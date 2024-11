La sociedad mexicana y casi América Latina y el Caribe está dividida en torno al romance, a la posesión de las personas, a las relaciones entre las mujeres y el amor afectivo-sexual, por los amores del cantante del regional mexicano Christian Nodal; por el talento y la vida personal de la cantante del regional mexicano Ángela Aguilar; por las actitudes del padre cantante del regional mexicano Pepe Aguilar, y la cantante del rap argentina Julieta Emilia Cazzucheli “Cazzu”.

Tremendo entresijos y exposición de emociones, sentimientos, talentos, criterios, vacíos, en las relaciones de las celebridades y el sentido de pertenencia que desarrollan los fans.

Y hasta se debate sobre el derecho a que la música y la persona que la canta, sea de un país o no, por el lugar de nacimiento.

En el caso de Ángela Aguilar, el padre, el señor Pepe Aguilar andaba de concierto en concierto con la familia y Ángela Aguilar fue procreada en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y aunque su vida se desarrolló en México, con el conflicto que tienen entre los fans, hay quienes afirman que ella no representa la música regional mexicana, ni representa a la mujer mexicana, porque se casó con un hombre que se separó de su pareja con la que tenía una hija, Inti. Y duraron poco tiempo para unirse luego que terminó Christian Nodal esa relación. Andan vendiendo lupas para determinar cuándo se ejecutó ese romance en esta etapa, pues la atracción existía desde el año 2018. Y hay un cierto consenso en que debieron seguir conteniendo el vivir conforme a experimentar esos sentimientos no tan rápidamente.

Confieso que soy romántica, comprensiva, y que en temas de amores tumultuosos no pego el grito de la moral. He leído muchas poesías, novelas, historias y biografías. Y tuve 16 años trabajando en la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Fiscalía de Santiago. De poca cosa me asombro. Y no suelo vivir de la condena. Amo la libertad y la autenticidad. Agraciados los que gocen del comedimiento. Una gran virtud que no nos da derecho a condenar.

¿Qué aspectos de los valores de la igualdad de género, el feminismo, creo deben tomarse en cuenta en los análisis y en las posiciones sobre estas situaciones?

La diferencia de edad.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se enamoraron en el año 2018, cuando ella tenía 15 años (nació el 8 de octubre 2003) y Nodal tenía 19 años (nació el 11 de enero del año 1999); se llevaban 4 años.

Algunas personas han cuestionado la integridad del cantante por la diferencia de edad. Psicológica y legalmente se considera una relación abusiva cuando hay una diferencia de edad de 5 años. Este no es el caso.

Lamentablemente hay personas que buscan ganar dinero a través de los “live” o “view” que pagan algunas plataformas virtuales a quienes saben registrarse para conseguir esos beneficios subiendo contenidos, fotos, videos, haciendo podcast, tiktok, que colocan, así como otras modalidades de participación.

Acá cabe la moraleja de que no todo dinero se gana. Hacer daño a las celebridades debería no cotizar. Debería haber un código de ética en quienes dan esos beneficios para que disminuya el “hate” o el odio, en las redes.

2.) ¿Pueden ser robados los maridos, o hay mujeres “quita maridos”, o mujeres “rompe hogares”?

Lo primero es que notemos que en el subtítulo no menciono a “hombres “roban” o “quitan” mujeres”, “ni hombres rompe hogares”.

El sesgo de condena, de juzgar, se enfoca en la mujer. Al hombre no se le toca. Se trata de un puro doble rasero moral del patriarcado de perseguir y condenar a la mujer.

¿Christian Nodal no sabe lo que quiere en materia de mujeres, no tiene firmeza de sentimientos?

Christian Nodal al momento de iniciar su relación con la actriz y cantante de pop latino, pop rock, dance pop…nativa en España y criada en México Belinda Peregrin Schull tenía 28 años y C Nodal 21 años; actualmente Belinda tiene 35 años y Christian Nodal 25 años. Para un hombre joven, amante de la fama, conquistar una mujer bella, famosa, era toda una proeza. Parece que fue una relación desigual, y la diferencia de fortunas les afectó. Con un hombre apasionado, amante del poder y de la fama, que facilitaba recursos notables, hay que cuidarse. Pues están los asesores, contables, abogados, familiares…que pueden sentir temor, desconfianza, cuando hay una notable salida de recursos. Parece que este fue un factor que influyó en la ruptura de esta relación.

Con esa ruptura la imagen de C Nodal se va anotando una visión de enamoradizo, “vista alegre” con las mujeres. Y desde mi punto de vista ha sido víctima de la impulsividad, exceso de afectividad desbordada, pues cuando se enamora tiende a hacer demostraciones notables para conquistar. Pero a mi parecer salió perdiendo en esa relación. No sabía cómo manejar los temas de los regalos, las donaciones. Igual les ha pasado a otros hombres, a mujeres, como es el caso de Shakira con Gerard y Piqué y su familia.

Esa relación termina y a los pocos meses inicia su relación con Julieta Emilia Cazzucheli “Cazzu”, cantante de rap argentina. Igual con una notable diferencia de edad, él tenía 22 años y ella 29. Ella era menos famosa que él, se define como feminista, se ha afirmado que le advirtió que ella es bisexual; pero Christian Nodal es persistente cuando se enamora, y parece que puede romper estereotipos.

Se dice que Cazzu contribuyó a mejorar la personalidad de Nodal y que ella tiene más madurez que el artista. Los analistas y cercanos dicen diferentes factores que contribuyeron a que la relación se fuese debilitando: un robo en la casa que se sospecha de familiares de Cazzu, separaciones continuas por las profesiones, el carácter definido y fuerte de Cazzu versus a la tendencia hacia el control, la posesión, de Nodal. También hay diferencia de opiniones en cómo afectó que ellos no supieran prever un embarazo. Se dice que él quería ese embarazo, pero se dice que él no lo deseaba en ese momento y en esa relación. Cuando se separaron la niña I. tenía 8 meses.

El caso es que parece se enfriaba esa relación y que se venían calentando los sentimientos antiguos entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Se afirma que el padre de Ángela Aguilar se entera y llama a capítulo a su hija y a Christian Nodal. Nodal dice que ya su relación con Cazzu estaba terminada; casi no se veían; le escribe un mensaje de texto terminando la relación y le pide que hagan un comunicado conjunto. Ella no acepta. El asunto se paraliza, pero luego Ángela Aguilar dice que fue una ruptura sin sufrimientos y que se llevaban bien. Estas afirmaciones fueron denegadas por Cazzu. Y ante esta diversidad de percepción se levantan opiniones de condena y de apoyo.

¿Puede un marido ser robado? ¿Por qué sólo se habla de la mujer? ¿Puede un hogar romperse por culpa de otra persona?

Las personas no son objetos, no pueden ser robadas ni quitadas. El hombre se va por sus propios pies y decisiones. Dejemos de liberarlo y negarle que pueda tener consciencia y capacidad de decidir.

Igual pasa con los matrimonios, parejas. Si una pareja no está bien sedimentada en intereses comunes, en la atracción, proyectos, capacidades para el diálogo, el respeto, la autoestima, la capacidad de comunicación y predomina el narcisismo, la baja autoestima, o no hay armonía en la pujanza y crecimiento de sus personalidades y proyectos; no hay hijo/a que valga para contener a una persona que siente vacío y no se siente complementado en la relación.

Ojalá que México, sus redes, se vuelva más tolerantes, y las mujeres sean más sororarias entre ellas.

Que las mujeres no sean comparadas, en este caso no subestimar porque una tenga tatuajes y la otra no; y que una amistad haya cambiado hacia al amor no sea un terrible hecho de maldad. ¡Qué viva el amor! Pero sólo hasta que dure. Si termina, cero “hate”, cero odio.