Jorge Luis Borges alcanzó alturas universales con sus escritos en prosa. Sin embargo su producción poética fue limitada en número. Uno de sus poemas más difundido se titula “Buenos Aires” y se refiere a sentimientos y conceptos controversiales respecto a la ciudad donde nació y vivió gran parte de su vida. Los versos mejor ponderados de ese poema, de sentimientos encontrados, acerca de esa ciudad se citan a continuación:

“no nos une el amor sino el espanto; será por eso que la quiero tanto”.

Las pugnas irresolutas entre los dirigentes y partidos más destacados de Rescate RD pudieran definirse con una paráfrasis de los versos antes citados y que se pudieran sintetizar de la siguiente forma: no los une el amor sino el espanto, por eso no se quieren tanto. Esos conflictos permiten preconizar que esa Alianza sufrirá en las elecciones del próximo mayo una derrota similar a la que recibió en las elecciones municipales. El instinto político de la ciudadanía no correría el riesgo de entregar el poder a personas y partidos que no han sabido conciliar sus intereses y creencias fuera del gobierno y que, en el improbable e hipotético caso, si fueran elegidos, los conflictos entre ellos conducirían al país por una senda tortuosa y se perderían los avances de unidad nacional que hemos logrado con el cambio del nuevo esquema gobernante basado en honestidad y transparencia. La vuelta al pasado sería similar a la imagen de la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal al volver su visión a las destruidas Sodoma y Gomorra. El futuro es promisorio por la senda de la transparencia y de ataque a la corrupción, en medio de la defensa de la nacionalidad, en momentos en que hay guerras que enfrentan a las grandes potencias, que podrían provocar el caos y una crisis económica de alcance mundial nunca vista antes, siendo los mas perjudicados los países más pequeños, como es el nuestro. En ese contexto sería un error imperdonable entregar el poder a personas y grupos que, en lugar de poner atención a los asuntos de Estado, de solución inaplazable se dedicarían a debatir sus querellas internas de tipo personal o de carácter inter e intrapartidario.

La Historia manifiesta la verdad incuestionable de que “la casa dividida no prevalecerá” y que, en caso extremo, ese planteamiento cobraría mayor vigencia si los que tienen división entre sí mismos fuesen la clase dirigente. En el hipotético e improbable caso que prevaleciera la confusión y los grupos de Rescate RD resultasen triunfadores en algunos puestos legislativos, cabría preguntarse: ¿cómo van a rescatar nuestra nación si no han sido capaces de rescatarse a sí mismos, ni a sus propios partidos, que están en vía de extinción?, pues en cada nueva elección captan un número decreciente de votos. Resulta ilusorio pensar que si no son capaces como dirigentes o como partidos de rescatarse a sí mismos y recomponerse por encima de sus creencias. Es un vulgar engaño pretender que van a rescatar el país, respecto a la situación de equilibrio, crecimiento económico y concordia nacional que caracterizan la vida diaria de nuestra nación, en comparación con el caos e inestabilidad reinantes en varios países cercanos y de otras partes del mundo, contrastando con la situación de equilibrio y crecimiento económico que nos caracterizan.

Sobre el debate resaltaron varios hechos, por ejemplo, los dos partidos de la Alianza Rescate RD participantes en ese evento no mostraron una verdadera alianza puesto que Leonel Fernández, FUPU, y Abel Martínez, PLD, demostraron ausencia de esfuerzos conjuntos, tampoco una coordinación sumatoria de posiciones, para mostrar que en verdad están aliados. Abel y Leonel, PLD y FUPU no unieron fuerzas para luchar contra Luis Abinader debido a las diferencias insalvables que existen entre Danilo y Leonel. Asimismo desde el principio se notó que el vencedor en la percepción de la opinión pública sería el presidente Luis Abinader, quien defendió desde su inicio los logros de su gestión, bien valorada por amplios sectores del país, como reflejan las encuestas, que lo ubican en un cómodo primer lugar para ganar con amplio margen la elección en primera vuelta el domingo 19 de mayo 2024.

De manera sarcástica la Alianza Rescate RD había señalado que lo único que ha bajado de precio es la tayota e inteligentemente, sin enojarse, Abinader señaló que el único renglón agrícola que su gobierno no ha estimulado es la producción de tayota, “por razones obvias”.

La Alianza de “rescatadores” pretende ignorar que el verdadero rescate de la democracia ocurrió en el 2020 con el triunfo del candidato de El Cambio, Luis Abinader. De esa manera se derrotó a un régimen continuista del principal partido de La Alianza que llevaba 16 años en el poder y ese mismo partido de La Alianza había programado durar en el poder hasta el 2044, o sea, 40 años continuos desde el 2004. Esos 40 años superan ventajosamente en duración a la propia tiranía Trujillista que duró 30 años en el poder. Esos 40 años, proclamados a mandíbula batiente por el PLD, también superan la duración de la dictadura de Ulises Heureaux en el siglo XIX.

Rescate de la Democracia podría ocurrir en Nicaragua, pues los sandinistas, a la fecha de hoy, ya llevan gobernando 35 años y el castrismo lleva 65 años en el poder, sin límite de tiempo, lo mismo ha pedido Leonel que dure el segundo debate. Con esa consigna de “Rescate” La Alianza pretende que se olvide que el principal partido de la Alianza Rescate RD se fundó señalando que su objetivo era “completar la obra de Duarte” y cuando ha estado en el poder ha sido la antítesis de Duarte, quien dedicó la fortuna de su familia para fundar la Patria. En cambio, algunos familiares del presidente del partido más importante de la Alianza Rescate están acusados de hacer fortuna con dinero de la Patria y están siendo juzgados en los tribunales de la República en unos casos denominados con nombres de moluscos, crustáceos y celentéreos.

Las sentencias sobre esos casos de seguro sentarán jurisprudencia que las futuras generaciones tomarán como base para continuar la lucha contra la corrupción estatal con el propósito de erradicar esa práctica que significa sevicia contra el desarrollo económico social del país. El cruce entre las especies marinas que sirven de nombre a los casos judiciales que llaman la atención a toda la población dominicana ni siquiera los científicos más destacados en cuanto a la clonación de especies zoológicas serían capaces de crear un cruce con esas especies marinas seleccionadas para denominar los casos jurídicos de persecución de la corrupción que están en proceso en el sistema judicial dominicano.