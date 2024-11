Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/11/2024 · 12:03 AM

En la historia médica de nuestro país hay numerosas familias en que varios de sus miembros son médicos, con frecuencia de la misma especialidad. Una familia que ha tenido y tiene diversos miembros médicos es la familia Batlle. En el campo de la oftalmología, la familia Batlle ha sido la única que ha tenido cuatro de sus miembros elegidos Presidentes de la Sociedad Dominicana de Oftalmología. El doctor Oscar Batlle Morel quien se graduó de bachiller en 1934 con altos honores, e ingresó a la Universidad de Santo Domingo a estudiar medicina, siendo de los primeros 17 egresados de dicha universidad como doctores, y no ya como licenciados, como habían sido hasta esa fecha. Gracias a su aplicada carrera, obtuvo una beca patrocinada por la Secretaria de Educación en 1940 para estudiar en la Universidad de Columbia de la ciudad de New York. A su regreso al país en el 1947, se instala en la calle Pasteur esquina avenida Independencia, donde estuvo por casi 30 años. Durante su gestión como Presidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, impulsó la creación de la “Cátedra Arturo Grullón”. Su hermano Cosme Rafel Batlle Morel ha sido también Presidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmología. Cosme Batlle se graduó de médico en 1958. Realizó estudios de anestesia en New York y 12 años más tarde, se hizo oftalmólogo en Puerto Rico. Ejerció hasta su retiro en 2008 entre Santo Domingo y San Juan en Puerto Rico.

El doctor Oscar Batlle tuvo cuatro hijos, dos de los cuales son oftalmólogos, Juan e Iván Batlle Pichardo. Juan nació en Santo Domingo, el 12 de julio del 1955, siguiendo al igual que su hermano Iván, la senda paterna. Asistió a la Escuela de medicina en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, graduándose con honores summa cum laude de ese centro, realizó sus estudios de oftalmología en el Bascom Palmer Eye institute de la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. En 1985 fundó la residencia de oftalmología en el Hospital Dr. Elías Santana de Los Alcarrizos, en donde ha llevado a cabo una extraordinaria labor de servicios médicos y de formación de oftalmólogos y de técnicos y asistentes oftálmicos. Fundador de Centro Laser y figura clave del desarrollo de la agenda contra la ceguera no solo en nuestro país sino que en toda la América Latina. En la actualidad es Profesor de Oftalmología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, destacado investigador y Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Dr. Elías Santana. Su hermano Iván, estudió medicina en la Universidad de Tulane, su especialidad en oftalmología en el Bascom Palmer Eye institute de Miami y su subespecialidad en retina y vítreo en la Fundación para investigación en retina en New Orleans, todos estos estudios en los Estados Unidos de América. Estuvo unos años ejerciendo en nuestro país y luego se trasladó a Estados Unidos en 1999 y en la actualidad ejerce su profesión en Kansas City.

La tercera generación de oftalmólogos la componen Oscar y Coral Batlle Ariza, hijos de Oscar Batlle Pichardo y Coral Ariza. Ambos realizaron la especialidad de oftalmología y en la actualidad Oscar ejerce en los Estados Unidos de América.. Juan Batlle Logroño, hijo de Juan Batlle y Yolanda Logroño cursó estudios universitarios en la Vanderbilt University, donde consiguió su Licenciatura en Neurociencia. Luego, pasó obtener el Doctorado en Medicina en la Tulane University School of Medicine, donde también realizó su Residencia en Oftalmología. Posteriormente, cursó estudios para especializarse en el área de córnea y cirugía refractiva. Actualmente ejerce en Santo Domingo.