Gwen se cae de sus patines

Decidí comenzar este año con una canción de Gwen Stefani. El video en el que sale cayendo en unos patines es verdad –deja a uno–, bastante impresionado. Esta producción es del 2016 y es de álbum This is what the truth feels like, con producción de Mattman and Robin para Interscope.

Aparte de Gwen Stefani he recibido la noticia de que Angela Merkel –que también es una rock star–, se ha retirado y que seguirá la carrera de su esposo, que es “físico cuántico” y que da unas conferencias a las que ella asistirá. Eso es una buena noticia. Me parece bien el titular que dice: “Al fin en casa”. Hace mucho tiempo –ni tanto, apenas unos meses–, leía que la excanciller se dedicaría a escribir sus memorias, y como dice Beate Baumann para la revista Der Spiegel, lo harán sin ayuda de nadie: ghost writers, historiadores o periodistas.

Me gustó bastante el libro de Hillary Clinton, ‘Lo que pasó’ que tiene traducción de Carlos Verdecia y fue publicado por Simon and Schuster en el 2018. Leímos este libro y no nos defraudó. Como saben algunos, por estas fechas Hillary se encuentra en Punta Cana en compañía de Bill. En el caso de Angela, salió de repente que ganará una pensión de 16 mil euros: es una cifra que encogerá de hombros a muchos. Me han dicho que tiene un PhD en Química y los logros que tuvo como canciller son agradecidos no solo por su país, sino por el mundo entero. Ha dejado el poder en manos de Olaf Scholz, socialdemócrata, exprimer alcalde de Hamburgo.

He hablado de Hillary que no se si tuitea con la asiduidad con que lo hacia Trump. Debo confesar que últimamente he vuelto a tuiter pero tuiteo poco; más bien, veo lo que mucha gente pone. Ya llegará la hora en que me anime a tuitear un poco como hacen algunos. Pero debo volver a Gwen Stefani, una chica que me parece sorprendente. Sus canciones la delatan de cuerpo entero: Make me like you es una pieza de antología (una de las mejores canciones de los últimos diez años). Todo lo contrario: verla caerse de los patines es todo una delicia. Pongo el video una y otra vez. Hey, wait a minute, canta Gwen.

Nos llega también la noticia –para eso fue su cambio de look–, de un videojuego suyo que de seguro entretendrá a muchos, llamado Holiday Madness con motivo de las fiestas pasadas, donde sus fans votan por sus canciones en un disco hermoso. Buena noticia que The Weekend anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum para estas fechas. Habrá que espiar qué nos propone.

Como algunos habrán visto, el video de Gwen está fenomenalmente bien hecho: es de esos videos que uno mira sin cansarse. No le sé la vida personal a Stefani, lo cual debería. Ahora mismo algún paparazzi afina su disco duro y dice lo que va a hacer con las fotos: venderlas a algún medio por una millonada o unos cuantos miles. Es noticia ahora porque se ha dejado un flequillo y ha cambiado el color de pelo a negro.

Lo cierto es que uno no persigue a estas celebridades, pero de alguna forma le llegan las noticias. Y en el caso de Gwen uno quiere saber si los paparazzis la dejan dormir o si tiene un rancho en Las Vegas. Ella dirá: posteen algo sobre mis hijos para que vean los bellos que son y ya está. En su casa, los paparazzis son pocos y ella puede caminar por ahí, libre de espías. Feliz inicio de año