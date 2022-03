Fafa Taveras y aquellos desacatos

1.- A esos jóvenes que ahora andan por ahí muy quitados de bulla, con la mente dominada por la idea de que su país siempre ha permanecido en un ambiente festivo, hay que decirles que no, porque en determinadas coyunturas el pueblo dominicano ha estado bajo condiciones que inspiran tristeza.

2.- Aquí, hoy son noticias del pasado, las de perseguidos y presos políticos; expedientes políticos falsos; deportado fulano de tal por cuestiones políticas; desobedecen o desacato de sentencia, o allanamiento a la casa de un opositor al gobierno.

3.- Los profesionales del derecho comprometidos con la defensa de los presos por cuestiones políticas, durante el régimen de los doce años del doctor Balaguer, estábamos en la obligación de darle seguimiento al asunto desde que el detenido estaba en el Servicio Secreto de la Policía Nacional, hasta el día que, ya liberado, llegaba a su casa a juntarse con su familia.

4.- Porque son muchos los connacionales nuestros que han olvidado y, por tanto, hay que recordarles para que lo retengan en la memoria, que durante el régimen de los doce años, cumplir la condena impuesta por un tribunal, no significaba que la persona en prisión sería liberada.

5.- Formaba parte de la defensa de los presos políticos del régimen de Balaguer, estar al tanto de cuándo se cumplía la fecha de la condenación indicada en la sentencia, con el fin de ir preparando a la opinión pública para que hiciera suya la lucha en caso de producirse un desacato. He aquí el caso de Fafa Taveras.

6.- Consciente de que Fafa Taveras, debía de ser puesto en libertad el viernes 20 de junio de1975, el miércoles 18 de junio de1975, le declaramos al periodista Bolívar Díaz Gómez, en ese momento corresponsal del periódico El Nacional, en Santiago, nuestra preocupación al respecto, y la noticia fue reseñada por el vespertino así:

“Abogado solicita libertad de Fafa”

“Un jurista santiagués abogó hoy, porque el dirigente emepedeísta Rafael (Fafa)Taveras sea libertado pasado mañana, cuando cumple la condena de cinco años de prisión que le impuso la Corte de Apelación de Santo Domingo. El doctor Ramón Antonio Veras, opinó que por respeto a los principios legales y sentido de justicia, Taveras debe ser liberado el viernes «y al hacerlo así, la justicia dominicana cobraría algo del brillo perdido en los últimos años». Veras señaló que todas las fuerzas democráticas y que creen en los más elementales principios de los derechos humanos y las libertades públicas, deben manifestar su solidaridad con la puesta en libertad del dirigente del Movimiento Popular Dominicano. El Dr. Veras observó que parte del desprestigio de la justicia dominicana ha estado muchas veces en no acatar sus propias decisiones al mantener en prisión a personas que han cumplido sus condenas. Consideró que no se debe permitir que se haga con Taveras lo que se ha hecho con Eligio Blanco Peña, otro dirigente izquierdista al que se ha mantenido en prisión tras cumplir condena. Indicó que la protesta pública contra «los actos odiosos y despóticos del régimen actual debe ser firme» y demandó que los sectores más sensatos del país se pronuncien por la libertad de Taveras. Dijo que así se le hace saber al gobierno que el pueblo mantiene en alto el sentido de la solidaridad con las causas justas. El Dr. Veras consideró que los trabajadores, los estudiantes, los profesionales del derecho deben levantar su voz para exigir la libertad de Taveras. El jurista observó que para defender una causa justa no es necesario estar identificado ideológicamente con ella «y en el caso concreto de Taveras se presenta una situación de justicia y legalidad. De justicia por el contenido humano, legal porque la misma ley establece que Fafa Taveras debe ser puesto en libertad». Veras dijo que si se hace así, se está cumpliendo con lo decidido por los tribunales «y la maltrecha justicia dominicana adquiere algo de valor ante el descalabro en que ha caído por el desconocimiento de las decisiones de sus propias instituciones y por la mala imagen que tiene por su politización”.[i]

Ideas finales

7.- Había que estar alerta en cada caso porque el desconocimiento de una orden de libertad era algo común en aquella ocasión cuando cada juez, fiscal o alcaide interpretaba la Constitución en forma antojadiza y a la mejor conveniencia del régimen de turno.

8.- Fueron muchos los casos en los cuales participamos que habiendo el imputado cumplido con los años indicados en la sentencia era retenido de manera prolongada hasta que se le preparaba otro expediente de tipo político.

9.- La importancia que tiene traer a colación aquellos hechos pasados en los cuales se desconocía la ley, es que sirven para establecer la diferencia de vivir en un estado de ilegalidad y en uno de derecho.

10.- Creemos que los profesores de derecho de las universidades dominicanas pueden utilizar las violaciones del pasado para que sus alumnos sepan hoy el periodo que vivió nuestro país durante el régimen del doctor Balaguer, cuando cada quien era dueño de la libertad de una ciudadana o de un ciudadano.

11.- Por último, la realidad nos dice que no basta que las libertades y derechos estén consagrados en la Constitución política del país, sino que ellos formen parte del diario vivir entre gobernantes y gobernados.

[i] El Nacional, 18 de junio de 1975 y el libro De la calle a los estrados por justicia y libertad, página 132.