La devolución de lo robado

Es una necesidad de que como pueblo exijamos la devolución de todo lo robado por los gobiernos del PLD.

Fue más que un robo, fue un verdadero crimen contra la población lo que cometieron. Acaso no es un crimen robarle la vida a un niño o robarle su futuro. O robarse lo que se aporta en tributos cuando para muchos es con un enorme sacrificio.

Cuando se le roba al Estado, se le están robando los recursos que de otra forma serían utilizados para evitarle una vida llena de carencias a los desvalidos: salud pública, educación, trabajo.

Algunos, por años, estuvimos advirtiéndole a esos gobiernos, todo lo que estaba sucediendo y la repercusión futura de sus acciones.

No hicieron caso en lo absoluto; y hoy se quieren escudar, como hacen los cobardes, detrás de sofismas y argucias que nadie les cree. Y nadie podría creerles, pues las evidencias y las pruebas son muchas y están ahí, están ahí a la vista de todos.

Ni siquiera se tomaron la molestia de esconder los residuos de lo que se habían robado. No, no. Pensaron que no tenían por qué hacerlo, pues para ellos…estarían en el poder para siempre.

Eso es sin duda alguna ignorancia absoluta o no sabían ellos que todo termina, como terminó la Era de Trujillo, que fue el régimen más poderoso, totalitario y cruel que existiera jamás en nuestro país. Y terminó. Esto también se lo advertí.

El PLD de Leonel Fernández y de Danilo Medina resultó ser un partido de gavilleros que le robaron a este pueblo no solo las esperanzas sino hasta el aliento.

Recuerdo una ocasión en que Leonel Fernández en un arranque de soberbia propio del que se obnubila al estar en el poder, creyéndose un nuevo César, y le dijo al país que tendíamos PLD por más de 40 años.

Claro, como no, si ellos habían creado una estructura purulenta de corrupción con esos fines y no conforme, decidieron blindarse con las llamadas altas cortes, en las cuales nombraron sus acólitos para controlarlas. Además nombraron los jueces de su preferencia en las cortes más importantes.

No satisfechos, también usaron dinero público para comprar conciencias de periodistas y comunicadores para así protegerse en los medios de todo cuánto habían hecho.

Ahora la historia le pasa la factura.

Porque cuando los pueblos se sienten amenazados y burlados, como se sintió el nuestro, la historia, como siempre suele hacerlo, hizo un llamado urgente a los mejores hombres y mujeres; gente valiente y llenas de energía cívica para que se encargaran de poner las cosas en su sitio.

Y fue esto lo que pasó con el gobierno del PLD en las pasadas elecciones. ¡Y será esto lo que sucederá con los jueces que se atrevan a dictar condenas indulgentes!

El pueblo dominicano exige, con vigor y firmeza, que se le devuelvan al Tesoro Nacional los miles de millones de pesos robados por estos atracadores vestidos de políticos.

Lo que nunca podrán es devolverle la vida a quien la perdió en un hospital porque faltaba un equipo o un medicamento que debió estar ahí.

El Ministerio Publicó está haciendo su trabajo de manera encomiable, con valentía y grandes esfuerzos.

Los expedientes acusatorios al llegar a los tribunales deberán ser juzgados sin apasionamientos, pero con firmeza y rigidez. Estos caerán en manos de los jueces, los que deberán hacer justicia.

Estos jueces habrán de tener en sus manos el libro de la ley y en sus mentes…el daño inmenso infligido a todo un pueblo!

Ay de aquel juez que se le ocurra impartir justicia de manera complaciente; se enfrentará entonces, a la justicia severa de un pueblo harto ya, de tanto abuso de la clase política y presionará para que esos jueces sean destituidos; sean de la corte que sean.

¡Esto tiene que cambiar!

Nadie ni nada podrá obstaculizar a la justicia, pues eso no será aceptado.

Ni tampoco se aceptará el absurdo concepto de Extinción de dominio, que no es más que otra forma de engañar al pueblo por parte de la clase política.

En todas partes del mundo a los ladrones, a parte de su condena, se le quita todo lo robado y se restauran esos fondos a donde provinieron.

¡La sociedad no puede cimentarse en ninguna otra cosa que no sea la justicia, pero tiene que ser una justicia restaurativa y severa!

Nota: en apoyo a la campaña de Rescate Democrático para recuperar el dinero robado al pueblo por los gobiernos del PLD.