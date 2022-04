La mesa de Putin

Según Yuri Kretinovich, vocero y consejero del presidente Vladimir Putin, nunca habrá una reunión entre el mandatario ruso y el presidente ucraniano Volodímir Oleksándrovich Zelenski, hasta que el Kremlin no sea capaz de construir una mesa lo suficientemente larga que vaya desde Moscú a Kiev.

La guerra en Ucrania se ha estado librando durante más de un mes, y aunque hay una cobertura mediática puntual de las conversaciones de las delegaciones negociadoras de Rusia y Ucrania con la esperanza de que ambos presidentes se reúnan; y sin este encuentro jamás será posible la paz. Sí, la paz está amenazada y las negociaciones al más alto nivel van de fracaso en fracaso. La verdadera razón, no es tanto por las exigencias de ambas partes ni por la imposibilidad de compromiso, sino por la incapacidad de construir una mesa idónea que satisfaga los caprichos del presidente Putin.

“El señor presidente Putin está, evidentemente, abierto al diálogo y, sobre todo, en su corazón vive la paloma de la paz y un arcoíris con más colores que la tabla RAL. Mas, tiene ciertos requisitos que no se pueden obviar y es la longitud de la mesa. No se puede ignorar está simple petición y que actualmente es un obstáculo para llevar las negociaciones a un nivel superior", explica Yuri Kretinovich de la oficina de prensa del presidente Putin.

Durante una rueda de prensa internacional los periodistas extranjeros preguntaron sobre la masacre y el genocidio en Bucha e Irpín cometidos por las tropas invasoras rusas, el vocero Yuri Kretinovich afirmó que: "Son noticias falsas de la propaganda de Occidente, que sólo procura desacreditar la reputación intachable del líder ruso". El vocero Yuri Kretinovich, también comentó que no es la primera vez que Occidente disfama al presidente Putin, pues hace poco la prensa occidental publicó que las exigencias del Kremlin de construir una mesa de 880 km de longitud (distancia entre Moscú y Kiev) era para compensar el < Pene > extremadamente corto de Vladimir Putin.

¡Eso es mentira! - Exclamo exhausto el vocero ruso Yuri Kretinovich. "El pene del presidente está sutilmente por encima del promedio, no solo de Rusia, sino también de todos los países asiáticos. El presidente está satisfecho con el tamaño de su pene y toda la nación rusa está satisfecha con el tamaño del pene del presidente y estamos orgullosos de ello. Además, el presidente Putin bajó de peso debido a las injustas sanciones de Occidente, que intenta aplastar nuestra pacífica economía. El tamaño del pene del presidente ha unido a todo el pueblo ruso, bielorruso y ahora húngaro. Nosotros como nación, nunca hemos estado más unidos que ahora” -Lloró Yuri Kretinovich de la emoción, quien mostró a los periodistas una fotografía del pene de Vladimir Putin como prueba de que el presidente no tenía nada que envidiar a nadie por su tamaño. Cuando los periodistas le preguntaron por qué el pene del presidente Putin es negro, Yuri Kretinovich acusó a los periodistas de difundir desinformación y prefirió mejor cambiar al tema de la construcción de la mesa larga.

“El señor presidente estará feliz de sentarse a la mesa y negociar la paz, pero la parte ucraniana aún no se esfuerza en ayudar en la construcción de la mesa. El presidente insiste en una mesa de Moscú a Kiev. Solo en una mesa así el presidente está dispuesto a sentarse con Zelenski " - explicó el vocero Yuri Kretinovich.

“Si realmente pudiéramos asegurar una mesa larga de Moscú a Kiev, sería pues, la mesa más larga del mundo Made in Russia,¡por supuesto! Hemos estado pensando - cómo ya sabrán nosotros los rusos siempre pensamos-, que para usar la mesa habría que eliminar muchos obstáculos, como edificios, hospitales, teatros, guarderías infantiles o escuelas, etc. Sin embargo, esto no debería ser un obstáculo para Rusia, ya que tiene bastante práctica y experiencia en esto".

“También, hemos arduamente considerado como la mesa atravesaría por los ríos y pasaría sobre los puentes y como evadir las señales de tránsitos que obstaculizan el camino. Bueno, tenemos que reconocer que eso ha sido el unico esfuerzo que han hecho los ucranianos, en destruir los puentes y los rótulos de las carreteras para que la mesa negociadora de nuestro líder Putin llegue a Kiev. El Kremlin ya ha hecho lo suyo, publicó una licitación para la construcción de la mesa. Ya estamos buscando carpinteros que puedan construir una mesa de este tipo, pero la mayoría de ellos están en el frente de batalla o han caído en combate en Ucrania, lo que dificulta la fecha final de la construcción de la mesa"–, añadió el vocero Yuri Kretinovich.

No obstante, el presidente Putin le solicitó personalmente a la empresa sueca IKEA apoyo. Dada la situación, el CEO de IKEA se ofreció a construir una mesa tan larga como la que se requiere. Sin embargo, observadores y expertos del planeta tierra se muestran algo escépticos con esta opción, ya que se puede esperar que la entrega mobiliaria de IKEA venga como de costumbre en varios componentes y se pierdan algunos en el camino, pues como he sabido muchos soldados rusos tienen la mala costumbre de coger lo que no es suyo. Además, en su politica medioambientalista, IKEA solo podría construir una mesa así tan larga en madera desechable, lo que implica un alto riesgo de que se rompa durante el montaje. Por efecto, esto generaría un largo y tedioso proceso de reclamaciones, y a la vez es la razón por la cual la mesa no se podrá armar hasta el año 2027 como muy pronto y, a más tardar…