La emisión del peso dominicano

Muchas personas no saben cuál es el mecanismo para la emisión del papel moneda y me han comentado que, si el problema del país es la escasez de dinero, por qué sencillamente el Estado no imprime más dinero, es decir, hace más billetes y monedas, y yo les explico que la economía no funciona así. La solución a la pobreza es mucho más complicada que “soplar y hacer billetes”.

Si el gobierno decidiera emitir más papel moneda para cubrir sus necesidades de dinero, el dinero perdería valor y en poco tiempo el valor nominal del billete apenas alcanzaría para cubrir el costo de su impresión. La razón por la que esta solución es inviable, es que mientras más dinero haya en circulación, menor valor tendrá el dinero es un juego simple, como el de la oferta y la demanda. Si hay algo en abundancia, ese algo pierde valor.

Es por eso que la falsificación del dinero y el dinero originado en actividades ilícitas, pueden significar más un problema para la economía, que una solución. Emitir más dinero no es riqueza, el dinero es simplemente un mecanismo de intercambio, un medio de pago, por lo que la riqueza no se hace imprimiendo más papel moneda sino produciendo.

La riqueza es el resultado de la interacción de los medios de producción, por lo tanto, es la acción del hombre sobre los medios de producción lo que genera riqueza.

La necesidad de imprimir más dinero surge cuando esa sociedad produce más bienes, cuando es más productiva. Al haber más bienes y servicios, se necesitará más papel moneda para intercambiarlos, por ejemplo, si la sociedad “A” produce bienes que valen RD$500, sólo necesitará papel moneda por RD$500 para intercambiar esos bienes.

Nada se gana con emitir RD$900 si la sociedad apenas produce RD$500, pues significará que esos bienes que antes valían RD$500, ahora costarán RD$900 (ahí se ha presentado el fenómeno inflacionario).

En conclusión, la masa monetaria está determinada por varios factores, los más importantes son: la producción nacional, los préstamos o crédito disponible, las reservas internacionales, etc. Cuando un gobierno emite más moneda de la necesaria (sin respaldo) causa inflación, a esta práctica se le llama “señoreaje”.

Para que un gobierno no practique señoreaje arbitrariamente, se le da autonomía al Banco Central, al hacer esto, el banco puede tomar la decisión más objetiva, sin que el gobierno en turno pueda abusar