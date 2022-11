In crescendo en el rosario de situaciones que parten el alma

A propósito del 25 de noviembre y su significación como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La violencia contra las mujeres nos atraviesa todos los días, se manifiesta de forma física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, y otras. Incluye diversas expresiones, algunos ejemplos son:

Violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio);

Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético);

Trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);

Mutilación genital,

Matrimonio y uniones tempranas.

Mortalidad materna desproporcionada, causada por la mala calidad de la atención.

Negación de nuestra autonomía.

Obstáculos desproporcionados para acceder a puestos de elección popular o altos cargos en la administración pública y privada.

Y muchas más… Les invito a que sigan agregando a la lista.

A este tenor algunos hechos que no se pueden olvidar.

2 de noviembre y lo terrible se nos mostró en los niveles más altos de pavor posible: Fue encontrada descuartizada la joven de 17 años Snaider Dadú Poché (Yeilin), quien había sido reportada como desaparecida hacía un mes. El verdugo estuvo acusado de matar a otra jovencita dos años antes y había logrado burlar la justicia, o había operado la complicidad que genera impunidad[1].

5 de noviembre y hubo otra noticia espeluznante, la adolescente Rocío Michel Adames de 17 años, fue ultimada a balazos por el padre de su novio en el sector Villa María, del distrito municipal Pantoja. Versiones preliminares señalan que, antes de ser baleada la víctima fue apuñalada varias veces por su “novio”[2].

Anteriormente, el 11 de octubre nos habían informado que la comunidad de El Caliche, de Haina, fue estremecida por el asesinato de Mileidi Rivera, una niña de 12 años de edad, a causa de múltiples heridas de arma blanca en la residencia que compartía con sus padres y tres hermanos menores[3].

Tres expresiones de violencia extrema vinculadas a la cosificación de las mujeres, la paradoja de la sub-humanidad que nos coloca como si no fuésemos personas que nacimos libres e iguales en dignidad y derechos; sino que somos propiedad de alguien, en consecuencia, nuestras vidas les pertenecen. Definitivamente el feminicidio presenta las características de los crímenes ideológicos, asesinatos que se producen porque alguien considera que tiene el derecho a disponer de la vida de las mujeres.

He reseñado tres noticias que me sobrecogen y colocan en un estado de desesperanza… “Hoy no estoy para nadie quiero encerrarme a solas…[4]” Las muertes violentas me estremecen y deberían consternar a toda la sociedad, para que se tomen acciones que propicien que esto no siga siendo el pan nuestro de cada día.

Tres adolescentes, casi niñas, asesinadas de forma cruel y sanguinaria. No son las únicas, representan una pequeña muestra del universo de abusadas y asesinadas… Heidegger afirma que la muerte es el acontecimiento esencia de la aventura humana. Esta descripción o asunción de la muerte me parece muy cierta para las apacibles, las que llegan cuando se ha cumplido el círculo de la existencia; pero en las que se producen por hechos como en los que perdieron la vida Yeilin, Rocio y Mileidi no concibo otra descripción que no sea el horror, el espanto y la consternación ante la sin razón, porque el abuso nunca será razón.

Que brille para ellas la luz eterna.

Enviemos al país y al planeta -Toda la luz necesaria. Toda la luz posible-.

Que la humanidad se compadezca de su propia existencia.

Que la violencia no sea una opción, y si alguien la considera así y la ejerce, que le caiga toda la consecuencia de su hecho.

Las mujeres y las niñas no pueden seguir siendo asesinadas por su condición de mujeres. Esto tiene que cambiar.

Y haréis justicia.

[1] https://listindiario.com/la-republica/2022/11/02/746238/hallan-descuartizada-adolescente-en-elias-pina-el-verdugo-estuvo-acusado-de-matar-a-otra-jovencita-hace-2-anos

[2] https://n.com.do/2022/11/05/joven-de-17-anos-fue-ultimada-por-su-novio-y-suegro-en-pantoja/

[3] https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/2022/10/11/misterio-rodea-la-muerte-de-nina-de-12-anos-en-haina/2106604

[4] Hoy no estoy para nadie, canción que canta Camboy Estevez