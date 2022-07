Inteligencia Artificial y Espiritualidad

Desde mi observatorio de la Ciudad Primada de América me dirijo, en nuestra octava crónica, a todos mis improbables lectores con el deseo de reflexionar sobre el creciente desarrollo de la Inteligencia Artificial y los nuevos paradigmas que supondrá para el Ser Humano (con relación a su Inteligencia y, también, a su Espiritualidad).

Es posible que la mayoría de ustedes puedan mostrar sorpresa al ver el título de la presente crónica. A priori puede parecer que la Inteligencia Artificial y la Espiritualidad no tienen nada que ver, entre sí. Yo mismo la primera vez que me planteé la posibilidad de relacionar ambas realidades pensé lo mismo que la mayoría de ustedes, debo confesarlo.

Dado el creciente interés y uso de la Inteligencia Artificial en diversas facetas de la tecnología, la economía, la generación de información, las relaciones interpersonales y sociales (en la línea de lo que expuse en mi sexta crónica dedica al análisis de la realidad delMetaverso) se plantea el impacto que la Inteligencia Artificial tendrá dentro de algún tiempo (más corto que largo) en el ámbito de la Espiritualidad.

Actualmente, hay varios análisis y acercamientos pioneros sobre el impacto y la vinculación que tiene la Inteligencia Artificial con un campo que puede parecer tan distante a la misma como es la Espiritualidad del Ser Humano.

Dicho lo anterior, procederé a explicar y reflexionar (someramente) sobre la relación y el impacto directo que tendrá en dicho ámbito trascendente de realidad humana. Responderé a la siguiente pregunta: ¿Cómo se produce la interrelación entre el procesamiento automático de datos e informaciones hasta llegar a la interacción con la esfera humana de lo Espiritual?.

La primera evidencia de la que tenemos que partir es que el lenguaje es clave para comprender los fenómenos humanos. Nosotros, el Homo Sapiens, tenemos como una de nuestras principales características el pensamiento y el uso de la razón.

Dicho lo anterior, la complejidad de los fenómenos humanos no se puede explicar por la vía del lenguaje (únicamente). De hacerlo se estaría prescindiendo de otras dimensiones no lingüísticas de la existencia humana. Por tanto, el lenguaje no agota las múltiples dimensiones del fenómeno humano y de la realidad y aquí es donde tiene cabida el potencial interpretativo de la Inteligencia Artificial.

A continuación, enumeraré varios aspectos en los que el potencial de la Inteligencia Artificial puede ser un gran aliado del fenómeno espiritual (entendido en un sentido amplio):

1º-Con su alta capacidad de procesamiento de datos puede ayudar a paliar la insuficiencia léxica humana, relacionada con la esfera de lo intangible.

2º-Puede generar códigos y sintaxis capaces de procesar grandes volúmenes de información con muchos matices significativos que pueden estar a un nivel superior de entendimiento que la propia comprensión de la mente humana. El ser humano tiene la limitación de su propio lenguaje. Todo lo que no puede expresar escapa del ámbito de su comprensión y de su reflexión. Por tanto, es un área donde la Inteligencia Artificial puede establecer vínculos importantes en el estudio profundo de la esfera inmaterial de la realidad llegando a darnos elementos para reflexionar sobre cuestiones que nosotros apenas podemos llegar a vislumbrar.

3º-En los ámbitos relacionados con la formación espiritual y en las instituciones de estudios superiores debería fomentarse la creación de equipos interdisciplinares de investigación que estudien en profundidad (usando las técnicas de la Inteligencia Artificial) los modos de integrar las metodologías de la generación de conocimiento correspondiente a los ámbitos experimentales con las centradas en el estudio de lo intangible.

Que la Inteligencia Artificial, la Espiritualidad e incluso la Religión pueden encontrar un equilibro positivo lo pone de evidencia el Papa Francisco. En noviembre de 2020 expresó que “la robótica puede hacer del mundo un lugar mejor si tiene como finalidad el bien común" y animó orar para que la inteligencia artificial y los robots "sirvan a la humanidad". En tal sentido, en el mundo católico, se han creado herramientas que ayudan a mejorar la experiencia religiosa de los fieles en el contexto de la Pandemia (cuando se abrieron nuevas puertas hacia lo digital y la tecnología).

Fuera del ámbito católico debemos decir que hay varias experiencias de algunas denominaciones o iglesias cristianas que están incursionando dentro de la realidad del Metaverso. A partir de 2017 la compañía Facebook(actual Meta) se propuso integrar en su entorno virtual congregaciones, comunidades y centros pertenecientes a varias denominaciones cristianas (además de otras religiones) y llegó a crear un círculo de alianzas con determinadas denominaciones y confesiones internacionales. En 2021 la compañía dio un paso más: Se estudió una fórmula para poder integrar comunidades religiosas, cuya presencia fundamental fuera el espacio de la virtualidad (idea que se socializó con varios líderes religiosos). En la actualidad, el diseño y puesta en funcionamiento del Metaversoes un paso más en dicha línea, en tanto que para determinadas congregaciones religiosas puede verse como un nuevo espacio para la Predicación y la Evangelización.

Me parece, por todo lo expuesto, prudente y acertado tener una apertura de miras y ver la potencialidad que la Inteligencia Artificial y los nuevos entornos digitales pueden aportar a la reflexión y experiencia de lo Espiritual. No podemos condenar el uso de las nuevas tecnologías si contribuye en el desarrollo integral del Ser Humano (que incluye la esfera de lo espiritual y lo religioso).

