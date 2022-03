La comunicación académica de «Le Monde Diplomatique»: ¿Una joya entre “fakes news”?

Edición especial de «Le Monde Diplomatique» dedicada a la acción rusa contra Ucrania y en desafío a la OTAN.

“Rusia desafía a Occidente” se encuentra en el subtítulo de la prestigiosa publicación académica francesa tratando sobre el trasfondo de un hecho todavía en desarrollo, disponible desde 2018. No es un servicio noticioso, es un “Think tank” como un bunker de pensadores profundizamos en temas antes de que sean noticias.

Una vista conjunto de los artículos nos demuestra la profundidad y pertinencia de los tema tratados:

El gigante soviético se desploma | Amnon Kapeliouk

Tratamiento de rejuvenecimiento para el neoliberalismo en Europa del Este

| Ibrahim Warde

El “nuevo orden internacional” duró sólo un día | A. K.

Contener, contener, siempre contener a Rusia | Paul-Marie de La Gorce

La Alianza Atlántica marcha hacia el Este | Gilbert Achcar

A la hora de las “guerras humanitarias” | Anne-Cécile Robert

La compleja transición rusa | Jean-Marie Chauvier

Las raíces económicas de la crisis ucraniana | Julien Vercueil

Ucrania, entre la guerra y la paz | Igor Delanoë

La nueva “línea de fuego” entre Rusia y Occidente | Jean-Arnault Dérens y Laurent Geslin

La ofensiva comercial rusa | Olivier Zajec

Decodificar la estrategia del Pentágono | Michael Klare

La enceguecedora amenaza del “Rusiagate” | Aaron Maté

¿Qué busca Rusia en Siria? | Nikolaï Kožhanov

Guerra informativa | Maxime Audinet

El lobby antirruso derrota a Trump | Serge Halimi

La potencia rebelde del colonialismo digital estadounidense | Kevin Limonier

Las credenciales de los autores es otro manjar, ya que todos los textos habían sido publicados en «Le Monde Diplomatique»:

Gilbert Achcar

Profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres.

Maxime Audinet

Doctorando, investigador.

Jean-Marie Chauvier

Periodista.

Igor Delanoë

Doctor en Historia, profesor en el Colegio Universitario Francés de San Petersburgo.

Jean-Arnault Dérens

Periodista.

Laurent Geslin

Periodista.

Serge Halimi

Director de Le Monde diplomatique.

Amnon Kapeliouk

Periodista (1930-2009).

Michael Klare

Profesor en el Hampshire College, Amherst (Massachusetts). Autor del libro The Race for What’s Left. The Global Scramble for the World’s Last Resources, Metropolitan Books, Nueva York, 2012.

Nikolaï Kožhanov

Profesor de Economía Política de Medio Oriente en la Universidad Europea de San Petersburgo e investigador asociado del programa Rusia-Eurasia del Instituto Real de Relaciones Internacionales, Chatham House, Londres.

Paul-Marie de La Gorce

Periodista (1928-2004).

Kevin Limonier

Profesor en el Instituto Francés de Geopolítica, de la Universidad París VIII.

Aaron Maté

Periodista, corresponsal y productor de The Real News.

Hélène Richard

Coordinadora de la versión original de La nueva Guerra Fría.

Anne-Cécile Robert

Miembro de la Redacción de Le Monde diplomatique, París.

Julien Vercueil

Profesor de Economía, Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales (INALCO).

Ibrahim Warde

Profesor Asociado en la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (Massachusetts).

Olivier Zajec

Profesor Adjunto de Ciencias Políticas, Universidad Jean Moulin-Lyon III.

Entonces, ¿quién se atreverá a escribir sin alimentarse de información histórica y evidente, pues si no lo hacemos podríamos caer en las garras de las “noticias falsas o “fake news”?. Para evitarlo, le ofrezco estas herramientas. Después no digan que no se les advirtió…

Aprovechen porque hay un sitio para bajarlo gratuito, pero no dispongo del enlace para dárselos en esta entrega de mis “Divagaciones”…