26/07/2024 · 12:03 AM

Cuando Kamala Harris fue nombrada como vice de Biden el 21 de enero de 2019, ella misma reconoció que su carrera es el resultado de los esfuerzos de Shirley Anita St. Hill Chisholm, una educadora negra del Distrito 12 neoyorquino, que a finales de 1970 llegó a la Cámara de Representantes de USA e inmediatamente se propuso como candidata a la Presidencia en el 1972. Cumplió siete mandatos de 1969 a 1983.

La historia política de Shirley la vemos en el filme homónimo que exhibe Netflix, y que nos presenta a una mujer sin grandes complejidades, a no ser las obvias. Se mantiene ausente en cualquier perorata política ideológica; no trata de dar lecciones o acometer tendencia ideológica de ningún tipo, lo que se agradece.

Se concentra en el personaje, en mostrar su independencia en todos los aspectos de su vida. No depende de nada ni de nadie para tomar sus propias decisiones y en su infinita prerrogativa muestra el aspecto humano de un ser que nació para marcar la diferencia y de que esa diferencia sea norte, ejemplo, para sus iguales…

Sus escenas con el marido son las más trascendentes de todo lo que nos dice el filme de ella; y es en esas que vemos las más genuinas invocaciones a mostrar su humanidad desprovista de desafinadas virtudes bíblicas. La competente actuación de la actriz salva algunos momentos narrativos que tienden a quitarle interés al espectador.

Como filme bien orquestado, no se apresura a contar más de lo debido y atractivo para su narrativa y hace un ejercicio sumario entre lo personal, lo político, su condición de mujer negra y la exposición clara de puntos claves de la política estadounidense.

Pues bien, es obvio que Kamala se ve en el espejo de Shirley, principalmente en lo concerniente a ser mujer negra triunfante que rápidamente nos retrotrae al aspecto racial y directamente al término misogynoir (acuñado por Moya Bailey, una escritora feminista negra), que señala la misoginia dirigida hacia las mujeres negras, transgénero y cisgénero en la cultura estadounidense.

¿Se repite la historia?

La narrativa del filme muestra los fundamentos de una ruta abierta para la mujer negra en la sociedad de los Estados Unidos. Además, factores que posteriormente dieron forma al concepto de misogynoir.

Con una “Shirley” que enfrentará a Donald Trump en la carrera presidencial será un duelo entre una mujer que tiene fuertes convicciones y un individuo con un extenso historial de misoginia.

"Fue muy, muy desagradable…", expresó Trump al enterarse de su nombramiento como candidata a la Presidencia, marcando su narrativa. “Probablemente fue más desagradable con Joe Biden”. En cuanto a la senadora Elizabeth Warren, también había expresado que "es difícil elegir a alguien que sea tan irrespetuosa".

Un año antes, Trump tildó de “desagradable” a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, debido a que ella se opuso a su interés de comprar Groelandia calificándolo como un “absurdo”.

Shirley no fue elegida para la Presidencia. Kamala ha logrado avanzar, pero todavía no ha superado el cedazo de los colegios electorales, ya que su éxito no depende de la cantidad de votos que obtenga.

"Quien tiene más saliva, come más hojaldra". En términos políticos, la persona más perspicaz obtiene más colegios electorales.