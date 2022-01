La Muralización en Bonao: Una historia no contada

I: La génesis

La práctica de la muralizacion en Bonao data de la iniciativa del maestro Cándido Bidó, quien en los años 80´s al plasmar un expresivo y simbólico mural en el frontispicio de la Plaza de la Cultura, dejó estampado, sin lugar a dudas, el sello distintivo de ese gran santuario del arte y la cultura de su pueblo, mismo que, con el tiempo, se ha convertido en una marca pueblo que a leguas representa la iconografía más vinculante de la imagen de su sitio natal.

A partir de ese legado, el propio maestro Bidó, estampó su paraíso azul, en muchas otras instituciones, entre las cuales, se citan; el palacio de justicia, Abonap, etc, en cuyos lugares el pincel del maestro nos dejó como legado sus trazos únicos y universales. Con el paso del tiempo, otros artistas de menor talla pictórica que Bidó, también plasmaron especies de ¨retratos pictóricos¨ en las paredes frontales del Liceo Elías Rodríguez, sito en la Av. Dr. Pedro A. Columna, los cuales representaron alegorías y cultos a muchos profesores iconográficos a modo de reverenciarlos por ser pioneros en la educación nouelense, y de ese modo, ya como práctica del pueblo de Bonao, se han estampados otros tantos murales en distintas paredes de instituciones que forman el santuario de expresiones de esta naturaleza.

II: Segunda estación:

Más adelante, en nuestra calidad de gestor, por encargo del ex senador Félix Nova, en compañía de un grupo de trabajadores de la cultura de dicho pueblo, asumimos como sublíder, la muralizacion de una gran parte del entorno frontal del edificio del remozado Palacios de Bellas Artes de Monseñor Nouel, acción que también se aprovechó para convertir las cuatro columnas frontales, que eran símbolos del Narcicismo de Trujillo, a fin suplantar alegóricamente el culto a las cuatro primeras letras de su ensalzado nombre, por lo que concebimos como patronato presidido por el suscrito, la iniciativa de intervenir artísticamente dichas columnas, en las cuales, como sustitución de esa infausta alegoría, se estamparon igual cantidad de murales, vinculados con el arte y la cultura que ya asumía el remozado Palacio de Bellas Artes.

Y es así, como nacen los cuatro murales de forma cilíndrica que adornan el frontispicio de dicho espacio cultural y artístico. Y en consencuencia, de izquierda a derecha se dispone; 1) el que expresa las artes plásticas, abordada por el joven maestro José Ramírez, 2) en ese mismo orden, cuenta la que expone el arte de la música, plasmada por el maestro incipiente-en ese momento-, Iván Robles, 3) luego sigue la expresión del teatro , abordada por el maestro joven del momento, Deivis Reyes, 4) y por último, se dispone del abordaje de la expresión de las danzas, estampada por el profesor y maestro, Eliezer Cuevas. 6) Naturalmente, sin dejar de mencionar las obras tipos murales, que adornan los laterales internos del edificio en cuestión, dentro de los que se destacan murales cuyos nombres forman parte de la cantera pictórica de Bonao.-verlos en las rubricas de sus trabajos expuestos y que aún se exhiben, por cierto, muy impactados por la inclemencia del tiempo y el abandono, pero, están-.

Es a partir de esas expresiones pictóricas que la sociedad de Bonao, asimila la gran cantera de artistas plásticos que disponíamos en el anonimato. Y el reconocimiento no se hizo esperar. Y vuelvo y digo, modestamente, liderado por el suscrito, a través de una comisión de munícipes, también por gestión del ex senador Félix Nova y el joven ingeniero Frank Sang, se nos designa como coordinador ejecutivo de la muralizacion de la franja de la salida y entrada de Bonao. Y por efecto, en el 2016 damos inicio al delineamiento de las obras. Y al efecto, se estableció que en vez de murales tipos planos, se aplicaran las técnicas que los propios artistas seleccionados para tan descomunal, singular, única e histórica iniciativa de corte artística y cultural, identificaron como Tridimensional-y no soy experto-, pero refieren obras de altos relieves, de todo los cuales nacen las que hoy día nos eternizan como pueblo, si no pionero, como pocos conglomerados de nuestro país en torno a sus entradas y salidas.

En consecuencia, y es bueno precisarlo, disponemos, en el orden simétrico, las siguientes obras; a)¨Sinfonía de las Bellas Artes¨ dispuesta en la marginal detrás del llamado CURCE-UASD de Bonao, obra plasmada como mucho criterio artístico, por el profesor y maestro de las artes plásticas, Eliezer Cuevas, b) en ese mismo tramo, ya colocada como coctel de bienvenidas a los viajeros vienen desde el Cibao hacia Santo Domingo, se dispone del ¨Santuario de Santo de Palo de Bonao¨, asumido magistralmente por la artista Rosa Acevedo-asistida de Marcos D´ Reyes-, c) y en dirección de la marginal que conduce al entorno del Palacio de Justicia, figura de forma despampanante, el mural, ¨La voz del Yuna: La meca del canto de Bonao¨, abordado de forma simétrica por el maestro-incipiente en ese momento-Iván Robles. d) En esta misma trayectoria, pero, a lo inverso, desde Santo Domingo al Cibao, te da la bienvenida, ¨El indio Bonao y la iconografía Nouelense¨, asumido magistralmente por el maestro, Jaimito Soto, e) y ya en la embocada de entrar a la parte citadina de Bonao, se encuentran; ¨Parto de mi naturaleza¨, asumido en la técnica del mosaico, por el maestro Andrix Disoné, obra esta que retoza con la riqueza minera de nuestro pueblo, f) y en el mismo recorrido, nos encontramos el majestuoso mural, ¨Danzando a ritmo del tiempo con el Casino¨, una imagen de magnifica perspectiva del monumento más emblemático de nuestro ayer cultural, de la cosecha del maestro Franklin Núñez, g) y por último, ¨Cargando la cosecha de mi pueblo¨, de las predigistadora y artísticas manos del joven maestro José Ramírez, quien de una forma singularísima, evoca la carga acuesta de los munícipes de buena voluntad, cargando el empuje de nuestro pueblo, h) el último, se encuentra en una ruta final hacia la salida de Bonao, hacia Santiago, titulado, ¨Carcajada de correntías acuíferas¨, el cual evoca el Sendero Salto de Jima, obra esta que se fue abordada por Deivis Reyes, pero, terminado por Elvis Tolentino y Héctor Canela.

III: Tercera estación

Prácticamente la última parada de este vagón artístico y cultural la constituye la muralizacion del Edificio Ing. José Delio Guzmán, en el cual se albergan, entre otras oficinas del Estado, la Gobernación Provincial. Y aquí es menester hacer una parada de exaltación. Refiere el interés que asumieron los ex gobernadores de la provincia, señores; Nicolás Restituyo, quien abrazó con alto sentido de pertenencia, al declarar el 22 de septiembre del 2014, en su gestión de gobernador provincial, como día de júbilo provincial al celebrar el 32 aniversario de la elevación de Bonao a provincia, en cuya celebración histórica y sin parangón marcó un antecedente de carácter artístico cultural como expresión de júbilo-ahí fuimos también, parte de la compilación de la revista Compendio Histórico Provincia Monseñor Nouel. No obstante, al llegar Doña Mirian Abreu Flores (Vda. Minguijón) como gobernadora en el año 2016, se cuaja la idea de muralizar el edificio que le albergaba. En cuya comisión-también integrada por la mega regidora, Solanny Almánzar-, de nuevo nos toca jugar el rol de copista y ambientador histórico de los conceptos de dicha muralizacion. Es entonces, que se bocetan 7 murales planos de igual número de artistas plásticos de Bonao. De esta iniciativa se cuentan; desde la panorámica del lateral de la calle Restauración, 1) Impresionante mural que recrea la antológica imagen del pasado histórico de Bonao, titulado, ¨Estampa de los chinos de Bonao¨, de las manos del maestro autodidáctico Héctor Canela, mismo que expone graciosamente la recreación de la expresión popular, eso lo sabe hasta los chinos de Bonao. 2) En ese mismo plano, el joven maestro y avanzado Elvin Florentino, recrea un impresionante mural en la técnica del puntillismo titulado ¨Cosecha radiante de mi pueblo¨, ella encierra de forma esotérica como la divina gracias de la naturaleza, dota de la más alta vocación de fertilidad nuestra tierra para parir radiantes cosechas, 3) ahí mismo, sigue una impresionante estampa de nuestra campo adentro de la autoría del maestro y académico, Benito Cuevas, quien expone los afanes de nuestros pastores de vacunos y su inmenso trajinar para producir y bajar la leche que hace de Bonao la cuna del dulce de arraigo internacional, por cuyos elementos, se tituló, ¨Dulces cargas en las ancas de mi mulo¨, todo una estampa del hombre del campo. 4)Y de la autoría de Marcos de Reyes, yergue imponente, su majestuoso mural, de imágenes auténticas de nuestra rica y sin igual artesanía, en la cual expone una significa muestra de expresión del legado espontáneo del pueblo llano y su inmensa capacidad creativa. 5) En ese mismo orden, pero ya en el frontispicio de la gobernación, de derecha a izquierda se expone una amalgama de personajes iconográficos de nuestra cultura, nuestras luchas y la gran cualidad solidaria y humanista del sentimiento hipocrático, mural que le llamamos, ¨El expreso del honor¨, de la autoría del maestro pictórico, Eliezer Cuevas, que a simples rasgos sintetiza todo una constelación de munícipes que dieron por Bonao hasta el suspiro de sus vidas.6) Y ya en el centro frontal, se plasma ¨Mixtura de nuestra raza¨, del connotado maestro, Porfirio Ferrer, el cual es una fiel expresión de la rebelión de Roldan como hastío de la severidad y perfidia de don Diego Colón, en que Bonao, juega el papel estelar de servir de escenario de paz, por cuyo hecho, nos deja la herencia de los Indios del ultimo cielo-en el capá de Blanco-Bonao, y 7) Este mural asume de forma destellante en un simple rincón del solio pictórico, toda la amargura del sudor de los esclavos exprimiendo en los trapiches de los ingenios de la colonización, el azúcar morena y ensangrentada de nuestra raza inmortal.

En fin, he querido presentarle al país la nuestra de una cosecha prolífica de expresiones pictóricas que a fuerzas de trazos pincelados, en ocasiones burilados, recoge toda una historia multicolor de nuestras raíces y nuestra identidad, en un simple apostrofe sintetizado en rusticas paredes que de ser una mole de concretos, ya forman parte de la metamorfosis expresivas de nuestro arte itinerante y a cielo abierto. ¡Y yo simplemente, digo, en esto, también por Bonao, hay un simple y poco de mi historia por contar!