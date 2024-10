Your browser doesn’t support HTML5 audio

19/10/2024 · 12:03 AM

En los últimos años hemos observado con preocupación como las reducciones de tasas de interés de referencia, por parte de las autoridades monetarias del Banco Central, no se han reflejado en la misma proporción en las tasas pasivas y activas del sistema financiero, y analizando este fenómeno pudimos notar que el efecto que tiene los impuestos que se cobran a los intereses a personas físicas residente en el país, contemplado en el artículo 306 del código tributario, provocan una reducción de aproximadamente un 1% de las tasas pasivas que paga la banca, que sumado al nivel de inflación, impide que estas bajen.

Como sabemos, la tasa de interés y la inflación juegan un papel crucial en las decisiones de ahorro, ya que ambas afectan la rentabilidad real que obtiene el ahorrante por su dinero. Y te explico cómo influyen:

• Un entorno con tasas de interés más altas incentiva el ahorro.

• Cuando las tasas de interés son bajas, los rendimientos por el dinero ahorrado disminuyen, lo que puede desincentivar el ahorro.

• La inflación erosiona el poder adquisitivo del dinero, lo que significa que, si la inflación es mayor que la tasa de interés ofrecida por los productos de ahorro, los ahorrantes pierden valor en términos reales.

• Si la inflación es baja y las tasas de interés son suficientemente altas, el ahorro se vuelve atractivo, ya que el ahorrante puede preservar e incluso aumentar el valor real de su dinero.

Pero si los intereses que reciben los ahorrantes son cargados con un impuesto, el ahorrante deberá calcular sus rendimientos considerando esa disminución, por lo que la banca tendrá que pagar una mayor tasa pasiva, de forma que considerando esa reducción sea atractiva para el ahorrante; pero adicionalmente la banca tendrá que cobrar una mayor tasa activa (la que se les cobra a los préstamos), para garantizar una adecuada rentabilidad.

En resumen, los ahorrantes buscan proteger y aumentar el valor de su dinero. Si las tasas de interés son más altas que la inflación, tienden a ahorrar más, pero si la inflación supera la tasa de interés, se desincentiva el ahorro y se busca alternativas de inversión más rentables, o incluso se adquieren divisas y sacan sus ahorros del país. Pero si consideramos la deducción del 10% de los intereses que percibe el ahorrante, las tasas activas y pasivas del sistema financiero deben subir y compensar esa deducción, para mantener el atractivo al ahorro.

Es por esto por lo que el director de Estudios Económicos de la ABA, no solo abogo por que se elimine el Articulo 11 de la mal llamada Reforma Fiscal, sino que también exige que se elimine el Artículo 306 del vigente Código Tributario. Además, de que resulta evidente que la eliminación del impuesto al ahorro permitiría una mayor eficiencia de nuestras autoridades monetarias y financieras, al momento de trazar sus estrategias de Políticas Monetarias.

Si a la fecha, con los efectos de la deducción del 10% de los intereses, hemos visto que las políticas monetarias no han reflejado los efectos positivos de la reducción de las tasas de referencia por parte del BC, manteniendo un tipo de interés alto y más o menos atractivo al ahorrante. No nos cabe ninguna duda que, si se aprueba esta improvisada reforma, subiendo de un 10 a un 27% la deducción del ahorro, como sugiere el artículo 11, esto traerá consecuencias incalculables a la economía dominicana, que impactarán en el crecimiento económico y potencializará el colapso de sectores como por ejemplo el de la construcción, que toma prestamos interinos y sus compradores financien su compra, por lo que las tasas altas serán un desincentivó a las construcciones y a las ventas de viviendas.

Los aumentos de las tasas de interés, generalmente implementados por los bancos centrales, no así en este caso, tienen efectos significativos en el crecimiento económico. Aquí te explico algunos de los principales mecanismos:

– Reducción de la inversión: Cuando las tasas de interés suben, los costos de financiamiento para las empresas también aumentan, lo que puede llevar a una disminución de la inversión en nuevos proyectos o expansión de operaciones.

– Disminución del consumo: Las tasas de interés más altas encarecen los préstamos para los consumidores, como hipotecas y créditos personales. Esto reduce la demanda de bienes y servicios, ya que las personas gastan más en intereses y menos en consumo.

El objetivo de muchos bancos centrales al aumentar las tasas es controlar la inflación, pero en el caso del aumento del impuesto al ahorro, no tiene objetivo monetario e incluso, contradice las políticas monetarias del BC que ha estado bajando la tasa de referencia del mercado, buscando acelerar la economía.

Otro potencial efecto de esta medida es la devaluación de la moneda, provocado por el aumento de la demanda de divisas por parte de los ahorrantes.

En otras palabras, el Articulo 11 de esta reforma reduce el consumo y la inversión, se enfría la economía, pero sin provocar la consecuente reducción de precios, debido a otras medidas de la misma reforma que presionan al alza de los precios. O sea que esta reforma desacelera el crecimiento económico y genera inflación.

Sin embargo, el articulo 11 no es el único que atenta contra el desarrollo de la economía, la creación de empleo y la estabilidad macroeconómica, otros artículos como la eliminación de la Ley de Cine sin la más mínima consideración de las miles de personas que se han dedicado a participar en esa industria; la eliminación de los incentivos fiscales a los parques de Zona Franca, que en principio no generara grandes recaudaciones, pero si castrará la posibilidad de que se instalen nuevos parques y que se diversifique esa industria; la eliminación de los incentivos fiscales al sector turístico, que igualmente, en principio no generara grandes recaudaciones por los derechos adquiridos de las inversiones ya realizadas, pero que si limitarán el desarrollo de nuevas zonas turísticas, que necesitan incentivos e inversión del gobierno.

No menos importante, el Sector de la Construcción, que, como el Turismo y las Zonas Francas, han sido el motor del crecimiento de nuestra economía; será impactado por múltiples formas: Aumento de los costos, por el cobro del IVA a algunas de su materias primas; por el aumento de las tasas de interés que provocaría el Artículo 11 de la Reforma, incidiendo en el costo de construcción y en el costo de adquisición de los clientes; Y el aumento del IPI a sus potenciales clientes, desincentivando aun más las ventas.