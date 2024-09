1.- En la República Dominicana, los muy ricos y poderosos, políticamente se manejan a su anchura, a su mejor conveniencia, como les venga en ganas.

2.- Para las clases que dominan a nuestro país actuar libremente, necesariamente tienen que sentirse desembarazadas, sin ninguna clase de obstáculos a sus pretensiones.

3.- En un pasado reciente, porque aquí existía un amplio y fuerte movimiento social, las clases dominantes no se comportaban por la libre, sin restricción alguna.

4.- Por allá, hasta el final de la década de los años 80 del siglo pasado, en el ambiente político nacional dominicano estaba presente toda una generación de mujeres y hombres de ideas renovadoras y lista para materializarlas.

5.- Los potentados de aquí, ayer, no podían, a discreción, elaborar sus planes futuros, porque debían de contar con adversarios dispuestos a llevarles la contraria, a impugnar sus planes.

6.- En la coyuntura actual, la minoría nacional dominicana, a voluntad de hierro, hace y deshace, traza sus planes de cómo gobernará en los próximos veinte años y sin tener en cuenta a posibles oponentes.

7.- Lo que se está comprobando es que enemigos nacionales y extranjeros de nuestro pueblo han hecho un trabajo ideológico dirigido a disuadir a los jóvenes, con el fin de desalentarlos de cualquier objetivo de lucha liberadora.

8.- Lo que se está viendo en la juventud dominicana, es a una nueva generación de compatriotas que, al parecer, le han sacado de la cabeza cualquier idea destinada a atacar los fundamentos del régimen económico y social imperante.

9.- La jovencita y el jovencito dominicano de esta época están formados para desistir de cualquier acto que tenga como fin contradecir lo que venga desde las alturas del poder.

10.- Al parecer, nuestros muchachos están instruidos para desaprovechar todo espacio para ir contra las lacras que emanan del orden social establecido. Lo suyo es no decidirse.

11.- ¿Cómo es posible que en una sociedad como la dominicana, preñada de injusticias, esa nueva generación de dominicanas y dominicanos se porte paciente, no empeñada en cambiarla para el bien colectivo?

12.- Esas muchachas y esos muchachos de ahora, están apartados de todo lo que sea conflicto social, diferencias entre oprimidos y opresores, brega por el adecentamiento de la vida pública y por la independencia y soberanía nacional.

13.- Lo que estamos presenciando es a jovencitas y a jovencitos sin ningún ánimo dirigido a que su país cambie para mejor, que salga del atraso que lo ha metido un grupito de ambiciosos.

14.- Resulta difícil de aceptar, tranquilamente, que mientras el país está echado a perder, al irse abajo, la nueva generación de connacionales se mantenga como si nada, de la manera más displicente, con mucha indolencia.

15.- Al escribir este artículo no invento nada. Me he limitado a exponer lo que es el proceder político de la nueva generación. Sus hechos la definen claramente que no demuestra interés en lo que lesiona al pueblo.

16.- En nuestro país hay muchos temas a analizar, y uno de ellos es la actitud de la nueva generación a no intervenir en la batalla política de contenido social para renovar la sociedad dominicana.