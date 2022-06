Jorge Mera: Muerto entre grandes eventos por «una angurria ajena»

Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, encontró la muerte en manos “amigas”… por culpa de la ambición y la exigencia del tráfico de influencia; en buen criollo, por una “angurria ajena”. Sea dicha la verdad, porque la frustración llevó a la discusión y el ¡no! fue suficiente para cobrarle la vida por el favor negado.

Todo sucedió el lunes 6 de junio alrededor del mediodía en el despacho ministerial. Pero sucedió en medio de los preparativos de la Cumbre de las Américas, atrasada por la situación creada en Santo Domingo, que hizo que el presidente Abinader no llegara a tiempo a la inauguración el miércoles.

Entre los enredos que tenía preparado es la que hace DW ¿Es el dilema chino de Biden en América Latina una amenaza sobredimensionada?,disponible en el siguiente enlace: https://www.dw.com/es/el-dilema-chino-de-biden-en-am%C3%A9rica-latina-china-una-amenaza-sobredimensionada/a-62015894

Dice DW: “Es difícil recordar una cumbre internacional tan caótica y con una preparación tan poco profesional como la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio.”

Los diplomáticos estadounidenses se esfuerzan actualmente por convencer al mayor número posible de jefes de Estado y de Gobierno de la región para que acudan. ¿Es esto un signo de una nueva autoconfianza latinoamericana frente a Estados Unidos? ¿Y tiene que ver esa presunta autoconfianza con el creciente papel de China y, por tanto, con el declive de la influencia de Washington? Parece extraño la injerencia china, según DW.

Falta de interés en Washington

"Seguro que tiene que ver con autoconfianza, pero eso no es algo nuevo", dice Ralf Juan Leiteritz, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, en entrevista con DW. "Estados Unidos simplemente no ha tomado en serio a América Latina en las últimas dos décadas, con ciertas excepciones como Venezuela, por ejemplo", comenta Leiteritz. "A muchos les molesta la hipocresía de Estados Unidos en cuanto a la defensa de las normas democráticas y de los intereses supuestamente comunes, por ejemplo en Ucrania. Además, la importancia económica de Estados Unidos para América Latina ha disminuido en los últimos años en favor de China. Pero considero que la razón principal de la ausencia de algunos jefes de Estado en la Cumbre de las Américas es política, y no se debe al papel o la influencia de China", sostiene Leiteritz.

Dorian Kantor, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, expresa una opinión similar a DW: "Hay una nueva autoconfianza en América Latina, eso es evidente". Según Kantor, eso tiene que ver, sin duda, no solo con el abandono por parte de Estados Unidos, sino también con la creciente importancia de China en la región. Dos factores que parecen ir de la mano. Para Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, China es ahora el socio comercial más importante, muy por delante de Estados Unidos, Europa y Japón.

China: ¿oportunidad o peligro?

Pero, ¿hasta qué punto es peligrosa o no la influencia de China en la región? ¿Es algo malo y peligroso en sí mismo, como se suele presentar en el mundo occidental, u ofrece la creciente interconexión económica de los países latinoamericanos con China y otros países asiáticos también oportunidades en un contexto de "abandono" por parte de Washington?

"Creo que hay muchos riesgos", señala el politólogo Kantor. "El ejército chino opera una instalación satelital en Argentina que, según Estados Unidos, se utiliza para la vigilancia y el control de servicios de telecomunicaciones. Además, China proporciona equipo militar y entrenamiento a Venezuela". Por otro lado, Kantor admite que China ha demostrado ser un valioso socio comercial en el pasado. "América Latina se ha beneficiado enormemente de las importaciones chinas de petróleo, carne de vacuno y cobre, que fueron fundamentales para sacar a la región de la crisis económica de 2008".

El sinólogo y experto en América Latina Benjamin Creutzfeld, de la Universidad de Gotinga, subraya por su parte la fuerza conceptual de la estrategia china. Pekín ha definido detalladamente su estrategia para América Latina en dos documentos fundamentales, el primero en 2008 y el segundo en 2016, y la ha dividido meticulosamente en fases, explica.

El concepto del "no alineamiento activo"

Sin embargo, Creutzfeldt considera importante corregir la imagen de América Latina como "juguete" impotente entre las potencias mundiales y alude al concepto de "no alineamiento activo", que presentaron hace dos años varios académicos y exdiplomáticos latinoamericanos en un libro: "El no alineamiento activo y América Latina". Según Creutzfeldt, la idea es que "los Estados latinoamericanos, aunque no estén especialmente bien coordinados entre sí, se están distanciando más o menos colectivamente de las potencias mundiales y, por tanto, también quieren tomar decisiones más soberanas y pragmáticas". El margen de maniobra para una política más independiente es ahora mayor con la presencia de China Esto no significa automáticamente que uno se someta a la voluntad de China, indica Creutzfeldt. "Hay un sentimiento creciente entre los países latinoamericanos de que no tienen que formar parte de un bando, sino que pueden tomar decisiones independientes y no dejarse mandonear. Si se crea temor sobre una red 5G china en América Latina, perfecto, pero ¿quién lo hará entonces?", pregunta Benjamin Creutzfeldt.

Detlef Nolte, investigador del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo, admite en entrevista con DW que el concepto del "no alineamiento activo" está ganando terreno en América Latina. Sin embargo, duda de su viabilidad: "La desunión de América Latina, tanto en temas regionales como a nivel internacional, habla en contra. Además, China y Estados Unidos son actores fuertes. Una postura neutral también podría acarrear desventajas". Nolte sospecha que los países latinoamericanos apenas pueden permitirse una posición "neutral" debido a su desunión.

Sin embargo, el experto en América Latina del Instituto GIGA cree que la amenaza que supuestamente supone China está sobredimensionada. "China es un socio comercial importante, pero si tomamos a Europa y a Estados Unidos juntos, ambos suelen ser incluso más importantes que China como socio comercial. Y cuando se trata de las inversiones, las cosas son muy diferentes. Los europeos son inversores mucho más importantes en Brasil, Argentina o México que los chinos. Pero los chinos tienen esos proyectos espectaculares a gran escala que aparecen en la prensa". Según Nolte, los estadounidenses no deberían sorprenderse de que otros ocupen el terreno que ellos han descuidado durante años.

Ralf Juan Leiteritz lo resume así: "De Washington se oyen más palabras que hechos. Y la iniciativa estadounidense 'Build Back Better' es, en términos de alcance, más bien una broma en comparación con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda de China".

DW concluye: Al parecer, el presidente Biden, tendrá que hacer un gran esfuerzo de convencimiento en la Cumbre de las Américas de esta semana pasada...

El miércoles 8 en la noche dominicana, recibimos el discurso inaugural de Biden, lo oí por CNN, pero recojo de DW su resumen en el enlace siguiente: https://www.dw.com/es/biden-llama-a-am%C3%A9rica-latina-a-resolver-discrepancias-en-democracia/a-62070822 .

Estados Unidos confirmó el martes (07.06.2022) nuevos compromisos de inversión privada por casi 2.000 millones de dólares en Centroamérica para frenar la migración, el tema esencial en una Cumbre de las Américas deslucida por el boicot de varios presidentes, entre ellos el de México.

Este anuncio, realizado por la vicepresidenta Kamala Harris, permitirá desviar la atención de las ausencias de los mandatarios de México, Honduras, Guatemala y Bolivia, sobre todo en protesta contra la exclusión de los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, a los que Washington considera dictaduras. Tampoco asistirá el de Uruguay, pero en su caso debido a que dio positivo por COVID-19.

Serán 1.900 millones para Honduras, Guatemala y El Salvador en concepto de nuevas inversiones de unas 10 compañías.

Busco a CGTN, la Corporación China de Televisión Nacional, y a quién me encuentro es la opinión de un experto dominicano, Eduardo Klinger, que pueden comprobar en el enlace siguiente: https://espanol.cgtn.com/n/2022-06-09/HCHFEA/Un-experto-dominicano-califica-de-fiasco-la-Cumbre-de-las-Americas-tras-la-exclusion-de-varios-paises/index.html

Por lo tanto, dejo la cuestión vigente: ¿las promesas de la cumbre de Los Ángeles podrán más que los planes de la Ruta de la Seda? ¿Es esa la cuestión? Somos espectadores. Por lo que ¿crecerá la “bomba” y nos dejaremos llevar por el sobre el inminente Informe de Comisión del Congreso sobre los hechos del 6 de enero de 2022 conocido como el “Asalto al Congreso”, discutido el jueves 9 que resalta Camilo Egaña en el siguiente enlace: https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/09/panel-6-enero-culpabilidad-trump-trax/https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/09/panel-6-enero-culpabilidad-trump-trax/ . Entonces, ¿el mundo será otro……?

El viernes 10, el presidente Biden anunció un «Acuerdo Migratorio Mundial» con 20 países, que luego se subió a 21 y que pueden encontrar en Los Ángeles Times,en el enlace siguiente: https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-06-10/lideres-cierran-pacto-migratorio-en-cumbre-de-las-americas ; mientras, el desenlace ha venido del “sur profundo”, de Argentina mediante el discurso del presidente Alberto Fernández, que en su condición de país convocante de la Cumbre de la CELAC a celebrarse en Buenos Aires, en diciembre de 2022, para que todos los países se vean la cara y reconstruyan sus relaciones.

Para un país futbolero, la cumbre de la CELAC crea una incertidumbre ya que coincidiría con el Mundial de Qatar. ¿Se podría adaptar este diálogo a las interrupciones y angustias que producirían los goles propios y ajenos mientras se hable del futuro de convertir a las Américas la «zona democrática» del planeta.

La intervención del presidente Abinader en la Cumbre de las Américas.

Sin embargo, el sábado 11, al presidente Abinader le tocó hablar a las 1:40 PM (Hora dominicana) ̶ incluyendo su rogativa y abogacía por Haití, nuestro único vecino ̶ y que comentaremos en otras «Divagaciones», pero podemos verlo íntegro en el enlace de YouTube siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=J5OQo8LXIIs . ¡Cuánto ocurrió en la semana de tu mortuorio, Orlando!