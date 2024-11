Your browser doesn’t support HTML5 audio

22/11/2024 · 12:04 AM

En un entorno caracterizado por la volatilidad, la ambigüedad y la constante transformación, el liderazgo ha adquirido una dimensión y una complejidad que pocas generaciones anteriores habrían podido imaginar. Ya no basta con el carisma o la toma de decisiones rápidas; el líder del siglo XXI puede ser resiliente, adaptable y, sobre todo, capaz de nutrir y multiplicar estas cualidades en otros. Hoy, el desafío principal para quienes dirigen no es únicamente la capacidad de liderar, sino la creación de una estructura que permita que el liderazgo crezca, florezca y se renueve continuamente, una auténtica "fábrica de liderazgo".

Este concepto de "fábrica" no es nuevo, pero en tiempos recientes ha adquirido una nueva relevancia. El modelo original, planteado por figuras como Ron Daniel, ex socio gerente global de McKinsey, en los años ochenta imaginaba un sistema donde las organizaciones pudieran cultivar líderes de manera sistemática. Sin embargo, la visión contemporánea ha evolucionado. Hoy, no se trata solo de desarrollar habilidades básicas de gestión, sino de forjar un liderazgo alineado con los desafíos del presente: incertidumbre tecnológica, cambios geopolíticos y transformaciones en la dinámica laboral. Pero ¿qué implica realmente construir una fábrica de liderazgo? ¿Y qué características definen al líder que necesitamos hoy?

En los últimos años, fenómenos como la pandemia de COVID-19 y la proliferación de tecnologías disruptivas han alterado profundamente la manera en que trabajamos y nos relacionamos en el ámbito laboral. Las organizaciones globales enfrentan un cúmulo de retos sin precedentes, desde la rápida evolución de la inteligencia artificial generativa hasta las demandas de una fuerza laboral que exige mayor flexibilidad y propósito en su vida profesional. En este contexto, los líderes actúan y reaccionan a una velocidad nunca antes vista. A diferencia de hace una década, cuando un equipo directivo podía centrarse en unos pocos problemas críticos a la vez, hoy se enfrentan a una lista de desafíos que crece exponencialmente.

De acuerdo con varios estudios, las organizaciones que adoptan una visión proactiva para desarrollar el liderazgo no solo son más resilientes, sino que también están mejor preparadas para enfrentar cualquier disrupción futura. Esto se debe a que, cuando el liderazgo se convierte en una capacidad central, cada integrante de la organización está mejor equipado para adaptarse, tomar decisiones informadas y actuar con efectividad en momentos de crisis. Esta preparación, sin embargo, requiere un enfoque estructurado y deliberado.

Para los líderes del siglo XXI, los atributos y habilidades necesarias han cambiado. A partir de investigaciones recientes y de conversaciones con directores ejecutivos, emergen seis cualidades esenciales:

Energía positiva, equilibrio personal e inspiración. Hoy, los líderes deben cuidar y proteger no solo su físico, sino también su mente y su espíritu. Esto incluye comprender qué los motiva profundamente. En un mundo que valora la autenticidad y la inspiración, estos líderes logran conectar con su equipo y fomentar un ambiente de trabajo donde cada uno puede expresar su potencial al máximo.

Liderazgo al servicio de otros. El liderazgo efectivo hoy es menos sobre una figura autoritaria y más sobre el servicio. Los mejores líderes son aquellos que anteponen el éxito del equipo al suyo propio y buscan el propósito de la organización por encima de sus ambiciones personales.

Aprendizaje continuo y humildad. La curiosidad y la capacidad de aprender de los errores son fundamentales. Hoy en día, un líder que se considera el “experto máximo” tiene menos probabilidades de éxito que aquel que reconoce sus limitaciones y aprende continuamente de su entorno.

Coraje y resiliencia. Estos líderes no evitan las decisiones difíciles, sino que enfrentan las adversidades con calma y determinación. Son aquellos que se adaptan, buscan la raíz de los problemas y se recuperan rápidamente de los contratiempos.

Ligereza y humor. Aunque pueda sonar contradictorio, el sentido del humor se ha revelado como una herramienta poderosa en el liderazgo. Los momentos de humor pueden aliviar tensiones y fortalecer los vínculos dentro de un equipo, estimulando la creatividad y motivación.

Mentalidad de administrador. Los líderes actuales ven su papel como una responsabilidad temporal. Su meta es dejar la organización más fuerte y resiliente que cuando tomaron el cargo, con una visión clara de largo plazo.

Las mejores organizaciones no se limitan a capacitar a sus líderes, sino que diseñan toda una "fábrica de liderazgo". Este modelo, creado por McKinsey y adoptado en empresas de renombre como General Electric e IBM, se basa en tres principios fundamentales: formación continua, transferencia de conocimientos y tutoría.

Definir los atributos necesarios. Cada organización debe tener claro qué cualidades y habilidades busca en sus líderes. No se trata de moldear a todos de la misma manera, sino de establecer un estándar común que permita identificar y promover los valores más importantes. Un buen líder debe ser un modelo de alineación y compromiso.

Desarrollo en el trabajo y mentoría. A diferencia de la enseñanza en el aula, la formación efectiva en liderazgo se da en el día a día. A los líderes en formación se les debe asignar tareas desafiantes y se les debe brindar apoyo y retroalimentación constante.

Creación de programas de inmersión. Las sesiones de inmersión intensivas, impartidas por los altos ejecutivos, son una herramienta valiosa. Aquí, los futuros líderes no solo aprenden de sus superiores, sino que también tienen la oportunidad de discutir sus propios desafíos y recibir orientación directa.

Autoconocimiento y autogestión. Los líderes actuales deben aprender a gestionar sus emociones y a buscar retroalimentación sincera. Este proceso de introspección es clave para desarrollar la autoconciencia y mejorar continuamente.

Fomentar el aprendizaje autodirigido. Las organizaciones deben ofrecer una amplia gama de módulos y recursos para que los líderes puedan construir su propio trayecto de aprendizaje. La autogestión del conocimiento permite que cada líder adapte su aprendizaje a sus necesidades específicas.

Para los directores ejecutivos, liderar en el siglo XXI significa asumir el papel de "directores de talentos". No solo pueden identificar a los líderes potenciales dentro de la organización, sino también cultivar una relación cercana con ellos, motivarlos y proteger su desarrollo. Parte de este rol implica cuidar de los talentos inconformistas, aquellos que cuestionan los procesos tradicionales y que podrían llevar a la organización hacia la innovación y el cambio.

Además, los directores ejecutivos pueden ser los máximos ejemplos de compromiso y rendimiento en la fábrica de liderazgo. Es su responsabilidad promover una cultura de excelencia y establecer un ambiente donde todos se sientan motivados a alcanzar su máximo potencial.

Finalmente, la implementación de sistemas de gestión del rendimiento, incentivos y mecanismos de retroalimentación puede reflejar los atributos del liderazgo que la organización desea fomentar. Solo de esta manera se logrará que la fábrica de liderazgo funcione efectivamente y que los cambios en la cultura organizacional se mantengan en el tiempo.

En un mundo de incertidumbre continua, la capacidad de adaptación es una de las mayores fortalezas que un líder puede tener. La fábrica de liderazgo es una herramienta poderosa para preparar a las organizaciones y sus equipos para cualquier desafío futuro. El cambio es inevitable y, con él, la necesidad de líderes capaces de guiar a sus organizaciones en tiempos de crisis y de oportunidad. Crear una fábrica de liderazgo no es solo una cuestión de competencia, sino de supervivencia.