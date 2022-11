Haití, en la época de los generales Coleman y Heleno

Llegó el general Augusto Heleno Ribeiro Pereira tras la primera crisis del siglo XXI. El ex comandante militar de la Amazonía y agregado militar en Francia de 1996 a 1998 fue un oficial notable en nuestra sangrienta arena. Ante una comisión del Congreso de Brasil declaró que «estamos sometidos a una presión extrema por parte de la comunidad internacional a la violencia». Lo que la «sociedad civil» con impulsos militares no había exigido antes al general del cuerpo de Marines Ronald S. Coleman, ni al general Henry Clément-Bollée, comandante de las tropas francesas de la Fuerza Multinacional Interina, con mandato del Consejo de Seguridad, se lo echaba en cara al general Heleno todos los días.

Fue una época trágica, en la que la proliferación del arsenal favoreció el aumento de las llamadas zonas «fuera de la ley» . Nunca se conocieron las estadísticas reales de los secuestros; nunca se estableció el número de asesinatos relacionados con los secuestros; los casos de suicidio tras un secuestro seguido de violación nunca preocuparon a las autoridades. Familias enteras se sumieron en la angustia como resultado de esta larga temporada de asesinatos; familias enteras perdieron toda su capacidad financiera y se evitó cuidadosamente comentar las que abandonaron el país para siempre. Humana y legalmente. Heleno hizo lo que pudo, hasta su dimisión, deseada por la reacción. Un viernes de enero por la tarde, la ciudad y el país se estremecieron. Dicho viernes, el sucesor de Heleno, el general brasileño Urano Teixeira Da Matta, fue encontrado muerto en su habitación de hotel. Se había suicidado accidentalmente.

A una nueva generación le robaron la adolescencia; se utilizaron los viejos pretextos para hacerles tragar que nuestra tierra es devoradora de hombres. Esto es cierto, pero llega un momento en que se descubre que decenas de desquiciados han concentrado demasiado poder en su miserable ascenso personal en la historia de este país. Ocho mujeres murieron pisoteadas durante una distribución de paquetes de alimentos, y que aquel mismo día de Navidad de 2004, dieciocho compatriotas fueron ofrecidos a los tiburones del Caribe después de que su barco se hundiera. ¿Qué sentido tiene hablar de «hermanos» y «hermanas» en este ámbito donde el impulso caníbal está siempre presente?

Nuestras gigantescas barriadas no son municipios ni favelas, pero se transforman en la capital política de la República durante una masacre o una temporada mediática. Durante dos décadas, todo esto y muchas otras cosas no escritas entre estas líneas favorecieron todo tipo de tráficos y crearon una nueva raza de jubilados, con un historial impresionante en la justificación de la necedad: presidentes de la República jubilados, primeros ministros y ministros jubilados, parlamentarios jubilados, asesores, directores, diplomáticos, etc. etc. En una hoja de papel minúscula, pedirles una intención de balance acabaría por asustarles. Sus deudas como pésimos administradores de la riqueza de los bienes públicos arruinarán a muchas generaciones.

