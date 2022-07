Job: Su testimonio de fe

Versículos que se deben conocer:

“Desnudo vine a este mundo, y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, y el Señor me lo quitó; ¡Bendito sea el nombre del Señor!” (Job 1:21).

“Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios”. (Job 1:22)

“¡Mujer, no digas tonterías! Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males?” (Job 2:10)

La queja de Job

Por fin Job rompió el silencio y maldijo el día que había nacido. (Job 3:1-2) “¡Maldita sea aquella noche, que me dejó nacer y no me ahorró ver tantas miserias! ¿Por qué no habré muerto en el vientre de mi madre, o en el momento mismo de nacer?” (Job 3:10-11)

Los amigos de Job lo visitan.

“Si yo hubiera muerto entonces, ahora estaría durmiendo tranquilo, descansando en paz”. (Job 3:13)

“La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad, cosechan lo que antes sembraron”. (Job 4:8).

“La maldad no brota del suelo; la desdicha no nace de la tierra: es el hombre que causa la desdicha, así como del fuego salen volando las chispas.” (Job 5:6-7)

El peso del dolor

“Si todas mis penas y desgracias pudieran pesarse sobre una balanza”. (Job 6:1-2).

Por eso no puedo quedarme callado. En mi dolor y mi amargura voy a dar riendas sueltas a mis quejas”. (Job 7:11).

“Sería mejor que me estrangularas; prefiero la muerte a esta vida. No puedo más. No quiero seguir viviendo. Déjame en paz, que mi vida es como un suspiro”. (Job 7:15-16)

Desahogo de Job

“¡Ya estoy cansado de vivir! Voy a desahogarme con mis quejas, voy a dar rienda suelta a mi amargura.” (Job 10:1)

¿Es Dios un tirano caprichoso, burlón, sádico o un juez corrupto?

“Yo no puedo encararme con Dios como con otro hombre, ni decirle que vayamos a un tribunal”. (Job 9:32)

Firmeza de Job

“Y ahora, ¡cállense, que voy a hablar, páseme lo que me pase! Voy a arriesgar mi vida, voy a jugarme el todo por el todo. Aunque él me mate, me mantendré firme, con tal de presentarle mi defensa cara a cara”. (Job 13:13-15)

Mi defensor

“Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra.” (Job 19:25)

“Mi pleito no es con ningún hombre; por eso estoy tan impaciente.” (Job 21:4)

Yo soy inocente

Job afirma: “Yo soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia.” (Job 34:5)

Dios interpela a Job

“Entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad”. (Job 38:1)

Se ablanda Job

“¿Qué puedo responder yo, que soy tan poca cosa? Prefiero guardar silencio. Ya he hablado una y otra vez, y no tengo nada que añadir.” (Job 40:3-5)

Arrepentimiento: “Testimonio de fe”

“Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza” (Job 42:6)

“Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior, y aun le dio dos veces más de lo que antes tenía. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas.” (Job 42:10-12).