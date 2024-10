El doctor Pedro Guzman Garcia nació en Santiago de los Caballeros el 4 de agosto de 1900. Fueron sus padres los esposos Pedro Guzman y Sila García. Sus estudios de bachillerato los realizó en la Escuela Normal Superior de Santiago de los Caballeros como bachiller en ciencias físicas y naturales. Ingresó a la Universidad de Santo Domingo en 1925 en donde se graduó de licenciado en medicina y cirugía el 31 de julio de 1931. En ese mismo año contrajo matrimonio con la señorita Hebe Valverde. Recibió su exequatur en 1935 e instaló su consultorio en la entonces avenida presidente Trujillo en Santiago, hoy Calle El Sol.

El doctor Pedro Guzmán Valverde estudió en el New York Eye and Ear infirmary, y se graduó en 1964 de Oftalmólogo y Otorrinolaringólogo. En 1958 se gradúa en Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo-UASD. En 1959 finaliza su internado en el Hospital Beth Davis Hospital de Nueva York. En 1961 obtiene su título en Otorrinolaringología en el New York Ear and Eye Infirmary, en donde se desempeñó como: estudiante de posgrado en Ciencias Básicas, Asistente Residente, Residente Principal y Cirujano de Planta del Departamento Auditivo. En el 1963 se titula como especialista en Oftalmología en el New York Ear and Eye Infirmary.

Estuvo muy cerca del doctor Manuel Grullón y recuerda al doctor Arturo Grullón. El doctor Guzmán Valverde ha sido una figura importante en la oftalmología de Santiago y del país. Fue de los primeros en utilizar los lentes intraoculares por el año 1982. Recuerda que el doctor Félix Sabatés le recomendaba siempre que fuera a ver operar a varios de los precursores de las nuevas técnicas quirúrgicas. El doctor Guzmán también fue de los primeros en utilizar microscopio quirúrgico, pues en su calidad de Otorrino operaba el oído y se veía precisado de un microscopio, para ello compró uno de marca Zeiss, al que luego le cambió el objetivo para poder operar pterigium, esto sucedía en el 1963. En 1979 trajo al país un Ocutome, para realizar vitrectomía anterior, que utilizó en ocasiones como posterior. El Láser Yag lo compró en 1986. También ha sido de los primeros y más decididos defensores de la Facoemulsificación.

La Residencia del Hospital Cabral y Báez, fue fundada en 1980 por el doctor Pedro Guzmán Valverde. Entre los primeros profesores estuvieron el doctor José Asilis Castillo, quien hoy es una figuras descollante de la oftalmología dominicana, y el doctor José Meyrelles, hombre de gran calidad humana y profesional. Entre los primeros residentes se encontraban el doctor Wilfredo Mejía, ya fallecido y, la doctora Nelly Díaz.

El doctor Guzman Valverde se casó con la señorita Mary Escarramán, y tiene dos hijos, Pedro y Sebastián, este último ha seguido la saga familiar. El doctor Guzman Escarramán en 1995 obtuvo su Diploma de Doctor en Medicina en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en Santo Domingo, República Dominicana. En 1995 inicia su Internado Rotativo Electivo de cirugía en el “New York Ear and Eye Infirmary”. En 1996 completa la otra parte selectiva del Internado en Pediatría y Cardiología en el “Mont Sinai Medical Center/ Miami Jackson Memorial Hospital”. En 1996 termina su internado en Enfermedades Externas y de Córnea en el “New York Ear and Eye Infirmary”. En 1998 se titula como especialista de Oftalmología y Patología Ocular en el “New York Ear and Eye Infirmary”. En 2001 finaliza su Residencia en Oftalmología y Cirugía en el Hospital “Das Clínicas FMUSP”, Universidad de Sao Paolo, Brasil.

Tres generaciones de profesionales destacados al servicio de la ciudad de Santiago de los Caballeros, quienes aprecian su calidad humana y profesional.