Félix Nova: Por dentro y por fuera

Refiero un hombre político desde la cabeza a los pies, hombre nacido en las entrañas de los reguíos de arroz de la comunidad de Juma-Bejucal de Bonao cuando esa comarca era ciénaga y solamente la alumbraba las nimitas, los cucullos, las luciérnagas y las lámparas de gas y mechones, y cuando rezar el tercio-nombre asignado por nuestros antepasados al santo rosario- era de carácter solemne hacerlo en familia todas las noches, casi a la luz de la Luna. ¡Y así fue! Félix se fue formando junto a las espigas del arroz de los reguíos, ¡por qué no!, con los pies hundidos en el fangal y despegándose las típicas sanguijuelas de los surcos de los arrozales.

Por dentro:

Este hombre acrisoló su identidad social y humana al fragor del toque del alba mañanera y al contacto con el verdor del campo y con el aroma del criollo café majado a pilón, y bajo la imagen del machete en cinto de don joven-le decían a su padre-, y al olor a la tizana de doña Paulina hervida al compás del canto del gallo, quien en su peculiar quiquiriquí anunciaba la llegada del alba y el despunte del primer rayo de sol.

Y así, en silencio, solo teniendo la lontananza como esperanza, fue fraguando su visión de la vida. Al discurrir la historia, asume por vocación ser político-poli=mucho, itico=tener una fuerte ambición y deseo de lograr algo grande, lo propio se le achaca la fuerza de dar calor a los otros, emociones fuertes, encanto y una envoltura de magnetismo.-no dije politiquero-, dije político-.(definición propia a partir de etimología tomado de http/www.significado.com›)

¡Y así fue!, a partir de un tiempo, se propone para un cargo de elección popular, en la condición de Director Municipal de Sonador, posteriormente, diputado, también nombrado gobernador de la provincia, y luego, Senador por Monseñor Nouel, todo lo cual demuestra que se granjeó la empatía del cuerpo electoral a través de su proverbial forma de hacer y ser político. Líder empático, con alguna carga de absorbente, tocado de dosis caudillista-enchapado a los tipos de liderazgos a la usanza- Uso, costumbre o manera habitual de hacer una cosa, de gran corte patriarcal-, al respecto, como reforzamiento de la apreciación, denoto como llamado de observación, a modo de resaltar que estuvo muy influenciado de la práctica cotidiana de sus ancestros; su padre siempre en el reguio-o siempre trabajando y poniéndolo a trabajar- o conuco advirtiéndole que el trabajo era todo para vencer al mundo, y por otra parte, su madre que le brindó el manto alentador en un mejor porvenir, pero, había un personaje muy influyente en la cosecha de frases coloquiales del campo, el cual era su abuelo, de quien siempre ha usado sus refranes populares o un decir rural cargado de sabiduría, por eso, es frecuente oírlo decir, como decía mi abuelo, aduciendo, era de estos viejos sabios a su forma, y repite, era un hombre típico y rígido con las tradiciones del campo.

Y la más usada ha sido, ¨así como digo una cosa, digo la otra¨- era como una forma de retractarse o cambiar de opinión, si lo convencían. Y en ese mundo de reguio, refranes campesinos, el marco social y código de creencia inculcado por el Santo Rosario, cánticos de Baquini, tropeles de caballos, catecismo y sanguijuelas, entre otro modelo de referencia positiva, y como dice la obra de exaltación al temple de Nguyen Van Troi- importante activista vietnamita., hijo de campesinos pobres y electricista de profesión. Y yo digo, humildemente como estudioso de la conducta social y la personalidad, así, pero con una mezcla de gran sabio costumbrista, carácter humanista, medio o caudillo entero, amante a la sabiduría, se templó el acero del político Félix Nova. Y ese es en esencia el hombre, el padre, el amigo y contendedor. ¡Del Reguio al poder!

II: El hibrido: Por dentro y por fuera.

Ya formado con ese producto humano, estructurado a la usanza bajo el modelo de los líderes caudillistas dominicanos-persona que guía y manda a un grupo de personas. Cabe decir, término que fue adaptado al español de la voz alemana,Führery de la italiana, duce. ¡Y así fue! ¡Se hizo el político!, Y habría que esperarse un liderazgo aglutinante, podríamos decir, de mente ágil y pensamiento relámpago y con la chispa de la patología invencible de sus ideas.-malo por un lado, y buenísimo por otro- (Bueno porque hace y, malo porque lo hace todo). Y aquí es bueno descodificar nuestra sentencia, a través del llamado principio de Pareto, también conocido la regla del 80-20, la cual expresa ¨fenómeno estadístico por el que en cualquier población el esfuerzo que tienen que hacer 100, solo lo hacen 20. Y quiero confesar, a mi juicio, el gran problema científico del comportamiento del conglomerado, y es que siempre se segrega a alguien que los induzca, ni no, no hay acción¨-frase nuestra- es decir, que si uno no hace, es posible que todo se quede sin hacer¨ Y en efecto, quienes no hacen para tapar su inacción asumen el rol de verdugo contra quien hace¨ y esa es la dinámica social. Mi criterio.

Bien, una vez asume el liderazgo-que se consigue por que el conglomerado se siente representado y, lo asimila su protector y esperanza-, luego de convertirse en gran patriarca de su pueblo, cuestión que logra por su empeño en estar presente, ósea, rompiendo el estilo de liderazgos fríos, sin conexión con su pueblo, es sorprendido por el tsunami político de las elecciones del 2020, en donde ganaron hasta las momias políticas los cargos de elección popular, dentro de los cuales, fue arrastrada la Senaduría del Félix que les hablo.

III: Por fuera

Es entonces, que después de ese episodio del 2020, haya sido posible que de nuestro personaje, se adueñara -mi amigo al que no renuncio como amigo-alguna dosis de soledad del poder, pero sobretodo, grandes manifestaciones de descréditos a su estilo, y repito, porque hizo lo que hizo, y lo hizo todo, aunque sin mayores delegaciones-posiblemente la teoría de Pareto-quizás por algo que es intrínseco a los grupos, si estoy, pero poco hago- Y por eso, han querido regatearle su espacio, que de seguro, como dijo Fidel en el juicio por su lucha por su patria, la historia lo absorberá.- Y es por eso, que he querido escribir hoy-no una apología-, sino un sencillo análisis de Félix Nova, por dentro y por fuera.

¨Así como digo una cosa, digo la otra¨, a este hombre la historia habrá de recordarlo eternamente, y la otra es, en este caso yo le aconsejo a Félix, y lo más grande que le digo, tus obras emergerán como un gigante centinela de la frontera, conforme pase el tiempo, y más seguro, conforme guarde en el baúl de los recuerdos tus improntas-y hasta tus aspiraciones-, y emergerán, repito, tales como; tus afanes por las fechas simbólicas por el pueblo, por las tradiciones y la cultura. Pero la otra es, como diría Benjamín-su abuelo menta‘o-, incluso, no vidente, ¨que la historia es como el colcho, que aunque le hundan, siempre emergerá. Y en efecto, como ha dicho el gran pensador dominicano, Federico Henríquez y Carvajal, en una ceremonia en la tumba de Eugenio María de Hostos, ¡Oh, América infeliz, que solo conoces tus grandes vivos cuando son tus grandes muertos!, y en efecto, y aquí quiero desahogarme, yo no soy político, es todo lo contrario, soy politólogo de carrera y magister en la materia, y más, docente en la disciplina, lo que soy de cuerpo, alma y corazón es culturólogo, escritor, poeta, y sobre todo, gestor social a favor de nuestra identidad y aspirante a critico moralista. Por tanto, creo que la mejor forma de terminar esta inusual entrega, metiéndonos en un liderazgo por dentro y por fuera, es concluyendo lo que está hecho, hecho está, dijo el Mecías. Y ojalá yo tenga tiempo para esperar el futuro y ver y oír decir que el líder político más comprometido con su pueblo, es el Félix del que le hablo. Y como dijo Martí sobre el sol, ¨este astro tiene manchas y luces. ¨los agradecidos ven su luz, los ingratos ven sus manchas. Y le digo a Félix, cuando la época pare un corazón, nadie detiene su marcha. Por lo tanto, este opúsculo constituye un adelanto romper lo dicho por Federico Henríquez y Carvajal ¨¡Oh, América infeliz, que solo conoces tus grandes vivos cuando son tus grandes muertos!". Este artículo es un reconocimiento en vida por fuera y por dentro