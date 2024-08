Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/08/2024 · 12:05 AM

Uno de los imperativos inherentes a todo ordenamiento jurídico es la necesidad de justificar las razones que lo fundamentan a partir de la interacción con la moral y la política. Esto resulta indispensable para que los destinatarios asuman la obligatoriedad de los mandatos y deberes que impone el Derecho para coordinar la interacción comunitaria y resolver los conflictos propios de la convivencia social. No basta con recurrir a la fuerza o la coacción para garantizar el cumplimiento del Derecho, sino que resulta imprescindible que las normas calen en la conciencia de la gente y echen raíces en el sentimiento popular. Pues, como plantea Atienza, “el Derecho no está ligado exclusivamente al poder físico, sino también al poder de las ideas; que no es sólo fuerza, sino también consenso”.

El Derecho no puede justificarse sobre la base de sus propios contenidos, como infirió Kelsen a través de una estructura jerárquica que culmina con una “norma básica” que es aceptada como presupuesto hipotético, pues queda sin explicación el fundamento de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. Tiene razón Nino cuando sostiene que “un juicio normativo que es aceptado como hipótesis sólo permite justificar decisiones hipotéticas, por lo que no tiene ningún rol en un razonamiento práctico justificatorio de acciones y decisiones reales”. Así que, para determinar si el Derecho cuenta con justificación para obligar a cumplir sus disposiciones, se requiere un juicio moral, esto es, un juicio normativo que sea aceptado por sus propios méritos como criterio de la razón práctica.

La justificación del Derecho, según Kriele, no puede abordarse a partir del análisis de las normas jurídicas individuales, sino que es imprescindible, en primer lugar, considerar el ordenamiento jurídico en su conjunto, y solo después pueden visualizarse las normas particulares. Si se considera que el ordenamiento jurídico en su totalidad está justificado, pueden aceptarse como obligatorias normas particulares que parezcan incorrectas, y a veces debe hacerse para evitar un mal mayor. Sin embargo, de acuerdo con Ramos Pascua, cuando una norma aislada o una parte del ordenamiento jurídico supera lo moralmente tolerable, puede recurrirse a formas institucionalizadas de desobediencia, como la objeción de conciencia o la desobediencia civil. Cuando se desaprueba el ordenamiento jurídico en su totalidad, podría plantearse su transformación radical a través de la resistencia pasiva (que excluye la violencia) o la resistencia activa, rebelión o revolución.

Al vislumbrar la moral como parámetro de justificación del Derecho, es necesario identificar qué tipo de moral se está considerando, pues existen tres diferentes perspectivas de moralidad. La moral positiva o social, que se compone del conjunto de valores, creencias convicciones y prejuicios compartidos por la sociedad en un momento determinado. La moral crítica o esclarecida, que se basa en ideales trascendentales sobre el deber ser moralmente correcto conforme criterios racionales que quizá nunca se alcancen del todo. La moral subjetiva o personal, que refleja los valores particulares que asume cada individuo como agente moral a partir de la interacción entre la moral social y la moral crítica en el entorno existencial que habita.

El análisis justificativo no puede ignorar la influencia que la política ejerce en la configuración del Derecho. Las normas jurídicas, como señala Habermas, son el resultado de decisiones políticas que pueden ser modificadas a voluntad. “Esta dependencia del derecho respecto de la política explica también el carácter instrumental del derecho. Mientras que las normas morales son fines en sí, las normas jurídicas son también medios para objetivos políticos. Pues no sólo sirven, como ocurre en el caso de la moral, para la solución imparcial de los conflictos de acción, sino también para la puesta en práctica de programas políticos. Los objetivos colectivos y las medidas políticas que los traducen a la práctica deben su fuerza vinculante a su forma jurídica. En este aspecto, el derecho se sitúa entre la política y la moral”, facilitando la realización de proyectos políticos y garantizando su cumplimiento a través de una estructura normativa que, a diferencia de la moral, cuenta con el respaldo de medios coactivos.

La justificación del ordenamiento jurídico se sustenta en conceptos como legitimidad y justicia. A pesar de que a menudo se utilizan indistintamente en la teoría jurídica, tienen significados y aplicaciones distintas. La legitimidad es un concepto de raigambre política, mientras que la justicia tiene una connotación esencialmente moral. La interacción entre ambas podría revelar tensiones y complementariedades en el análisis jurídico. Vislumbrar sus diferencias es crucial para comprender adecuadamente qué tipo de justificación se invoca para justificar el Derecho. Es necesario, entonces, aclarar los significados e interacciones entre ambos y deslindar sus ámbitos de aplicación diferenciados y concurrentes.