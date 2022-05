JCE y el 1er. Congreso Internacional democracia, elecciones e identidad

En el tema que asumimos en esta entrega, debo confesar que en otras oportunidades, por mis vínculos con la Junta Central Electoral en mi calidad de miembro suplente del Pleno de dicho órgano por dos periodos consecutivos, habíamos participado en conclaves de esta naturaleza. Pero en esta ocasión, nos resulta sumamente importante referir un resumen concluyente de dicho cónclave. Y lo he querido tratar porque, en mi calidad de coordinador general de la Academia de Estudios Políticos y Electorales, ADEPE, esta vez estuve los tres días del foro internacional referido, que abarcó los días, 4, 5 y 6 de lo corriente.

El simposio, tuvo un marco temático muy interesante respecto a las experiencias de la región latinoamericana en la cuestión. En una síntesis ejecutiva, que nos permitimos recrear en esta entrega.

El primer tema fue ¨El Estado de la Democracia en la Región¨, mismo que desarrolló magistralmente Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, conferencia inaugural, y que contó con la presencia de un invitado de lujo, el ciudadano presidente dominicano, Luis Abinader Corona. Y eso me resultó sumamente importante, por ser dicha figura el que controla el congreso.

Ahora, lo que sí es, que, el disertante narró las falencias, las amenazas, los peligros y camuflajes de democracia que se están pintando en américa como tal, pero de fondo y comportamiento, no son más que falsas democracias. Y lo explicaba sosteniendo que carecían de principios de democracia, interna, inequidad de género, rendición de cuenta, faltas de consecuencias jurídicas (…), etc. Y lo bueno que el presidente de la Republica escuchó personalmente lo que señaló el experto, sobre la existencia de un estado de desafección que el cuerpo electoral les tiene a los partidos políticos. Lo cual esperamos que el presidente se haya sido sensibilizado sobre tal problemática y proteja al país con la reorientación de las normativas electorales planteadas. Cuestión que nos hace pensar que sí, porque según sus propios discursos, acusa que tiene vocación y voluntad política para ¨enderezar las cosas¨, so pena de un desengaño posterior, pero, partimos de la presunción de la vehemencia con la que se autodefine como el gobierno del cambio.

Según lo programado, siguió el panel I. Sus exponentes fueron; José Thompson, de IIDH/CAPEL (todo un trotamundos disertando sobre temas electorales en América). Así también, Rosa Pérez de García, del TSE, dominicano, y por último, Rafael Armando Vallejo Santelises, (Miembro titular de la JCE). Los cuales abordaron la función de los órganos electorales, teniendo como tema principal, ¨Transparencia, Independencia, Confianza y Legitimidad¨, de los cuales solo queremos resaltar, que en el caso dominicano, han pasado muchos escándalos en torno al órganos electoral, incluso, picó y se entendió para el Tribunal Superior Electoral, ¨que no ha habido una sentencia sin que haya sido acremente ripostada por acciones de descrédito. –Las posibles razones, es la desconfianza en los órganos, por ejemplo, del primer TSE, la creencia paradigmática es que surgió por arreglo de aposento por el llamado pacto de la corbata azul, entre Leonel y Miguel Maldonado-. Y aunque el plenario del magistrado Román Jáquez, la gente entendió que no estuvo conformado por militantes políticos, la reacción no se hizo esperar. Sí que fue afectado por el síndrome de la los Trinitarios, de que eran inexpertos. Y los colmillos de los políticos no se hizo esperar para enseñarlo ya que desde que este órgano constitucional,-me disculpan con pantalones y braguetas-, anuló XXXIV Convención Nacional Extraordinaria Pedro Franco Badía el 3 de diciembre del 2017, del PRD, y que me perdone el difunto el difunto Reynaldo Pared Pérez, anunció que lo sometería a un juicio político. Y más, en una equina equis de la capital de la Republica, lo despojaron de su seguridad.

En el Panel II, donde expusieron; Ingrid Bicu, representante de la sociedad nacional de expertos en la autoridad e Rumanía (…. Otros títulos grandes), así como Daniel Ivoscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y la el cual debutó por primera vez, por lo menos en un foro de esta magnitud, Patricia Lorenzo, miembro titular de la JCE y experta en sistema computacional, quienes trataron el tema , Redes Sociales, Desinformación y Campañas Electorales, aunque sus aportes fueron valiosísimos, con mayor empoderamiento, Daniel Ivoscus, pero, en conjunto, hicieron recetas puntuales referentes a como desactivar las noticias falsas montadas para dañar y distorsionar la verdad. Todo lo cual, invito a verlo, en toda su magnitud, según se informó, en el portar de la Efec.

Sobre el Panel III, Potestad Sancionadora de la Administración Electoral Frente a las Conductas Antijurídicas, panel integrado por; Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional de México, empezando por este expositor se desbordó con profundo conocimiento del tema –vasta experiencia en la materia-, expuso que la estadística sancionadora en México es altísima. Y lo contrario, en Uruguay, en la ponencia de Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, a pesar de las buenas prácticas ciudadanas y clase política, aseveró que, respecto a su país, por las propias convulsiones políticas que tuvieron que lidiar en el pasado, las estadísticas de las sanciones relacionadas con los delitos electorales, no ha avanzado demasiado. Como segundo tema de este panel, cabe referir lo desarrollado por Karolina Monika Gillas, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de México e investigadora del observatorio de Reformas en América, bajo el título, Reformas Electorales en Latinoamérica: Paridad y Financiamiento. Dentro de otros aspecto, ofreció la estadísticas de que desde el 1977 al 2019, se han aprobados 239 reformas electorales, y que la Republica Dominicana, cuenta con 7. Expresó que de no habilitarse las leyes que vayan en consonancia con el papel que la Constitución le exige a la JCE, sobre su papel, será imposible cumplir con ese mandato como dicha carta magna le asigna. Planteó que este tema es una tarea muy pendiente en la región, pero, se avanza, en la región, y dominicana, no puede ser la excepción.

En el panel IV, que trató, la modernización del Registro Civil: Desafíos para la consolidación de la Democracia. Aunque también expusieron; Luis Antonio Bolaños, de Costa Rica, y por igual, Rebeca Omaña, de la OEA, cabe reseñar el enfoque magistral de la Dra. Dolores Fernández, miembro titula de la JCE, la cual hizo una panorámica de lujo sobre el tema. Refirió la retranca de la ley del año 659 del 17 de julio de 1944. Y yo digo, cuando veo la vetustez en este sentido-Y repito, digo yo, es verdad que Trujillo vive entre los dominicanos-, pero ni tanto ni tampoco-, de lo cual, me llenó de ira ver clamar tener que decir, nuestra vedad, tenemos una ley que ya tiene cerca de 75 años,-ya no soporta la sociedad del Reguetón, digo yo alegóricamente, ni tampoco los influencies tecnológicos y virtuales, tampoco la celeridad de la sociedad, lo cual como contraste, en la materia estamos viviendo en la época del papiro. Y lo peor, la sociedad exigiendo que la JCE les resuelva, y, por el contrario, todo amarrado de pies a manos. Es decir, como el amor del gallo enano, que en querer y no poder se le pasa todo el año. Y todavía no puedo creer que no sea una voluntad de caos político y de identidad, que estemos en esas rudimentarias prácticas del registro civil, el cual es el soporte esencial de nuestra identidad.

Entonces, no cabe duda, con no aprobar esa ley del Registro Civil, lo que estaría es diciendo, que Trujillo aún vive en nuestro sistema de vida social. Que lo creó y nadie ha podido ponerle la mano y para colmo tiene el sistema sumergido en la más abyecta obsolescencia, todavía en tapa rabo. Oye eso, en la época del mundo virtual, incluso, sacando de circulación a miles de dominicanos de la categoría de ciudadano porque sin ese papelito se le inhabilita para todo el ejercicio de sus derechos, incluso, el de poder ejercer el sufragio. ! ¡Dios que atraso! Y como cierre de esta admonición profana, -que invita a corregir un mal-, sería contraproducente, que, en el gobierno del cambio, deje atrás y adecentar el registro civil es lo menos que puede impulsar el presidente Abinader para mostrar, por el lado esencial. ¡Que estamos cambiando!

En lo atinente al Panel V, aparte de los demás expositores, Salvador Romero del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Lourdes González Prieto, gran experta en materia, el Magistrado de la JCE, Samir Chami Isa, después de explicar los tic de la reforma que sometió la JCE, con su impronta de parar las mujeres y pedir un aplauso a la paridad,-resultó todo una empatía de conexión con el tema, también, externó un especie de grito de la Junta Central de que el congreso no le dejen montar las elecciones con las normativas actuales, que aunque nueva, por ejemplo, la ley 33-18, que es la que asume el papel de disciplina y régimen de consecuencia por las actuaciones de los partidos políticos y prescribe códigos de conductas a estos y sus militantes, porque adolece hasta de giros gramaticales que no concuerdan uno con los otros, y que a mi juicio, como digo en otras consideraciones que hemos publicado sobre las falencias de esta ley para el ejercicio de las buenas prácticas políticas y democráticas, tiene un racord güines en acciones inconstitucionales (…).

Por lo tanto, asumimos el criterio y defendemos la lucha de la JCE, de seguir asumiendo la postura de que no desmayen tras lograr las adecuaciones de estas normativas a través de las reformas, ya que son sus principales herramientas de trabajo para seguir fortaleciendo la democracia en todos los órdenes. Por lo tanto, es imprescindible, adecuarlas a la constitución y los estrictos controles. Así pues, al final de este recorrido, cabe decir, señores del Pleno de la JCE, les alabo por su valentía y su fina convicción. Por lo tanto, creo oportuno, como académico, mostrarme totalmente de acuerdo con la reflexiones final a cargo del presidente de la JCE, en que destacó aspectos altamente sensitivos al decir, sobre la paridad, lo que falta es la voluntad, porque mujeres hay. Y que la independencia, la transparencia, la confianza y legitimidad, no es un mero ideal, es una voluntad. Y más, y esto lo agrego yo, sin reglas claras no habrá decisiones claras como se aspira. Elevamos nuestro grito por las reformas, todo lo cual se expresó con valentía y sabiduría en el congreso de referencia