La Aviación Comercial. Complejidad y desafío empresarial (2)

Veamos entonces, cual fue la actuación de cada actor nacional o extranjero en el escenario del transporte aéreo de pasajeros en este primer periodo que comprende solo el sub-período 1978-1995, debido a que solo se tienen informaciones oficiales desde el año 1978:

De acuerdo con datos publicados por el Banco Central del país, durante este período la llegada total de pasajeros no Residentes por vía aérea fue el siguiente:

Llegada total de Pasajeros no Residentes por vía aérea. 1978-1995

Año Dominicanos no Residentes Extranjeros Año Dominicanos no Residentes Extranjeros 1978 47,303 257,107 1987 240,922 661,380 1979 56,005 286,573 1988 280,650 835,714 1980 82,210 301,070 1989 314,500 904,622 1981 111,273 339,936 1990 347,494 957,864 1982 138,649 341,313 1991 312,575 865,244 1983 131,538 370,909 1992 345,502 1,069,645 1984 149,004 413,285 1993 258,040 1,250,995 1985 162,898 497,280 1994 277,452 1,337,526 1986 191,740 555,349 1995 304,533 1,471,339

Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Elaboración propia

Para los fines que nos interesa, el periodo 1978-1995, se tiene que la llegada de extranjeros al país por vía aérea podría dividirse en tres sub-períodos, el primero correspondiente a los años 1978-1982, durante el cual la tasa acumulativa anual de crecimiento fue de 7.34%. Para el siguiente 1982-1986, la tasa acumulativa de crecimiento fue de un 12.94% anual y para el ultimo sub-periodo 1987-1995 fue de un 10.51% anual. En el periodo completo la tasa acumulativa anual de crecimiento fue de un 10.81% y apuntar que durante 1982-1995, la tasa de crecimiento fue de un 11.90% anual, lo cual se debió como lo demuestran estos números, al impulso del crecimiento experimentado durante el indicado sub-período 1982- 1986 de un 12.94%.

Estas cifras oficiales contrastan con muchos señalamientos que se han hecho en contra de la participación de las líneas aéreas nacionales en la aviación comercial y su eminente apoyo y zapata al turismo del país.

Para respaldar el señalamiento anterior, veamos lo que aconteció durante el periodo 1982-1986, en el escenario del transporte aéreo de pasajeros con los actores nacionales y extranjeros de ese entonces, que principalmente eran American Airlines, Dominicana de Aviación, Eastern Airlines, Iberia, Avianca, Aunque en este periodo volaron otras aerolíneas nacionales su participación fue de menor importancia.

Turistas Transportados por líneas aéreas Nacionales y extranjeras 1982-1986

Año Turistas Líneas aéreas Porcentaje Líneas aéreas Porcentaje

Totales Extranjeras (%) Nacionales (%)

1982 341,313 N/D N/D N/D N/D

1983 370,909 214,281 57.8 156,628 42.2

1984 413,285 185,248 44.8 228,037 55.2

1985 497,280 227,383 45.7 269,897 54.3

1986(1) 555,349 307,624 55.4 247,725 44.6

Fuente: Banco Central República Dominicana, Secretaría de Turismo y aportes del autor

Proyectado en base a los primeros ocho meses del año.

Como puede observarse en el cuadro anterior, ya para el año 1984, las líneas aéreas nacionales estaban transportando mas del 50 % de los turistas que llegaban al país, siendo sus principales competidores en ese entonces, American Airlines e Eastern Airlines. Se destaca así mismo, que era la compañía Dominicana de Aviación (CDA), quien transportaba mas del 95% de los turistas, como consecuencia de la implementación y desarrollo de los programas de vuelos charters hacia Estados Unidos, Canadá y Europa y el impulso dado a los vuelos desde y hacia Puerto Plata, donde destacó una aeronave que realizaba vuelos directos hacia New York, Miami y Puerto Rico, contribuyendo notablemente a la afluencia turística de la zona norte del país.

Hasta que la CDA no destacó una aeronave fija en esa estación y desarrolló el mercado de pasajeros desde y hacia Puerto Plata, ninguna aerolínea extranjera se interesó por este mercado y una vez que se produjo el auge de esta terminal, entonces varias aerolíneas se interesaron en este mercado.

Es importante destacar que las cifras del cuadro arriba tienen fuentes oficiales, ya que en la edición “Turismo en Cifras” (octubre 1986), publicada por la secretaria de Turismo se puede ver en las páginas 20 y 21 de esta publicación, que ya para los años 1984 y 1985 la compañía Dominicana de Aviación se había convertido en la línea aérea de todas las que volaban al país, que mas turistas traía a la República Dominicana.

También conviene hacer notar que ya para el año 1986, las líneas aéreas nacionales, comienzan a descender en su participación en el transporte aéreo de turistas, como consecuencia de que en la segunda mitad de ese año se inicia el derrumbe de la CDA principal línea aérea en el transporte de turistas hacia la República Dominicana.

El ultimo sub-periodo 1987-1995, se convirtió en un verdadero derrumbe de la aviación nacional comercial, producto de intereses económicos, desacertada política estatal que afectaba cualquier intento de desarrollar operaciones aéreas nacionales y fueron desapareciendo la mayoría por no decir la totalidad de los transportistas aéreos nacionales, quedando entonces en el escenario aéreo del país, prácticamente solo las líneas extranjeras, hasta que finalmente se produce la caída del país en la categoría 3 en el año 1993