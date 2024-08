Estados Unidos y Oriente Medio atraviesan una crisis que, en parte, se debe a la política exterior fallida del presidente Joe Biden, que, salvo que se produzcan acontecimientos imprevistos, permanecerá en el cargo seis meses más. El problema central ha sido la incapacidad de Biden para comprender la imprudencia y la depravación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuyo odio a los palestinos ha llevado a Oriente Medio y a Estados Unidos al borde de una guerra que no es ni deseada ni necesaria. Biden tampoco ha buscado una solución negociada a la guerra que Rusia, liderada por Vladimir Putin, está en proceso de ganar contra Ucrania.

Los fracasos de Biden pronto recaerán sobre la vicepresidenta Kamala Harris, que ahora tiene el camino libre para ser nominada por aclamación en la convención demócrata a finales de este mes. La candidata aún no ha mostrado ningún desacuerdo con el peligro que han creado las políticas de Biden, aunque si alguna vez ha habido un momento para que se pronuncie, es ahora.

La culpa no es sólo de Biden. La mayoría de los demócratas y republicanos en el Congreso votan sistemáticamente a favor de enviar miles de millones de dólares para apoyar a un gobierno corrupto y fallido en Ucrania y, de manera similar, aprueban las bombas y los proyectiles de tanques suministrados a Israel para su uso en Gaza. Hamás, que fue financiado durante años por Qatar, a instancias de Netanyahu, está lejos de ser derrotado y ahora está claro que Netanyahu ha sido el que se ha resistido a un alto el fuego allí, a pesar de la presión (o más bien, las súplicas) de la Casa Blanca de Biden.

Desde el principio hubo señales de irracionalidad por parte de Netanyahu, pero no se hicieron caso. Después del horror del ataque de Hamas del 7 de octubre pasado, un alto funcionario norteamericano que había viajado a Israel advirtió a los dirigentes israelíes que no tomaran represalias con un bombardeo masivo. En cambio, se les aconsejó que anunciaran que se produciría una respuesta, pero que no la harían si Hamas devolvía inmediatamente a los 240 rehenes, muchos de ellos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel, que habían sido capturados. Incluso si la propuesta fracasaba, la prevista falta de respuesta de los dirigentes de Hamas se consideraba, con optimismo, un posible factor atenuante para la Casa Blanca y sus aliados, dada la violenta respuesta con bombardeos que todos sabían que se avecinaba. Considérese un intento desesperado de apaciguar la ira mundial mientras Gaza se desgarraba. Otro funcionario norteamericano bien informado sugirió que Israel debería considerar la remota posibilidad de que los dirigentes de Hamas pudieran iniciar una serie de juicios penales para quienes planearon el ataque, que se celebrarían en Gaza. Esto tampoco llevó a ninguna parte.

En cambio, los líderes israelíes, enfurecidos, optaron por el castigo colectivo, una decisión que ha provocado decenas de miles de muertes (las cifras son imposibles de medir en medio del colapso social) y una creciente condena mundial a Israel. En Estados Unidos, eso ha significado una reacción política de los estudiantes universitarios y los jóvenes contra el Partido Demócrata, cuyos candidatos corren peligro en las elecciones de noviembre.

Netanyahu, invitado por los republicanos a hablar el 24 de julio ante una sesión conjunta del Congreso (muchos demócratas no acudieron), tuvo la temeridad de enfrentarse a los manifestantes estadounidenses en su discurso, declarando que “están con Hamás” cuando protestan por el asesinato y la mutilación de los habitantes de Gaza. “Están con violadores y asesinos”, dijo Bibi, entre aplausos republicanos. “Están con la gente que entró… en una casa” y asesinó a padres e hijos. “Deberían estar avergonzados de sí mismos… Por lo que sabemos, Irán está financiando las protestas antiisraelíes que están ocurriendo ahora mismo”. No presentó ninguna prueba de esta última afirmación.

Netanyahu planteó el espectro de las armas nucleares (Israel tiene cientos de ellas e Irán, ninguna) al señalar tímidamente que Estados Unidos e Israel han “desarrollado conjuntamente algunas de las armas más sofisticadas de la Tierra… Elijo mis palabras con cuidado… que ayudan a proteger a nuestros dos países… También ayudamos a mantener a los soldados estadounidenses fuera del terreno mientras protegemos nuestros intereses compartidos en Oriente Medio”.

En 1991 publiqué un libro sobre el arsenal nuclear israelí y mis artículos fueron instigados por muchas fuentes israelíes encubiertas. Estoy convencido de que nuestros “intereses compartidos” no incluyen el asesinato la semana pasada en Irán de Ismail Haniyeh. Fue el hombre clave de Hamás que participó en las conversaciones con Israel y Estados Unidos sobre un propuesto alto el fuego, algo que ahora está claro que Netanyahu nunca quiso, algo que Biden y su equipo de política exterior nunca parecieron haber descubierto. Sin embargo, hubo muchos en la comunidad de inteligencia estadounidense que entendieron que Netanyahu se había vuelto completamente dependiente de la extrema derecha en Israel, representada de manera alarmante por Itamar Ben-Gvir, quien ha sido ministro de seguridad de Israel desde 2022. Ben-Gvir ha surgido como líder del partido Otzma Yehudit, que tiene seis escaños que le dan el control en la Knesset israelí, amargamente dividida. Es un racista reconocido que no duda en decir que quiere expulsar a todos los palestinos de su tierra. Ben-Gvir y su partido mantienen a Netanyahu en el cargo y lo alejan de una sentencia de prisión derivada de una serie de acusaciones de corrupción. Es una combinación letal.

La actual oleada de asesinatos ordenados por Netanyahu comenzó la semana pasada, cuando un misil destruyó un vehículo en el que viajaba Fuad Shukr, un comandante de Hezbolá, en un suburbio densamente poblado de Beirut. Dos mujeres y tres niños también murieron y más de una docena resultaron heridos. Soy uno de los pocos occidentales que ha entrevistado al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Beirut, y me he reunido con él cinco veces para The New Yorker después de que la administración Bush invadiera Irak en la primavera de 2003. Entonces y ahora se le ha considerado el líder más importante del mundo chií.

En una serie de entrevistas telefónicas con personas cercanas a Nasrallah después del asesinato de Shukr, me dijeron que no habría represalias inmediatas. Nasrallah ha llegado a la conclusión de que Netanyahu necesita crear una crisis constante para mantenerse en el poder. Como el ataque se produjo en un suburbio y no en Beirut propiamente dicho (ni en Teherán), no había necesidad de una respuesta inmediata.

El asesinato de Ismail Haniyeh por parte de Israel en Teherán (otras siete personas murieron en lo que, según se ha informado, fue un ataque con bomba o con misiles) fue un claro mensaje de que no habrá un alto el fuego en Gaza mientras Netanyahu esté en el poder. También podría resultar lo que nadie, excepto tal vez Netanyahu y sus colegas políticos en Israel, desea: un cambio de juego internacional muy letal.

En un funeral de Fuad Shukr, cuidadosamente organizado en el sur de Beirut, Nasrallah fue críptico sobre sus planes futuros (según la traducción del árabe): “Estamos pagando el precio” —en referencia al asesinato de Shukr— “de abrir nuestro frente de apoyo a Gaza… Entramos en esta batalla basados ​​en nuestra firme creencia en la nobleza de esta causa y su lucha y su importancia. Los ataques del enemigo al Líbano y al Yemen son evidencia de que ya no estamos simplemente en la posición de frentes de apoyo. Esta es una batalla abierta con el enemigo…

“¿Cree el enemigo que matar a Ismail Haniyeh en suelo iraní no tendrá respuesta?”

Nasrallah preguntó: “Irán considera que esto es un ataque no sólo a su soberanía sino a su honor”. El líder chiita, que estudió en Irán, lanzó entonces esta advertencia en nombre del Irán dominado por los chiitas: “Al enemigo israelí: ‘Puede que os hayáis regocijado por la matanza, pero lloraréis muy pronto, porque no sois conscientes de las líneas rojas que habéis cruzado’”.

Me dijeron que Nasrallah no me recibiría, pero uno de sus colaboradores más cercanos, un ex miembro del gobierno libanés, me dijo en una entrevista posterior que, una vez terminado el funeral de Shukr, “podría producirse un ataque en cualquier momento”. Los misiles de Nasrallah pueden alcanzar “posibles objetivos estadounidenses e israelíes” en todo Oriente Medio. “Todos los principales puertos militares estadounidenses y bases de la Armada en el Mediterráneo están dentro del alcance. Tiene las armas y la gente entrenada para manejarlas”. Afirmó además que Rusia estaba reabasteciendo a Irán con miles de misiles antiaéreos avanzados “junto con los expertos para manejarlos”.

“Nadie, salvo un loco”, dijo sobre Netanyahu, “habría hecho lo que hizo en estos últimos días”, refiriéndose a los asesinatos cerca de Beirut y en Teherán. “Mató al negociador de las conversaciones de alto el fuego mientras estaba de visita oficial en la juramentación de un nuevo presidente en Teherán. Desacreditó a todos los negociadores”.

El Pentágono captó el mensaje. Un comunicado emitido a finales de la semana pasada decía que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en respuesta a una petición de Biden, había ordenado el envío de un escuadrón adicional de aviones de combate a Oriente Medio, junto con un nuevo portaaviones, para aumentar el apoyo a Israel y asegurar la protección de los activos estadounidenses allí. Se desplegaron otros buques de guerra estadounidenses, en caso de que se extendiera la guerra, para proteger los activos militares estadounidenses en Europa y Oriente Medio.

La Casa Blanca también emitió una declaración a fines de la semana pasada en la que resumía una llamada telefónica que Biden y Kamala Harris tuvieron con Netanyahu. En la declaración no se habló de tranquilizar a los líderes de Irán y Hezbolá en el sentido de que Estados Unidos estaba comprometido a entablar negociaciones inmediatas en un esfuerzo por evitar un derramamiento de sangre. En cambio, hubo belicosidad.

“El presidente Biden”, dice el comunicado, “habló hoy con el primer ministro Netanyahu de Israel. El presidente reafirmó su compromiso con la seguridad de Israel contra todas las amenazas de Irán, incluidos sus grupos terroristas aliados Hamás, Hezbolá y los hutíes. El presidente discutió los esfuerzos para apoyar la defensa de Israel contra las amenazas, incluidos los misiles balísticos y los drones, que incluyen nuevos despliegues militares defensivos estadounidenses. Junto con este compromiso con la defensa de Israel, el presidente destacó la importancia de los esfuerzos en curso para reducir las tensiones más amplias en la región. La vicepresidenta Harris también se unió a la llamada”.

El envío de portaaviones y más buques de guerra a Oriente Medio no puede definirse como un esfuerzo para reducir la tensión. Harris debe distanciarse lo más rápidamente posible políticamente del chovinismo de un presidente que ha perdido el rumbo.

El New York Times informó el domingo que Biden insistió, ante un grupo de periodistas que esperaban con él el jueves por la noche el regreso de los prisioneros estadounidenses de Rusia, en que todavía había un camino hacia un alto el fuego en Gaza. Dijo que había tenido una conversación con Netanyahu y le dijo que todavía había una "base para un alto el fuego" y que él "debería avanzar en ello y ellos deberían avanzar en ello ahora". Cuando se le preguntó si el asesinato de Haniyeh dificultó llegar a un acuerdo, el presidente dijo, según el Times , "No ha ayudado. Eso es todo lo que voy a decir ahora".

Un israelí que pasó su carrera en el ejército asesorando y lidiando con las amenazas más serias que enfrentaba su gobierno expresó su desesperación en un correo electrónico reciente que me envió. “Ya no hay un gabinete de guerra, sólo Bibi” en Israel, escribió. El primer ministro, agregó, hasta sus derrotas legales y las elecciones más recientes “era muy cauteloso con las aventuras militares y los grandes enfrentamientos internos. Es un hombre diferente desde hace dos o tres años. Está loco de rabia y odio.

“Necesitamos un Churchill, pero aceptaremos un Harry S. Truman”.

En cambio, nosotros y ellos tenemos un Biden.