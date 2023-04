Hermanos(as) VS hijo(a) único(a)

¿Trae consecuencias en el desarrollo ser hijo único? ¿Hay diferencias en el desarrollo? ¿Es mejor ser hijo(a) único(a)?

Mi tesis en la universidad lo hice de este tema, es algo que me llamó mucho la atención pues lo veía en mi trabajo de aquel entonces cómo había un desarrollo precoz en ciertas áreas del desarrollo en niños que tenían hermanos (as) vs los/las niños(as) hijos(as) únicos(as). En ese sentido, tenía como objetivo determinar si el ser hijo(a) único(a) o tener hermanos(as) guardaba una relación con el desarrollo de la conducta social del niño(a).

Para ponernos en contexto les diré algunos resultados de ciertas investigaciones científicas que tenían como objetivo ver el desarrollo de los/las niños(as) midiendo ciertas variables. Por ejemplo, en un estudio se encontró que los/las primog é nitos (as) tienden a ser conservadores, autoritarios(as), celosos(as) y agresivos(as), mientras que los nacidos después son más abiertos (as), flexibles y creativos (as) (Indus & Allik, 2007). Otra variable que parece influir en la compañía de un hermano mayor o menor es el sexo , por ejemplo en una investigación de dos pares de hermanos se observó que el hermano mayor estimula más al hermano pequeño en su desarrollo cognitivo solo cuando el mayor es varón (Arranz et al., 2001).

La relaciones entre hermanos a través de los conflictos y alianzas proveen una oportunidad de desarrollar la habilidad de entender diferentes puntos de vistas y emociones de las otras personas, manejar conflictos y a la vez controlar la ira. Varios estudios han encontrado evidencia de que en los niños que han tenido esta experiencia sus habilidades sociales han sido más positivas y sus relaciones interpersonales más duraderas (Howe & Recchia, 2011).

Del mismo modo las relaciones de los/las niños(as) con otros(as) niños(as) desempeñan un papel importante en el desarrollo de la sensibilidad y la comprensión de sí mismo y los demás, y entonces se podría decir que tener la relación con un hermano lo facilitaría al igual que si está rodeado de familiares o amigos(as) cercanos (primos etc.). Asimismo, se ha sugerido que la ausencia de los hermanos y estar mayor tiempo con los adultos podrían interferir en el desarrollo intelectual, en la personalidad y en la adaptación del niño(a). Debido a esto, los/las niños(as) que reciben una atención excesiva por parte de los adultos maduran precozmente, por lo que la ausencia de los hermanos pueden llegar a convertir niños egoístas, exigentes, dependientes y de mal humor. Algunos autores afirman que los hermanos pequeños se benefician de las conversaciones con sus hermanos mayores desarrollando un lenguaje más complejo acerca de las emociones ya que los hermanos pequeños imitan a sus hermanos grandes ayudándoles a desarrollar sus habilidades tanto emocionales como sociales.

En investigaciones pasadas solo se estudiaba la relación con los/las padres/madres en el desarrollo del niño(a), porque se encontraba irrelevante la relación con los hermanos(as). No obstante, en las últimas décadas se le ha dado importancia a la relación que puede tener el desarrollo social, emocional y cognitivo en la primera infancia y la presencia de los hermanos(as). Diversas investigaciones han revelado que la presencia de un hermano(a) mayor facilita al hermano(a) menor el desarrollo precoz y este desarrolla mayor al de su etapa, estos aprenden a caminar antes de tiempo, y sus habilidades motoras son desarrolladas precozmente.

Igualmente, la figura de “héroe” forma parte de las funciones de los/las hermanos(as), que cuando están presentes se activa el comportamiento exploratorio de los pequeños(as) y disminuye las reacciones miedo . La motivación se considera como una razón importante para el estudio de la presencia de hermanos(as) enfocado en el desarrollo socioemocional. Es decir, un hermano(a) que no se siente identificado(a) de su hermano(a) lo lleva a desarrollar diferentes cualidades e intereses en un esfuerzo por diferenciarse de sus hermanos(as), aquí empieza la búsqueda de autonomía y los procesos de formación de identidad para sobresalir. En un estudio realizado por Jenkins y Smith (1990) sugirieron que las relaciones entre hermanos(as) son positivas cuando en las casas hay problemas conyugales (Por ejemplo; un divorcio), porque sirven como apoyo en cualquier situación de estrés.

Como he dicho antes, diversas variables influyen en el desarrollo del niño(a) entre las que se encuentran la edad, el sexo, tener hermanos(as), ser hijo(a) único(a) y el estilo parental, por lo que a través de los años se ha creado una polémica, debido a que muchos autores confirman que los hermanos son de gran influencia, mientras que otros expresan que no tiene nada de relación. Aunque la mayoría de las investigaciones nos comprueban que los/las hermanos(as) proveen un nivel superior de desarrollo en el lenguaje y cognición. Asimismo, los/las hermanos(as) ayudan a sensibilizarse con los sentimientos de los demás, a entenderlos y manejar su reacción cuando ven que los demás tienen un punto de vista distinto.

Concluyendo, hay muchas variables que influyen en el desarrollo de un(a) niño(a); coeficiente intelectual, estilo parental, cultura, estímulos, el tener hermano(a) o el ser hija(a) único(a) que está en pleno proceso de investigación. Pues como vemos es muy difícil controlar todas estas variables para realizar un estudio. Finalmente, quiero aclararles a los padres y madres (cuidadores) que no es necesario darle un hermano(a) al niño(a). Al momento de tomar la decisión, lo importante es que los/las padres/madres consideren cuánto están deseando un segundo hijo y cuánta disponibilidad emocional, de tiempo y económica tienen para enfrentar un nuevo nacimiento.Aunque es cierto que los/las hermanos(aportan) habilidades positivas al desarrollo de sus hermanos(as) tenemos que tener en cuenta que no es la única fuente de la que nos podemos beneficiar. En otras palabras, para un ¨desarrollo precoz¨ hay clases de estipulación temprana por ejemplo o para un mejor manejo de emociones hay terapias de habilidades sociales.

