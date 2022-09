La compra de armas y municiones en el Haití de los años 70

El general Cécilio Dorcé fue ministro de Educación Nacional, Juventud y Deportes del 20 de junio al 18 de septiembre de 1988. Cuando era agregado militar en Washington a principios de los años 70, el entonces coronel Dorcé recibía instrucciones del presidente de la República, Jean-Claude Duvalier, sobre «el procedimiento y las formalidades para la adquisición de armas y municiones en los Estados Unidos de América» (documento de la embajada estadounidense: ID canónico:1973PORTA01387_b ; Fecha:14 de agosto de 1973, 13:25 (martes).

El general Cécilio Dorcé; col. Familia.

Los documentos con la fecha del 24 de julio de 1973 llamaron nuestra atención, ya que el arsenal del Palacio Nacional acababa de sufrir graves pérdidas. Al tratarse de documentos desclasificados, hemos optado por respetar los caracteres originales.

«1. EL SECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES ADRIEN RAYMOND ME CITÓ EL 24 DE JULIO CON INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE JEAN-CLAUDE DUVALIER PARA ENTREGARME UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO DEL GOBIERNO HAITIANO A LA EMBAJADA (ndt de Estados Unidos) POR LA "ESPONTÁNEA Y DESINTERESADA AYUDA PRESTADA AL GOBIERNO HAITIANO DURANTE EL INCENDIO DE UNO DE LOS DEPÓSITOS (ndt de armas y municiones) DEL PALACIO". TAMBIÉN PRESENTÓ UNA LISTA DE MUNICIONES Y MORTEROS QUE EL GOBIERNO HAITIANO DESEA ADQUIRIR URGENTEMENTE PARA EL "MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, LA PAZ, LA TRANQUILIDAD DE LAS FAMILIAS Y LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES". […]

[…]

RAYMOND SUBRAYÓ LA URGENCIA DEL DESEO DEL Gobierno haitiano (ndt, GOH) POR ESTOS ARTÍCULOS Y SU DISPOSICIÓN A PAGAR POR ELLOS EN EL MARCO DE LAS VENTAS DEL FMS. TAMBIÉN DIJO QUE SI ESTÁBAMOS DISPUESTOS A CONSIDERAR LAS SUBVENCIONES O LOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PARA ESTOS ARTÍCULOS Y COSAS COMO LOS UNIFORMES DESTRUIDOS POR EL FUEGO QUE SERÁ ÚTIL. SUGERÍ QUE SERÍA MEJOR SATISFACER LAS NECESIDADES MÁS URGENTES DEL GOH SOBRE LA BASE DE LAS VENTAS, YA QUE HAITI HA SIDO CALIFICADO PARA LAS VENTAS DE FMS. TAMBIÉN DIJE QUE ESPERABA QUE GOH SE OCUPARA DE LOS PROBLEMAS DE TEMPERATURA DEL DEPÓSITO.

LOS CONTROLES, SISTEMAS DE ROCIADORES, ETC. TAMBIÉN DIJE QUE ESPERABA QUE GOH RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS DE LA TEMPERATURA DEL DEPÓSITO

TAMBIÉN DIJE QUE ESPERABA QUE GOH RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SOBRE LOS CONTROLES DE TEMPERATURA DE LOS DEPÓSITOS, LOS SISTEMAS DE ASPERSIÓN, ETC. ANTES DE VOLVER A HACER UNA GRAN OFERTA DE MUNICIÓN Y QUE DOD (ndt Departamento de Defensa) Y DATT PODRÍAN OFRECER SUGERENCIAS ÚTILES EN ESTAS LÍNEAS.

COMENTARIO: DATT, QUE HA INSPECCIONADO LOS DAÑOS Y HA EXAMINADO EL INVENTARIO ANTES DE LOS DAÑOS, CONSIDERA QUE LA LISTA INDICADA ES RAZONABLE PARA LAS NECESIDADES ACTUALES DE LAS FUERZAS ARMADAS HAITIANAS Y RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE LA APROBACIÓN DE LA VENTA. (ndt Firmado por el encargado de negocios), CORCORAN».

Notas: título del documento diplomático del 14 de agosto de 1973, «GOH PURCHASES OF ARMS AND AMMUNITION IN US»

Referencias del documento del 24 de julio de 1973: Fuente: 1973PORTA01248/ Desclasificado/ Revisión sistemática de la OE del Departamento de Estado de EE.UU. 30 JUN 2005

Un incendio en la armería del Palacio Nacional, en la noche del 22 al 23 de julio de 1973, fue controlado por especialistas del ejército estadounidense enviados desde Guantánamo (Ref. Fire at national palace armory,1973PORTA06779_b, firmado por el encargado de negocios Corcoran)