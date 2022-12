Juan Bosch y el plagio en el cine

Dado que no conozco bien la historia del cine, desde hace unos años me preocupo porque todas mis ideas para el cine sean en cierta manera originales, y regularmente pregunto a mi gente si tal idea que se me ocurrió ya fue llevada al cine.

En el 1986 inicié esa faceta de estudios de filmes (sus sinopsis y guiones), luego de una reunión con Juan Bosch para mostrarle mi adaptación al cine de su cuento La Mujer y pedirle su autorización para continuar con otras de sus obras literarias lo cual formalizamos mediante un acuerdo firmado y que guardo como se guarda una joya. En esa oportunidad me dijo que ese cuento había sido llevado al cine por otros cineastas alrededor del mundo (sé de dos versiones, una argentina y otra española); asimismo me contó que su cuento El Indio Manuel Sicuri también había sido adaptado al cine en Bolivia, solo que esa película basada en su cuento era una piratería o plagio ya que nunca contó con su aprobación.

UKAMAU, 1966 Historia de la venganza de un Aymara, cuya mujer ha sido violada y asesinada por un mestizo.

El filme boliviano de que hablamos es UKAMAU cuya historia es muy parecida a la del cuento de Bosch; la sinopsis es la historia de una venganza, una historia de amor que termina en tragedia. Una mujer es ultrajada por un terrateniente, mientras su marido pesca en el lago. A partir de este hecho se desencadena una persecución silenciosa que busca la venganza del marido y su mujer violada, consumada en un duelo cuerpo a cuerpo con el altiplano como escenario sangriento. Esta historia es exactamente igual al cuento El Indio Manuel Sicuri.

El “guión original” de Ukamau es del célebre cineasta boliviano Jorge Sanjinés quien además dirigió este filme estrenado en 1966.

Como ese los ejemplos en la cinematografía mundial son muchos y variados. Algunos cineastas famosos cuyas películas han ganado premios y son de éxito taquillero están siendo señalados como plagiadores de otras obras cinematográficas o ideas e incluso de obras literarias o de historietas, etcétera.

Quentin Tarantino y Robert Rodríguez fueron acusados de robar la idea básica del filme “Grindhouse”, que fracasó en la taquilla. La acusación es del cineasta Stephen Tramontana, autor de un filme con el mismo título “Grindhouse” y premiado en el 2003 como “mejor filme de terror” en el New Cork International Film and Video Festival.

Infernal Affairs realizada en Hong Kong años antes titulada.

En el site "The real Grindhouse - That Quentin Tarantino stole", Tramontana dice su versión y afirma que cuando escribía el guión habló de la idea con Tarantino y que se inspiró en filme de terror de los años 70 y que su historia fue construida sobre aventuras de un asesino con un carro.

“No afirmo que Tarantino robó mi trama. Hasta donde sé, Death Proof. (título del episodio de Tarantino, Rodríguez hace el otro) y de modo general Grindhouse, no tienen escenas semejantes a las de mi filme, pero él plagió el concepto sobre el que yo hice mi película”, explica Tramontana y se lamenta de que “nadie, en la historia de Hollywood, nunca consiguió probar el robo de ideas, por eso no alimento muchas esperanzas. Pero Tarantino es conocido por ser un ladrón en absoluto que escribe largos diálogos”.

George Clooney también fue acusado de plagio con el filme Syriana, pues el guión habría surgido de un relato de la escritora francesa Stéphanie Vergniault, la cual es considera como especialista en geoestrategia petrolera. Ella habría escrito su relato en el 2004, y en base a su acusación se aceptó una demanda en un tribunal de París. Clooney ganó un Oscar como mejor actor secundario en ese filme que mezcla espionaje en el Medio Oriente con conspiraciones para asegurar suministro de petróleo envuelto en terrorismo internacional. Aunque Vergniault perdió el caso, quedó la duda sobre el plagio.

Universal Studios produjo K-Pax. Su director es Iain Softley y está basado en la novela de Gene Brewer, adaptada por Charles Leavitt. Ese filme sirvió de base a una acusación del director argentino Eliseo Subiela quien denunció que su filme Hombre mirando al sudeste fue plagiado por la película protagonizada por Kevin Spacey y Jeff Bridges.

El argumento es idéntico: un enfermo psiquiátrico permanece internado en un hospital, pero asegura que en realidad viene de otro planeta. Por supuesto que en primera instancia nadie le cree, pero el doctor que lo atiende descubre que tiene ciertos poderes para curar a sus compañeros. En Argentina, Rantes es Hugo Soto (en la gringa se llama Prot y es interpretado por Spacey); el doctor protagonizado por Lorenzo Quinteros es en la gringa encarnado por Jeff Bridges.

Subiela también hace referencia a Mr. Jones, de Mike Figgis, donde Richard Gere

-protagonista- admitió que había sido un homenaje a una película argentina llamada Hombre mirando al Sudeste. Gere interpreta a un paciente mental que dirige una orquesta.

Jennifer López también fue llevada a los tribunales acusada por la Paramount por apropiarse de algunas secuencias de la película Flashdance, dirigida por Adrian Lyne, para su videoclip del tema "I'm Glad". La cantante aseguró que no se trata de plagio sino el de un homenaje a un clásico del cine musical, ya que confesó que desde siempre "Flashdance" fue una de sus películas favoritas, y que estaría interesada en un remake del filme.