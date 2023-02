La lógica del asunto es, que no tiene lógica...

Comenzando por el planeta, una gigantesca masa girando en un espacio oscuro e infinito donde existen también infinitas masas locas y compuestas de toda clase de químicos y venenos y radiaciones y fuegos, y vaya usted a saber de qué rayos y centellas más...

Un planeta que, además, se la pasa dando vueltas y vueltas a una velocidad de 1,666 kilómetros por hora, pero eso no es nada, su velocidad de traslación es aún más escalofriante, ¡nos dirigimos a "ese" espacio salvaje a más de cien mil km/ por hora! Es para volverse loco.

Pero si eso les parece increíble, solo váyase por unos minutos a la Luna y desde allí fíjese como de repente estamos con las cabezas para abajo y "nadie se cae". Maravíllese observando como toda esa agua no se sale, se mantiene pegada a esta bola de cristal, porque, algo de mágico tendrá el asunto...

Vivimos nuestro día a día con una lógica que se escapa a nuestra comprensión. Ya ni pensamos en todo esto porque, "nos parece"... lógico.

Y realmente hacemos bien, no tenemos opción, ya hemos intentado encontrarle la lógica al asunto y le hemos nombrado gravedad.

Bueno, "ya resuelto" el asunto del planeta y los "porqués" de los pies pa' riba y la del agua no derramada, etc. etc. etc., podemos preguntarnos ahora; ¿y qué es esa vaina ardiendo sobre nuestra cabeza?

El Sol, otra desquiciada masa que día a día "nos ilumina" nuestras vidas y de paso "nos calienta las nalgas". ¿Quién carajo lo coloco allí, a la temperatura y distancia adecuada para permitir que, a esta masa terrenal, le pudieran salir alas y dientes y demás atributos sexuales de las especies?

Con razón el hombre se ha inventado a Dios, ya que, el asunto carece de lógica "objetiva" es todo, un no sé qué, un no sé cuanto. Más bien parecería una lotería en donde nos sacamos "el premio mayor", pero. ¿Quién conos jugo?...

Pero el asunto no para ahí !Claro que no!, vámonos ahora a la lógica de sus habitantes, o sea, volvemos al planeta. ¿Qué lógica tiene meter leones y tiburones a esta vaina? Por no decir, osos, hienas, culebras y demás demonios. ¡Es que no sirven ni para comer!, bueno, si ese es el caso existe un animalito más endemoniado aun...

¡El hombre! El único habitante dotado de "lógica" capaz de crearse una hamaca y sentarse a contemplar el mar. Capaz de manipular los elementos que ha encontrado tirado por el planeta y construir ¡un avión! Ha manipulado las ondas que llegan del sol y que emite el planeta y ha creado !un teléfono!

El hombre, que se ha facilitado la vivienda y evitado las cavernas y ha creado el aire acondicionado, ya que el planeta no tiene la lógica de ser perfecto y emite "ondas" de calor y terremotos y huracanes y volcanes y toda una serie de zarpazos que mejor se pasan en edificaciones bien habilitadas ideadas por ese cavernícola que aun se come a los despavoridos y "diferentes" habitantes a los que le ha llamado...animales.

Despampanantes edificios habilitados para asesinar diariamente a millones de seres para comer de sus carnes. Todo un holocausto servido en lujosos salones que disimulan y obvian todo el dolor, todos los aullidos, toda la sangre de inocentes criaturas "proporcionadas por un Dios" para alimento de su especie preferida... lógico...

El asunto con esta criatura "humana" es que es además ambicioso, egoísta y hasta capaz de matar a su misma especie para quedarse solito en esta masa de tierra que no se sabe para dónde va ni cuánto nos queda antes que nos caiga otro asteroide.

Si en el pasado tuvimos tribus, lo lógico es que sigamos teniéndolas. Las banderas son hermosas y nos afianzan el sentido de pertenecer a un lugar "diferente" de la tierra. Cada vez que decimos; yo soy de aquí o de allá, vamos sembrando la división y hasta sacando la espada.

Sí, porque esta criatura "inteligente" y capaz de alcanzar al sol, si se pudiera, también ha creado todo tipo de armamentos para matarnos como cucarachas, otra de las creaciones fuera de contexto, impresionantes artefactos cuyos costos de construcción mermarían la miseria y el hambre de millones que por no tener ocasionan las guerras, otra lógica "alogiada".

La lógica del asunto es que no tiene lógica ni la tendrá nunca. La carga egotista con la que fuimos construidos nos impide actuar con una lógica objetiva, aterrizada y sensata. En miles de años seguimos actuando tal y como todo comenzó, salvajemente.

Ni Ucrania es de los ucranianos, ni Rusia es de los rusos, ni Estados Unidos es de los americanos, ni nada es de nadie, como todo es de todos. Esa es la lógica perdida, la que es, simple y puramente dicho. Esa es la que nos "permitirá" pasarlas mejor antes del mencionado meteorito.

No somos dueños del planeta, ni tenemos el derecho de destruirlo. Él nos creó y nos está abrigando por los siglos de los siglos. ¿Ahora vamos a apoderarnos de él? ¿De verdad vamos a adueñarnos de una bola girando sin control? ¿Tenemos el control de la nave?

Podemos vivir sin armas, sin fronteras, sin exterminar las demás especies.

Podemos aceptar a las hienas y tigres y demás depredadores, incluso a las cucarachas y ratones. ¿Quiénes somos nosotros para encontrarle la lógica de la creación?

Si ya sabemos que la lógica de este asunto terrenal es que no tiene lógica, por más patas que usted le busque, entonces, no se haga el sabio "tratando" de darle orden a este asunto. No divida con idiomas, religiones o naciones porque eso solo lo delatara como un neandertal, es decir, un hombre o mujer que aún no ha salido de la cueva.

Use su lógica para unirse a la tribu de la razón. Aquella que nos dice que un mundo integrado tiene más sentido para abrazarnos ante un destino incierto en el medio del espacio. Si no me cree, vaya esta noche al techo de su casa, recuéstese a observar las estrellas y pregúntese ¿Quién carajos es usted en todo este vasto universo?

Si alguien le susurra la respuesta, le voy a agradecer que nos la comparta. Estamos ávidos de lógica en esta "lotería" llamada tierra. ¡Salud! Mínimo Lojero