Ronald Saint Jean, director general de Prensas Nacionales, y Jean-Frédéric Salès, del Bufete de abogados Salès; decano de nuestros bufetes (1907). Autor: G.M.

Recuerdo la sonrisa al teléfono de la secretaria, cuando le pregunté si había algún documento relacionado con las hazañas desconocidas (u olvidadas) de los decanos. No existían tales documentos. Por supuesto, no faltan leyes y reglamentos en torno a determinados puestos. Pero casi no hay testimonios de los pequeños esfuerzos que realmente construyen una institución. Cuando Thomas Madiou (1814-1884), recién llegado de Francia (1835) , futuro director del diario oficial (1849) y redactor general de los documentos de gobierno, expresó su interés por leer una historia de Haití, su padre le respondió que no había ninguna. Así que el joven Madiou se propuso escribir esta historia a pesar de la advertencia paternal de que la evocación de «cuestiones candentes de casta y color» podría llevarle «ante el paredón o al cementerio».

A finales de junio de 1902, 6 manuscritos sobre la historia de Haití desaparecen cuando la casa del antropólogo, periodista y político haitiano Anténor Firmin (1850-1911) es saqueada por la muchedumbre. En aquella época se hablaba de «saqueo». Ahora que los incendios provocados y los saqueos han vuelto a institucionalizarse en nuestras costumbres, ¿una muchedumbre hambrienta se interesaría por manuscritos? Por encima de nuestras turbulencias, Madiou y Firmin nos dejaron obras imprescindibles. Afortunadamente, en el país de las perturbaciones complejas también hay servidores públicos que se preocupan a diario por la conservación de la historia nacional.

«Hay que reconocer que, a pesar de nuestras vicisitudes, Le Moniteur, el Periódico Oficial de la República de Haití, gracias a su circulación casi constante y regular, es el único documento impreso en el que se imprimen leyes, decretos, órdenes, decretos, circulares, mensajes del jefe del Estado a la Nación, actas de las sesiones y resoluciones del Parlamento, resultados de las elecciones, acuerdos, tratados y convenios, boletines de actos (sentencias de tribunales y juzgados), decisiones judiciales y administrativas, autorizaciones de funcionamiento y avisos de disolución de sociedades anónimas, reconocimientos de ONG, adopciones, decisiones del gobierno, etc, acuerdos, tratados y convenios, boletines de actos (sentencias de juzgados y tribunales), decisiones judiciales y administrativas, autorizaciones de funcionamiento y avisos de disolución de sociedades anónimas, reconocimientos de ONG, adopciones, concesiones de nacionalidad, avisos de pensiones de jubilación civil, patentes, balances de entidades financieras, marcas y otras publicaciones oficiales.

La publicación en el Periódico Oficial de la República, Le Moniteur, permite la aplicabilidad de los textos cuando los hace oponibles a terceros, y los efectos jurídicos que se derivan de ellos comienzan a partir de esta fecha.»(Las Prensas Nacionales de Haití y Le Moniteur, hermanas gemelas, con más de dos siglos de existencia, Ronald Saint Jean, Abril de 2022, Le Nouvelliste)