaciones con diversidad de criterios, es contraria al monopolio partidario, por ser dictatorial.

Ante esa realidad, y para evitar un vacío o desbalance político que debe reinar en ella, aunque pareciera ilógico, esta coyuntura favorece al líder de la FP, desactivando al Ministerio Público de proceder contra él.

Reconociendo esa realidad a su favor es que Leonel, ni tonto ni perezoso, se puede dar el lujo de criticar al gobierno de Abinader sin sonrojarse, a sabiendas de que no pasará nada.

Su estrategia de denuncias y críticas la organiza desde varios frentes, ofreciendo declaraciones públicas oportunas, o dando luz verde a los voceros de su partido a hacer lo mismo con temas de interés nacional, que puedan ocupar titulares en medios de comunicación y redes sociales.

En esa misma línea, ante el silencio obligado de Danilo Medina por las acciones del Ministerio Público, dirigentes como Charles Mariotti, secretario general del PLD, Margarita Cedeño y en el PRD Vargas Maldonado, componen la avanzada estratégica para tratar de minimizar las ejecutorias del presidente Abinader.

Menos mal que todo el dominicano conoce a esos políticos, y saben lo que se traen entre manos. Son ex, y de ahí….. no deben pasar, para bien de la sociedad dominicana