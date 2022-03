Fake News en Guerra Ucrania

El paso más elemental hacia la libertad sería el conocimiento de la verdad.

( Domingo Pastor P., en

El Dominio Mental, Pedro

Baños, P. 241)..

Escucho hace décadas que la primera víctima de la Guerra es la verdad. Y mi deducción crítica de esta Guerra tornada entre Occidente y Oriente, mediante un país

tapón --Ucrania- al margen de lo humanitario, es una Guerra de mentiras y donde sólo vemos un actor, el otro permanece invisible. En realidad no lo vemos, yace escondido tras las rejas de la tecnología del lente controlado. Nos tratan como idiotas que no sabemos discriminar.

Por horas y semanas he decidido ver los acontecimientos viles y destructivos de la Guerra de Ucrania, quise decir del decantamiento del Conflicto entre la Federación Rusa y la OTAN, con la consabida reiteración de la T.V. de cada tráiler o escena golpeando la vista temerosa de los televidentes. Nada cambia porque la penetración de los tanques y naves rusos se adentran a la capital Kiev con fines de tomarla previo a un asedio insoportable, que la resistencia de los ucranianos no pueden detener por la superioridad de los rusos, con el envalentamiento de Vladimir Putin, que aspira a una gran Rusia capitaneado por el Oriente.

Esta Guerra sorda pudo evitarse hace 20 días, con la diplomacia, la negociación y el diálogo constructivo de las partes y no esperar el envolvimiento crudo de los actores hostiles: Rusia, OTAN, Estados Unidos de N. y de por medio como país tapón, Ucrania. Esta última es un territorio ex soviético, hoy considerado ruso por Putin como lo evidencian sus últimas declaraciones de que Ucrania le pertenece, alegando cultura e idioma ruso de sus hablantes. Mientras que su Presidente Selensky lanzas filipicas por su soberanía y re cibe ayuda humanitaria y de armas, no soldados, de sus aliados UE y USA.

Pero se lamenta de no recibir otro tipo de colaboración de una zona libre en su espacio y la colaboración de ejércitos aliados, que le niegan rotundamente, bajo el principio de que la OTAN no puede involucrarse porque ello acarrearía una Tercera Guerra Mundial; cuestión que atemoriza no sólo a Europa sino a todo el planeta, que lamenta de los organismos multilaterales no hicieran nada por mediar en principio y permitieron que el asunto llegara a estos niveles desastrosos donde mueren miles de personas e incluso niños a causas de los bombardeos indiscriminados, porque la Guerra no tiene discrimen quirúrgicos.

Lo triste del tema es que CNN, BBC, Fox News y otras agencias usan reiteradamente el Fake News, apelando ganarse para nosotros en occidente el favor de los escuchas, así comentan y presentan insistentemente los hechos de manera tendencialmente jugando con los sentimientos familiares e individuales de los episodios de la Guerra en Ucrania; pero no entran a sus auténticas causas y móviles que evitaran la tragedia; en vez de interferir y buscar soluciones urgentes; la misma U.E en las primeras dos semanas no aparecía interviniendo, sino que al contrario se puso en la cola de los intervinientes, salvo el intento del presidente francés Macron y la parte alemana por aquello de su implicación en el Gasoducto. En fin, los televidentes únicamente consumimos noticias de un frente, porque el otro fue congelado, como sino existiera, a la manera de las películas del viejo Oeste; aunque en esta Guerra todos perdemos y se evidencia que con la presión no hay salida, con las armas sólo nos destruimos y el mundo se desplaza bajo sangre, destrucción y muertes para al final hacer de refugiados en lares extraños, abandonados a un destino incierto. Biden empuja a la fortaleza unipolar con fuertes medidas económicas que no parecen acabar, Putin, las resiste con avance destructivo sobre Ucrania , ( conejillo de India) y el mundo paralizado sufre su deterioro económico, el suministro de insumos, mercancías y alzas exorbitantes de combustibles, de seguro sin compensación de Guerra, que no provocamos.

Paremos la Guerra y entendamos que Occidente y Oriente no deben ser hostiles, sino parte de la humanidad con rostros diferentes, nadie debe imponerse, vivimos en un mundo multipolar, no unipolar como dijera el ex Ministro Español Miguel Moratinos en su conferencia en la Cancillería Dominicana. Ambas partes son culturas, intereses, geoestrategia, costumbres diferenciadas, historias particulares y un historial de avances económicos y comerciales que los sitúan a encontrarse en puntos comunes, que los sitúan en la competencia multipolar, no unipolar, construyendo un nuevo modelo global post Guerra Mundial, dominado por la nueva tecnología y la existencia de armas nucleares a intención de vencerse todos: USA, Rusia y China, una utopía en el equilibrio disuasivo.

En resumen, las variables que interactúan en esta Guerra de Ucrania luego de consumir muchas horas y semanas de monitorearla, se pueden describir crudamente en las siguientes conclusiones: Desconocimiento de un mundo multipolar, porque existe un nuevo modelo de postguerra. Establecimiento de un verdadero equilibrio de producción y estacionamiento de armas nucleares, con fines disuasivos e inspirar temor y respeto. Expansión de poder de Occidente hacia Oriente, que se resiste; resistencia de Rusia a permitir en su zona de influencia geoestratégica la intrusión de naciones hostiles; Expansión de una gran Rusia a remedo de la Rusia Zarista o Soviética como aspiración de Putin; Ucrania y su ubicación pivote de por medio bajo impacto de los poderes establecidos; Riquezas de Ucrania apetecida en granos y minerales y el Gasoducto cruzando su territorio; Pertenencia ancestral de Ucrania a la nación Rusa y cultura ruso parlante; OTAN imponiéndose como organismo de cooperación militar en las esferas del mundo Asia Central; Debilidad geopolítica militar de la Unión Europea a la cola de Estados Unidos, en vez de mediar como bloque para evitar conflictos, dada su economía fuerte y vigorosa antes de la pandemia. Además de la presencia del poder político y comercial en el mundo como primera economía, que se afirma con principios inalterables de presencia en África y América Latina y amistad con Rusia en determinadas cuestiones versus Estados Unidos. Emerge entonces en el equilibrio de poder, que claman por un nuevo orden mundial, que se resisten otros modificar al viejo modelo post Guerra manteniendo los privilegios de aquella naciente ONU y su desfase del Consejo de Seguridad