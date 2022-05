La mirada esquiva 

No deja de sorprenderme, ¿hasta dónde somos capaces, por salir en la foto, de caer en la desidia y la ignominia? Me refiero a mis hermanos dominicanos, por supuesto, no a todos, pero si a una gran mayoría… Veo con cierto grado de repudio como los “eternos vividores del estado” hacen lo imposible por “defender” a sus líderes políticos que han sido desacreditados por sus actuaciones al frente de la cosa pública.

Individuos que deberían ser repudiados, desterrados o encarcelados por sus “obvias” maquinaciones en su provecho y que no están juzgados porque aún no tenemos un ministerio judicial capacitado para meter en la olla a tanta gente. No solo capacitado intelectualmente, sino de personal y visos indispensables para llevar a cabo semejante empresa. Recabar las pruebas de los hurtos, al estado, cometidos desde el 1930 hasta la actualidad, es un asunto colosal, tomando en cuenta que ya hay muchos muertos y que los ladrones se turnaron de unos a otros para borrar las pisadas del que venía detrás.

Nada más nos queda “presumir" que todos los millonarios que pululan por nuestras calles y que hayan sido familiares o “amigos” de políticos pasados y presentes son el producto de fortunas cuestionables y precisan ser investigadas.