Herramientas que convierten a RD en un Hub logístico

“Above everything else, show the data” - Edward Tufte

Tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento de dos herramientas adicionales al DataComex por parte del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM).

Les comparto tres potentes herramientas que nos permiten identificar nichos de mercado, ver el potencial de cualquier producto y el comportamiento del intercambio comercial entre República Dominicana y el resto del mundo.

DataComex: Es un dashboard de datos de comercio exterior el cual incluye gráficos y mapas interactivos con información sobre el intercambio comercial. Cada pestaña cuenta con filtros de búsqueda que permiten personalizar las estadísticas como destino económico, bloque de acuerdo y flujo comerciales. (https://lnkd.in/gjugt7f7)

Export Potential Map: Con esta plataforma los usuarios podrán hacer análisis e identificar nuevas oportunidades en el mercado de exportación de República Dominicana con una mayor facilidad. Interesante el enfoque en productos que tiene esta plataforma. ¿Quieres exportar banana y no sabes cuáles podrían ser tus principales socios comerciales? Esta herramienta tiene tu respuesta y te proyecta el posible crecimiento del producto y del mercado. (https://lnkd.in/gvzGFrHE)

Market Access Map: Vendría siendo un FAQ/Knowledge base que permite a los usuarios tener toda la información referente a los derechos de aduana, contingentes arancelarios, remedios comerciales y medidas no arancelarias aplicables a un producto específico desde y hacia República Dominicana. (https://lnkd.in/gbtPvbXZ)

Es un hecho que el enfoque de las instituciones gubernamentales está dirigido al desarrollo de la República Dominicana como el principal referente de la región.