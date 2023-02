Ideario o propuesta cultural para Milagros Germán

INTRODUCCIÓN:

En mi calidad de gestor cultural y social, con asiento en el municipio de Bonao, elaboré la propuesta que refiere el título de esta entrega, misma que preparé a petición del amigo Juan Trinidad, asesor cultural del despacho del Ministerio de Cultura de la Republica Dominicana. Sin embargo y debido a que no hemos palpado resultado de su aplicación, esta vez me he permitido compartirla como documento público en este medio. Cabe decir, que la propuesta constituye una síntesis o sencillo bosquejo de manifestaciones artísticas culturales a fin que sirvan de soporte desde mi modesta apreciación, trabajar la base esencial de la estructura social bajo el propósito, de interiorizar los valores culturales de nuestro país, los cuales están socavados, penetrados y prácticamente suplantados por una cultura alienante.

Breve perfil conceptual.

Este plan tiene como soporte el acervo que caracteriza el conjunto de bienes y valores morales y culturales que son estampas de la vida de los pueblos y los conglomerados humanos.

Por lo tanto, se concibe tomar como marco de referencia hacer un levantamiento de todas esas riquezas vernáculas a fin de que las mismas, como expresión de sus propias raíces y costumbres, sean las plataformas que nos orienten al rescate o sostenimiento de las tradiciones, costumbres y raíces identitarias de esos conglomerados. En tal virtud, el programa o ideario mínimo que nos atrevemos a presentar ha sido concebido para fortalecer el orgullo de pertenencia de sus valores culturales propios, en el que cuenta su fortalecimiento, en los casos que los munícipes aun los manifiesten en sus expresiones o tradiciones, o cuando no, tratar de rescatarlos como insumo de sus propios ritos ancestrales.

Objetivos:

Objetivo General:

Empoderar los gestores sociales y culturales para que ellos mismos sean los agentes del cultivo y fomento de las manifestaciones culturales de cada pueblo, por lo tanto, cada una de nuestra propuesta persigue un ideario mínimo de las actividades culturales que en el presente caso, son propias de la identidad dominicana en sentido general, pero también, guardan un vínculo con cada pueblo, sin embargo, en lo adelante, se prevé realizar la ruta del levantamiento particularizado de la cultura de cada pueblo.

Objetivo específico: Disponer y lanzar un plan de conexión con el tejido social, garantizando que se empoderen los gestores de la sociedad civil a fin de que exploten y manifiesten su creatividad popular como medio de vinculación con los ritos, tradiciones y riquezas vivenciales de los pueblos.

III: Cartilla mínima del soporte operativo.

Elaborar un diagnostico de las expresiones culturales que forman nuestro acervo.

Identificar los problemas socioeconómicos que caracterizan el estado actual de la cultura y literatura de provincia. Evaluar las potencialidades y debilidades de los pueblos para la construcción de infraestructuras que aglutinen los sectores urbanos y rurales o que, se dispongan de las estructuras actuales que desempeñen las funciones de centro culturales. Definir planteamientos y recomendaciones que garanticen la ejecución, impulso de la gestión de las escuelas y los lineamientos establecidos en las leyes que tratan el compromiso de la sociedad a fomentar, crear, presupuestar y realizar programas sostenibles de fomento y desarrollo de los valores culturales. Establecer una agenda jerárquica de programas, actividades, talleres y otros aspectos de sustentación de la cultura que puedan aplicarse en el país, como plan concreto que garantice cambios de conductas, comportamientos y sentidos de imitaciones de valores y expresiones de culturas forasteras. Crear una plataforma de grupos representativos de la cultura de los pueblos, que representen las distintas manifestaciones del arte y la cultura. Tales como: Grupos de danzas, coros, representaciones juveniles en los proyectos culturales, entre otros.

IV: Breve visión de sustentación:

Este plan debe apuntar a sustentarse en la política gubernamental, en los grupos y los agentes sociales, de modo que como actores involucrados en las acciones de la cotidianidad que inciden en las expresiones culturales como sus propias vivencias, puedan desarrollarlos con alto sentido de pertenencia y compromiso de integrarse como agentes activos del proceso de cambio en el enfoque cultural. Además, en políticas urbanas y rurales que los organismos competentes, la propia estructura cultural de los pueblos y la sociedad en su conjunto, puedan conducir.

V: Esquema estructural de proyectos:

Creación de un marco educativo de los actores sociales.

Resultados esperados:

Se espera crear conciencia critica frente al conjunto de creencias, sistema de valores éticos y morales propios del contexto socio cultural en el cual se desarrollan los agentes sociales y sean capaces de valorar la trascendencia integral de la cultura de los pueblos como instrumento de construir sujetos activos y comprometidos con la construcción del desarrollo cultural y social del país.

VI: Sustentación programática:

Evaluación de las disposiciones normativas que disponen las instituciones para sus diseños de políticas y programas educativos sobre la cultura. Evaluación de las estructuras de dirección de los organismos rectores de impulsar programas e interactuar con la sociedad en las actividades culturales. Evaluación de las responsabilidades de los representantes de Cultura respecto a su papel de gestor de los programas culturales en el país. Recomendaciones generales tras la ejecución de una agenda para su implementación. Integrar como materia especial, “aspectos básicos de Cultura” o cuando no, se establezcan charlas programadas en los pensum, por lo menos desde 1ro. del Bachillerato.

VII: Normativo/institucional

Establecimiento de una entidad, patronato, comisión de apadrinamiento orientada a la garantía de resultado. Esta sería mixta de la sociedad civil y los gestores culturales, ampliada con otras instituciones (Sindicatura-Gobernación) Ejecutar de forma precisa, el mandato del artículo 64 de la Constitucion Dominicana, que establece el derecho a la cultura, fundamentalmente, en el ordinar 1, que ordena y manda al Estado proteger los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores, y en consecuencia; establecerá políticas que promuevan y estimulen en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana e incentivará y apoyará los esfuerzos de persona, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales … Evaluar mejor formula de aplicar las normativas, por ejemplo, la ley 66-97 (Orgánica de Educación) y sus modificaciones como una forma de lograr la autosuficiencia de los programas culturales en las escuelas.

VIII: Programas.

Auspiciar un programa de fortalecimiento de las instituciones sustentadoras de este plan.

Programa de manejo y seguimiento desarrollo y ejecución de este punto.

Actores involucrados: Instituciones correspondientes.

IX: Diseño y desarrollo de plan de actividades culturales locales según las características de las zonas y estamentos.

10:1 Sustentación programática:

Censo o levantamiento de organizaciones de base que trabajan la cultura en el ámbito regional para disponer de una guía de contacto para el diseño de actividades culturales y garantizar el refuerzo y el intercambio adecuado para el programa local. Creación, establecimiento, desarrollo e implementación de grupos propios que representen e interactúan directamente con la sociedad local. Agenciar infraestructuras. Definir y establecer bajos los criterios requeridos, iconos de identidad cultural y patrimonial. Agenciar incentivos y coberturas sociales a los artistas y artesanos, como igual, concursos literarios, creación de rondallas, ruta cultural que oriente las ubicaciones de lugares iconos de la cultura, carnaval y su identidad, etc.

XI: Normativo/institucional

Concienciar y establecer las normas legales, las instituciones y los grupos sociales que sirven de plataforma al programa general de Cultura de los pueblos.

XII: Programas.

Auspiciar, impulsar un programa amplio que recoja cada una de las actividades culturales que se puedan desarrollar en periodos determinados. Considerando los ordenes prioridades, protegiendo e impulsando como condición esencial las edificaciones que sirvan de espacio para la ejecución de las actividades culturales y los propios programas de desarrollo como garantía de la sostenibilidad en el tiempo. Desarrollar un ambiente de convivencia, solidaridad y sostenibilidad entre las instituciones que desarrollan, expresan e impulsan las diferentes manifestaciones de las artes. Programa de manejo y seguimiento desarrollo y ejecución de este punto.

XIII: Actores involucrados: Instituciones correspondientes.

XIV: Establecimiento de mecanismo de control de impacto de las manifestaciones culturales alienantes y degradantes respecto a los auténticos valores culturales.

Los resultados esperados se orientan a establecer un marco de referencia que permita concienciar a los jóvenes como sujetos de los impactos de las distorsiones causantes de las manifestaciones alienantes y asuman un criterio crítico de sus efectos socio cultural.

Instrumentos de objetivos.

Levantamiento o esbozo de los cambios conductuales de los jóvenes respecto a los propios valores, reverencia a los símbolos y la trascendencia que le infieren u otorgan a las tradiciones, costumbres y valores autóctonos.

XV: Legal y normativo.

Explorar los mandatos y lineamientos de las diferentes leyes y normativas que disponen de capítulos y promoción de mecanismos de regulación para la sustentación económica de difusión de programas TV, Radio y otras, propagandas, música. Asi mismo, establecer acuerdos interinstitucionales con los dueños de medios para lograr insertar secciones en los programas sobre la cultura y su importancia en la sociedad.

XVI: Programa general de actividades del plan estratégico cultural por municipios y provincias:

Se espera: Estructurar un programa general según las necesidades y prioridades para considerar un calendario de ejecución que inicie en abril del 2023-era desde el 2022, cuando lo concebimos al ver la pasividad del ministerio de cultura proyectado al 2024. Se espera que se considere, local o infraestructura, como eslabonarlo con la ley, las escuelas y los grupos o agentes culturales, incluyendo, la uniones de escritores, gestores y todos los agentes que forman el cuerpo social cultural de los pueblos. Este es que recoja todas las actividades que cada sector cultural tenga en su agenda institucional para convertirlo en un proyecto pueblo.

XVII: Plataforma básica:

Plan de identidad cultural {Carnaval, Fiestas Patronales, Fiestas tradicionales}

Identificación de las Tradiciones y Costumbres que son raíces de los pueblos.

Mecanismos y formas de que gestores culturales de la sociedad civil sean involucrados en las fuentes de trabajos de los organismos culturales. Esto considerándolos como instructores, asesores, etc.(Valorar incentivo)

Captación de Talentos nuevos a través de mecanismos de involucramientos.

Realización de una Ruta Cultural.

Fortalecer y/o crear Escuelas o Palacio de Bellas Artes y no abandonar los existentes.

Ejecutar programas culturales escolares a través de los Distritos Escolares.

Lograr generar proyectos de Producciones Literarias (todo eslabonado con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la materia).

Talleres Diversos: Cultura Popular, y los ritos de los pueblos, etc.

Base conceptual y practica de fortalecimiento de la identidad del Carnaval por pueblos, estableciendo como criterios rigurosos de las raíces de los conglomerados sociales, y que se pueda sustentar en los apadrinamientos del comercio local de cada pueblo.

Criterios y sustentación cultural de la Fiesta Patronales orientados en los perfiles de sus orígenes, características y tradición.(Retornarlo a los grupos sociales y barriales)

Mejores formas y propuestas de integrar a las instituciones que se asuman como ente activo en el carnaval, creando una línea básica de la identidad de cada pueblo a fin de que se expresen a través comparsas o grupo de Macaraos alineados con las raíces de cada pueblo. .

Criterios para que se cumpla con la ley 66-97 (Ley de Educación y su compromiso con la cultura) Ley que crea el Ministerio de Educación y su compromiso con la cultura de los pueblos. Aspectos legales que establecen compromisos del Ayuntamiento, la Gobernación en el fomento de los valores culturales

Creación del Consejo Juvenil de Cultura.( Sociedad Civil)

Establecer concurso cultural interescolar o intercambio. Esto según se establezca en el proyecto o recomendaciones establecidas.

Mecanismo de insertar charla semanal en las escuelas, sobre cultura popular, tradiciones, costumbres y otras manifestaciones de nuestro acervo cultural en función de las raíces e identidades de cada pueblo región.

Establecer talleres prácticos de artesanía local, evaluando establecerlo en las escuelas, como las practicas del antiguo sistema de artes manuales. (Repujado, tallas, pendolismo, otras destrezas). Esto en base a la identidad, quienes serán los artistas de la cultura que expresaran las interioridades de las costumbres de los pueblos.

Día de la Cultura Cimarrona: Esto orientado la simbología barrial basada en los nombres de los barrios.

Evaluar la idea de declarar el bienio anuario del 2023-2024, como años del reposicionamiento del merengue en base a las siguientes ideas: 1) Bajo la metodología, a) Emitiendo Resolución que emisoras del país toquen o pauten equis tiempo diario de los ritmos, merengues, bachata y música autóctonas.

Establecer que los medios visuales; televisión, telecables y otros medios de difusión masivos, además de los horarios, dispongan regulación de tiempo tanto en la radio como en dichos medios de pautar músicas, videos y otras expresiones vulgares, tanto en los bailes antimorales como los contenidos de composición.

CONCLUSIONES:

Realización de un taller de levantamientos en el que se presenten las ponencias de resúmenes de los logros de los objetivos propuestos. Y nada más, manos a la obra