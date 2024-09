Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/09/2024 · 12:03 AM

Me impresionan los debates, ya que en mi adolescencia viví hasta la madrugada el famosísimo debate del jesuita Láutico García y Juan Bosch sobre si este último era marxista-leninista. En esta ocasión, Trump acusó a Kamala de ser una comunista con todo su talante. Ella le reclamaba más apoyo a Ucrania y a Israel.

El País, con Juan Verde como analista, le otorga una ventaja a Kamala. Hay muy buen enfoque en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=5DrNlvo4tY0

CNN presenta el debate completo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XBt9OnoXSTc , para que analicen las 33 “fake news” de Trump y una por Kamala, además de la lectura gestual de Kamala como diciéndole “es mentira” a las afirmaciones del republicano.

Como la evaluación del Debate ha provocado una reacción de simpatías para Kamala en los cinco estados “bamboleantes” (mi traducción al español dominicano de «swinging states»), Kamala pidió un nuevo debate pero Trump respondió en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=PQa6A2amoEIhttps://www.youtube.com/watch?v=PQa6A2amoEI

Perro viejo no cae en trampa.

:::::::::

La diversidad étnica reducida: Robert Kennedy Jr. al renunciar a la candidatura independiente provoca que su candidata a vicepresidenta, Nicole Shanahan, de madre china, reduzca la riqueza racial de las elecciones del 2024.

Perro viejo se sienta a esperar el sepelio de su enemigo pasar.

:::::::::

¿Cómo los “dominican yorks” han reaccionado? Es del interés la opinión del votante latino ya que el tema migratorio es un argumento divisivo en estas elecciones. Lamentablemente, no está en ninguno de los estados “bamboleantes” para ser determinantes; los cubanos ya inclinaron a Florida hacia Trump; en New York los afros hicieron lo suyo hacia Kamala. Nicho propio, no lo tenemos los migrantes de la Quisqueya hispánica…

¿Por qué el interés de tener una proporción territorial relativa predominante? Un ejemplo que nos debe llamar la atención: el papel de la comunidad haitiana en Montreal que, por dominar el sindicato de taxis tienen mucha influencia en el cabido local y, de ñapa, en la política del Gobierno en Ottawa. No es una casualidad que la versión que esgrime el gobierno de Justin Trudeau sea la narrativa que exige que la parte hispánica de la Isla cargue con el “Estado fallido” vecino, de petulantes aires de cultura gala como para despreciar nuestras raíces hispánicas como inferiores.

Mi preocupación es el hecho de que el apoyo de los Clinton reduzca o elimine el rol de los Obama en el gobierno de Kamala Harris e implemente la “federalización” que lleve a una virtual asimilación de ellos a nosotros o viceversa…

Perro viejo puede que llegue tarde a la película…