Homeschooling o la educación en casa

06/10/2024

En la actualidad existe más de 2,5 millones que forman parte de este tipo de educación según La Coalición para la Educación Responsable en el Hogar o (CRHE por sus siglas en inglés). Donde padres y tutores pueden educar a sus hijos y siempre que cumplan con las leyes de sus estados. El Homeschooling o educación en el hogar, es el nombre de un movimiento educativo que continúa revolucionando los estándares de educación tradicional en EE. UU y otros países.

Los motivos son múltiples, que impulsan a adoptar este tipo de enseñanza; que van desde padres con hijos con cierta discapacidad, familias minoritarias que entienden que el sistema educativo fue diseñado para sectores con recursos, el temor que representan hoy día las escuelas públicas o la discriminación por niños con capacidades especiales, entre otros aspectos.

La historia nos enseña, que desde el paleolítico hasta la era prehispánica, cada una con diferentes niveles de complejidad política, cultural, social, la educación ha sido un instrumento; para garantizar que las nuevas generaciones transfieran el proceso de enseñanza-aprendizaje a los niños. Y en casi todas las civilizaciones antiguas, planteaban que la responsabilidad de educar a los niños recaía en toda la familia. Transmitiéndoles tradiciones, costumbres, ritos, etc.

Por medio de la enseñanza oral. En materia burocrática, son muchos los sectores que estimulan a este tipo de educación informal, por las ventajas que tiene; por ejemplo, en 26 estados los padres solo deben hacer reportes una vez al año con los oficiales correspondientes. Mientras que en trece estados, solo lo hará una vez, sin necesidad de dar seguimiento a dichas autoridades.

Mientras que en los once restante del total de los cincuenta estados; no tienen que hacer ningún reporte. Si comparamos esto con la educación formal, quizás podemos hasta justificar el creciente impulso de este método. Que no es nueva su aplicación y que otros países también lo implementan y establecen las regulaciones vinculantes a dicha metodología, tales es el caso de Bélgica que establece que los formados en el hogar deben tomar un examen en un centro de exámenes designado.

Para obtener un certificado de enseñanza primaria o un diploma de enseñanza secundaria. En Australia las autoridades educativas austriacas pueden insistir en que la educación en el hogar sea equivalente al plan de estudios utilizado en las escuelas públicas. Mientras que en Canadá cada provincia también tiene sus particularidades en cuanto a la educación en casa. Y en Noruega, exige tomar exámenes del décimo grado para obtener un diploma han implementado.

En lo personal, estoy abierta a todo lo que pueda ofrecer grandes aportes, revolucionando lo ya existente; pero al final, es el departamento de educación de este países quien debe manejar las estadísticas de los avances o retroceso de la educación formal, versus aquella que se imparte en los hogares. Pero mientras la misión del Departamento de Educación de Estados Unidos (ED, sigla en inglés) es garantizar la igualdad de acceso a la educación, promover la excelencia en la educación en todo el país y mejorar el sistema educativo con el programa “Que Ningún Niño Se Quede Atrás, el homeschooling continúa ganando seguidores.

Esperamos que la enseñanza en el hogar en unos cuantos años genere los frutos de un sistema educativo que va destinado a la decadencia, si no se actualizan los programas educativos, los maestros y el modelo enseñanza-aprendizaje; que debe revolucionarse en sis mismos; para que la oferta educativa se supere a sí misma.