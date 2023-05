La amenaza de la experiencia generativa para los medios digitales

Google presentó su interfaz de búsqueda integrada con IA, llamada "Search Generative Experience" (SGE), en su evento anual en San Francisco. El SGE utiliza una función impulsada por la inteligencia artificial denominada "AI Snapshot" para generar resúmenes de las consultas de búsqueda.

Este nuevo enfoque podría socavar a los editores digitales, ya que destila el trabajo original y lo proporciona a los usuarios sin enlazarlos con la fuente original.

Considerando que Google aloja aproximadamente el 91% de todo el tráfico de búsqueda, este cambio podría afectar seriamente al mercado de Internet, en particular a la industria del periodismo.

Los críticos argumentan que esto podría reducir los valiosos clics e ingresos para los editores que realizan el trabajo periodístico. Google aún no ha aclarado cómo planea compensar a los editores por utilizar su contenido de esta manera.

Como muestra, el reporte de Economía Digital de la firma Tabuga prevé que los ingresos en el mercado de publicidad de ePapers alcancen los 14,75 mil millones de dólares en 2023. También se espera que el número de usuarios aumente a 0,95 mil millones para el mismo año.

La publicidad en papel electrónico (ePaper) promueve productos, servicios o marcas a través de anuncios colocados dentro de las versiones electrónicas de periódicos o revistas que se distribuyen y leen en línea.

Los documentos electrónicos son réplicas digitales de periódicos o revistas impresas a las que se puede acceder a través de varios dispositivos digitales, como computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes.

La publicidad en papel electrónico puede tomar diferentes formas, incluyendo anuncios de display, publicidad nativa, contenido patrocinado o anuncios de vídeo. Los anunciantes pueden orientar sus anuncios a datos demográficos, intereses o comportamientos específicos, y medir su eficacia a través de métricas como las tasas de clics, las impresiones o las conversiones.

Los servicios de ePapers basados en suscripciones aún ofrecen opciones que están demasiado fragmentadas, por lo que son menos atractivas para los consumidores que exigen acceso ilimitado a una amplia biblioteca de contenido. Ahí es donde Google planea entrar con su resumen.

Los editores han expresado su preocupación, alegando que este cambio podría poner fin al modelo de negocio de muchos medios de comunicación digitales.

Aunque es probable que los diarios digitales (ePapers) sigan siendo un producto de nicho, como el mercado de las revistas electrónicas, hoy en día la mayoría de los periódicos de todos los tamaños ofrecen versiones electrónicas de sus publicaciones, y los consumidores parecen estar más dispuestos a pagar por periodismo de alta calidad.

La explosión de las cifras de suscriptores de The New York Times es un ejemplo. Según el informe de economía digital de la firma Tabuga, este diario tiene una cuota del 24% de las suscripciones registradas en la categoría en la República Dominicana. Le siguen The Wall Street Journal (19%), Bloomberg (11%) y The Guardian (5%).

Estas cifras no incluyen el mercado de publicidad de ePapers, que se espera alcance unos 8.68 millones de dólares este año en la Región del Caribe (excluyendo cifras de República Dominicana, Cuba, Jamaica y Haití).

En este panorama, Apple podría impulsar el mercado con su nuevo servicio de suscripción Apple News+.

Apple News+ es una aplicación de agregación de noticias desarrollada por Apple Inc., para sus sistemas operativos iOS, iPadOS, watchOS y macOS.

Según un estudio de Business Standard, Apple News+ podría acumular un total de 19 millones de suscriptores de pago para 2023. En un estudio previo, la aplicación tenía 11 millones de suscriptores de pago a finales de 2020.

En la primera mitad de 2022, la revista líder en la aplicación Apple News+ fue la revista People, con 104,73 mil usuarios únicos por número. En segundo y tercer lugar, respectivamente, se ubicaron Men's Health y Vanity Fair, con alrededor de 78 mil usuarios únicos cada uno.

En este sentido, estos cambios catalizados por las plataformas buscan aumentar el ingreso medio por usuario (Average Revenue Per User, "ARPU") en sus respectivos ecosistemas. Los medios y generadores de contenido no deben descansar en un solo canal, sino aprovechar la conexión de cada segmento de usuarios disponibles en las plataformas.

Según Apple Insider, Apple News+ podría generar ingresos totales de 2,200 millones de dólares estadounidenses para 2023. Este pronóstico se divide en 1,1 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos por suscripción y más de mil millones de dólares estadounidenses en ingresos por publicidad digital.

Al abordar la conexión de los usuarios con el contenido, debemos tomar en consideración la credibilidad de la plataforma. Un reporte de Morning Consulting indicó que el 20 por ciento de los adultos estadounidenses que respondieron a una encuesta en febrero de 2022 consideraban que Google News era muy creíble, y el ocho por ciento encontró que la fuente no era del todo creíble.

La calificación de credibilidad de Google News fue más alta entre los encuestados afroamericanos e hispanos que entre sus homólogos caucásicos. La generación Z y los millennials también eran más propensos a considerar a Google News una fuente de información muy creíble que sus compañeros de mayor edad.

El modelo de monetización para los medios será híbrido, ya que perseguir el éxito de gigantes como The New York Times requiere de experiencia, experimentación y mucha inversión. De forma paralela, las estrategias que están implementando demuestran que segmentar la distribución resulta ser la opción más rentable para el medio.

En este caso, los equipos digitales deben dedicarse a preparar, experimentar y consolidar su contenido en múltiples formatos. Deben evitar el desgaste que producen las redes sociales, consolidando una selección ubicua: en el momento, formato y condiciones que el público objetivo prefiera.

Las experiencias generativas representan una amenaza para los medios que se mantienen estáticos, pero también una gran oportunidad para aquellos que gestionan activamente sus canales de distribución para potenciar su alcance, disponibilidad y rentabilidad