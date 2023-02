La obsesión de Hipólito Mejía

Mientras el pasado miércoles un sismo agitaba la isla La Española, y otras islas de El Caribe el expresidente Hipólito Mejía hacia una serie de declaraciones en el programa de televisión Hoy Mismo Super 7 que a mi entender revelaron muchas cosas sobre él, sobre Carolina su hija, pero principalmente de su proyecto político. Es bueno señalar como un hecho jocoso que, durante el sismo, Hipólito lució muy normalito porque ni se inmutó con el temblor, a diferencia de otros programas de televisión en que sus conductores fueron convertidos en memes en las redes sociales por el susto que se llevaron con el estremecimiento de la tierra.

Al ser cuestionado por Oscar Medina sobre las aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía de cara al 2028 Hipólito Mejía dijo que eso estaba muy distante pero que ella tenía 88% de aceptación popular a casi tres años ya al frente de la alcaldía del Distrito Nacional. Oscar Medina insistió en que se decía que Carolina no buscaría la repostulación a la alcaldía, a pesar de esos números y cuestionó al expresidente si él prefería que Carolina buscara la alcaldía nueva vez o no.

Hipólito respondió que eso era asunto de ella pero que si lo consultaba a él pues le diría que no. Dijo que 4 años es mucho y que ella ya estaba en la historia. Estas declaraciones no hacen más que confirmarnos que Hipólito Mejía esta trabajando para imponer a Carolina Mejía como formula vicepresidencial de Luis Abinader si este decidiera asumir la repostulación, porque una de las cosas que él dijo fue que el 2028 estaba muy lejos y otro elemento es que él afirmó que a tres años de ser alcaldesa tiene 88% de aceptación, pero lo más revelador fue que Hipólito también dijo que eso era asunto de ella, pero que si lo consultaba a él, simplemente le diría que no. ¿Entienden?

¿Como si ella tiene 88% de preferencia al frente de la alcaldía y lo consulta, él le va a decir que no? Muy simple, porque quiere que ella sea la vicepresidenta, Hipólito está trabajando para que Carolina Mejía sea la fórmula vicepresidencial de Luis Abinader, si Luis se decide a ir por la repostulación que el mismo Hipólito está dando implícitamente como un hecho.

Pero hay un elemento novedoso señores y es el afirmar Hipólito que si Carolina lo consultara para repetir en la alcaldía él le diría que no. Lo que pondría en evidencia ciertos niveles de diferencias entre padre e hija (no necesariamente algo grave) pues al parecer Carolina al saber que no tendría que coger grandes luchas para ganar nueva vez en la alcaldía del Distrito Nacional preferiría repostularse para repetir en esta posición antes que enfrascarse en una competencia abierta con doña Raquel Peña tratando de conseguir ser la compañera en la boleta presidencial de Luis Abinader de cara al año 2024.

No obstante, el plan de Hipólito Mejía parecería ser implantarla como compañera vicepresidencial de Luis Abinader, ahora o nunca, y a cualquier costo sin importarle afectar las aspiraciones de una de sus gentes en este caso Raquel Peña, por eso él dice que si Carolina Mejía lo consultara para repetir en la alcaldía pues él le diría claramente que no porque ella tiene un asombroso 88% de aceptación, con casi tres años ya como alcaldesa del Distrito Nacional. Por lo que entiende, es la gran oportunidad de su vástago.

Hemos hablado antes de las implicaciones que tiene la escogencia de su compañero o compañera vicepresidencial para Luis Abinader de cara a los grupos económicos, de cara a las bases del Partido Revolucionario Moderno y de cara a la sociedad misma. También de las declaraciones en la Feria de Madrid de Doña Raquel Peña sobre su interés de repetir en la misma posición y de la gran confianza que le tiene el presidente Luis Abinader.

Sin embargo, nos preguntamos ¿Qué pasará con otros potenciales aspirantes como David Collado, Deligne Ascensión, Wellington Arnaud, Fellito Suberbí o Yayo Sanz Lovatón?

Nos queda ver como Luis Abinader va a enfrentar las implicaciones políticas y estratégicas de cara a la unidad de su partido, frente a los apoyos de los grupos económicos y frente a la sociedad dominicana, a lo que se le adiciona la gran interrogante de quien va a ser su jefe de campaña, esto dando como un hecho la repostulación del presidente Abinader, partiendo de las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía. Dos temas bien candentes ahora mismo para Luis Abinader