La consulta del PLD

El pasado 16 de octubre del año que discurre, el Partido de la Liberación Dominicana celebró una llamada consulta de participación abierta en la que se propuso determinar por la vía de votación, entre seis altos dirigentes; Luis de León, Margarita Cedeño, Domínguez Brito, Maritza Hernández, Karen Ricardo y Abel Martínez, de cuya lista, el o la dirigente más votada seria su candidato para las elecciones del nivel presidencial en las elecciones del 2024.

Bien, a pesar de que tanto la Junta Central Electoral y los tratadistas del tema político y electoral del país,-incluyéndome a mí, humildemente-, que tutelamos el cumplimiento a lo establecido en la actual legislación electoral en lo relativo al comportamiento político, plazos y procura de buenas prácticas de los partidos políticos, se pronunciaron sobre esa empecinada consulta, que prácticamente fue anunciada por el PLD que la haría desde el mes de marzo del de año del 2022, el PLD no escuchó ni alto de la prudencia, y entró a emergencia con todo y ambulancia a examinar su cuerpo político.

I: Entrando a la lógica comprensiva de la consulta

1.1 Comprendiendo la Junta Central Electoral:

El día que el PLD osó mediante comunicación dirigirse a la JCE, en fecha 18 de marzo del 2022, para anunciar que realizaría una ¨consulta¨ el 16 de octubre del 2022, es decir, con seis meses y unos 22 días de antelación, en la cual, sin ni siquiera solicitar autorización a la Junta Central que se le concediera la dispensa de hacerla fuera de plazo de ley, sino que la anunció con fecha y todo, y solo se limitó a pedirle al órgano una asistencia para realizar la consulta con el voto electrónico, a lo cual, siempre negó que se trataba de una primaria, sino, repitió que era una simple consulta. Y todo resultó menos una consulta simple.

Según la misiva, el móvil era medir cuál de sus seis precandidatos sería mejor valorado e ipso facto, sabiéndose el mejor valorado, pues, sabrían cuál sería la figura idónea para ser la o el candidato presidencial de las elecciones del 2024.-nunca dijo, sino el día ante de la consulta, que el más votado, sería el candidato a presentar en tiempo de inscripción- De forma frontal, fueron muchos los clamores de que se trataba de un ardid del PLD para eludir las primarias oficiales establecidas por ley para octubre del 2023. Y de seguro, aunque la JCE dejó correr la bola, de seguro que el Pleno habría hecho gárgaras de grapas retorcidas en su garganta, cuando vio una solicitud que violaba la normativa electoral, y sobretodo, la propia resolución 28-2021, que taxativamente reglamentaba el periodo previo de campaña. Pero, lo extrañó fue que el órgano electoral dio permiso tácito en el sentido, que aunque dijo que no era una jornada legal, y que estaba fuera de plazo, le permitió hacerla con determinadas restricciones que después el PLD vulneró de forma franca y abierta.

Y quiero decirle, que me impactó al principio que la JCE, accedió a prestarle asistencia técnica a esa maniobra política carente de sustento legal de cara a la legislación electoral vigente. Pero, luego consultando con mi almohada me puse a reflexionar y ponerme en los zapatos de la Junta Central Electoral, me dije para mí, en un soliloquio, qué entendería que el órgano, aunque tragó en seco, ese tremendismo, al proceso electoral venidero le resultaba mejor y lo propio, a la paz política-electoral, dejando la bola correr. Ahora, lo peligroso ha sido, en este punto, que si no modifican la legislación electoral y no se establecen garras para atajar todas estas maniobras políticas, ya hay un precedente y en el futuro esta acción evasiva de la ley, los principios morales de la política se irían al carajo.

Comprendiendo al PLD

El nombre de la jornada no podía ser otro que una consulta. El Pequeño Larousse, pag. 266, la define como ¨parecer o dictamen que da una persona sobre una cosa (Una consulta de abogado, por ejemplo, o lo mismo que decir, conferencia entre abogados, médicos, etc.), por otra parte, y esta acepción es nuestra, ¨consulta, según se entiende como relación de paciente a médico para que este galeno ausculte el cuerpo y determine si tiene una enfermedad terminal, cáncer o el corazón grande o una patología de condición grave. A veces, incluso, se espera un diagnostico con sospecha de que si no se actúa de emergencia, el paciente se moriría seguramente. Y según la terquedad del PLD para montar esa consulta, con un año y 10 meses antes para que se pudiera hacer por la forma legal, o sea, el 6 de octubre del 2023.

1.2.1 Lo que forzaría al PLD a beber zumo amargo

Este partido estaría entendiendo que tanto el PRM y la Fuerza del Pueblo, ya tenían sus candidatos. Realmente, estas dos fuerzas llevaban ventajas. Por lo menos de que el primero y la segunda organización-sin discusión alguna-, tienen definidas las candidaturas a la presidencia de la República, y ambos, y es verdad, tienen ventajas abismales para el posicionamiento de sus seguros candidatos presidenciales. Y en cambio, el PLD, viene de sufrir una derrota vergonzante en las elecciones pasadas, y una ruptura que le llevó más de medio partido, con la salida del Dr. Leonel Fernández, que en las primarias del 2019, obtuvo mas de ochocientos mil votos, y peor, hizo una alianza con el PRM, para sacarlo del poder. Y en efecto, sintiéndose gravemente herido en la actualidad, con dos frentes políticos, uno administrando el poder y toda su capacidad de maniobras y, el otro-¨opositor¨-, pero creciendo vertiginosamente de cara al 2024, cuestión que tenía al PLD patinando en lo seco, por una parte, la soga de la corrupción y de la otra la carencia de liderazgo sólido, y lo peor aún, sin definir candidato, pues, colocaba al PLD a tener que beberse la cicuta o vencer o morir. Y no le importó, sin medir consecuencia moral y legal, lanzó con trocha y mocha, la consulta para el 16 de octubre reciente.

1.2.2 El diagnóstico de la consulta.

1) Pudo comprobarse que estaba vivo, pero con poca sangre y posiblemente con profunda anemia o leucemia.

2) Posiblemente si resucitó fue producto de unos choques eléctricos y, más, virtual respiración boca a boca, lo que se le llama RCP, resucitación cardiopulmonar.

3) Se habrían caídos santos. Y posiblemente se habría sellado o allanado el camino para que en una eventual segunda vuelta, por la cercanía histórica de Leonel y Abel, el más votado apoye al otro. Y ese 60.89%-aunque se le veía potabilidad, discurso, bandera de lucha patriótica, pasarían una de dos. Que la Fuerza del Pueblo, haya arriado votantes para favorecer a Abel. Sencillamente, Margarita ya que no se arropa con la misma sabana en su hogar con Leonel, no podría ser posible, que se arroparan con la misma sabana en la segunda vuelta. El amor desecho, crea despecho. –Como dice el poeta-

4) Con los demás, en especial, con Domínguez Brito, se vieron muchos camajanes del Danilismo en su órbita. Movería a suspicacia. Bueno, fue el segundo más votado.

5) El PLD decreció, si acogemos que votaron 500 personas,-lo que no puede asegurarse si eran Peledeista o transfusión de otra corriente, porque aun hay pataleo, principalmente de Margarita, que dice hubo compra de votos y trasiego o volatilidad, y más, cosa más ridícula, el Comité Político y el Central, la estarían emplazando-¡Dios mío cuanto temor a lo que dijo la JCE!. Para que públicamente vaya al partido a levantar las manos a Abel Martínez. En las primarias del 2019, con la sumatoria total de Gonzalo-Leonel, movieron más de 1, 600,000 votantes. Lo que quiere decir, que involucionó 1,100,000,, todo producto de lo que yo estoy llamando la desconexión del electorado del sentimiento peledeista.

6) Esa consulta, fue objeto de una vacuna puesta por la JCE, que el PLD no le puso caso,-y eso cuenta en política-, el órgano electoral emitió un comunicado, advirtiéndole al PLD que esa jornada violaba la ley 33-18, el reglamento de periodo previo de campana, la ley 15-19 y la propia constitución. Y llegó a decir la JCE, que esa jornada, en grado alguno, podría conculcar el derecho de cualquier miembro de dicho partido a ejercer su derecho de inscribir candidatura cuando dicho órgano emita la proclama de inicio de campaña interna para escoger candidaturas para puestos de elección popular. Y como quiera el PLD hizo caso omiso, y montó su ¨consulta¨.

7) Todavía el PLD no sabe si ese diagnóstico de esa consulta le permita recuperar la salud política, por lo menos de aquí a muchos tiempos, y si lo logra, debe ser después que la memoria histórica permita que muchas cosas pasen.

Esta consulta, a mi juicio, en vez de beneficiar al PLD, a corto plazo solo veo que le evitó una segunda división, la cual le daría el último saetazo a lo que queda de la unidad y, en consecuencia, se perdió imagen, pero se ganó evitar otro escándalo público. Sin embargo, aunque el PLD haya creído que salió ileso y triunfante de esa consulta, montada con el padrón abierto, y completamente a destiempo, carente de legitimidad y sobretodo legalidad, solo habría que entender que dicho partido se sentía mortalmente herido y ameritaba una consulta o un tratamiento de vida o muerte. Y lo hizo, pero aún le falta completar la analítica de ese diagnóstico para poder conocer todos los demás males y achaques que aún puedan salir en ese resultado y los que les quedan por hacerse